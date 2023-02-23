20 человек, которые если уж берутся за ремонт, то делают все настолько четко, что любо-дорого смотреть

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Приятно смотреть на итог своих стараний после ремонта, особенно если получилось не просто хорошо, а идеально, миллиметр к миллиметру. Таким не грех и поделиться с пользователями сети, которые и поймут, и оценят, и похвалят. Ведь смотреть на хорошо сделанную работу приятно даже без участия в ней.

«Остался ненужный кусок столешницы, который уже хотели было выбросить, а потом пригляделись получше и обалдели: он идеально подходит к пустому углу в гостиной! Пазл сложился»

«Занимаюсь ландшафтным дизайном. И вот так совпадение! Нарочно я бы так не смог, даже если б попытался»

«Друг купил холодильник в квартиру, где и не был-то ни разу»

«Сосед по комнате купил подставку для специй вообще без каких-либо замеров»

«Заказали кухню, но совсем забыли про выпирающий подоконник. И что вы думаете? Подошло идеально само собой»

Ножка отломилась, но кресло все равно в идеальном состоянии

«Купил секонд-хендовую мебель. Сегодня мой счастливый день, наверное»

«Взгляните только на мой уютнейший уголок»

«А вот кровать моей девушки»

«Тут должна была стоять вешалка, но по воле случая мой старый холодильник встал сюда как влитой»

Всем бы такое везение при покупке полочек

«Поставил в ванную шкафчик и все еще могу без проблем открывать и закрывать дверь»

«Кто-то скажет, что это уродство какое-то. А я скажу, что довольна результатом!»

«Ремонт в кухне»

«Моя девушка купила себе новый диванчик»

«Сегодня прибыла наша прикроватная тумбочка»

«Не проверил как следует размеры проектора перед покупкой, да еще и про окантовку забыл... Словом, вот результат. Я счастливчик!»

«Новые цветочные горшки идеально подошли к плитке на террасе»

«Поменял абажур у люстры, а про близость двери не вспомнил»