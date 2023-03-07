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20 человек, которые на собственной шкуре прочувствовали, что такое «неважный день»

Народное творчество
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Жизнь не была бы такой прекрасной, если бы состояла сплошь из белых полос. Беда лишь в том, что черные обычно застают нас в самый неподходящий момент. Мы собрали фотографии людей, которые бы предпочли заранее получить уведомление о том, что сегодняшний день не сулит ничего хорошего.

1. «Теперь я в курсе, что лед с крыши автомобиля стоит убирать до начала поездки. В противном случае он уберет себя сам и не факт, что вам это понравится»

2. «Мои брюки порвались за 45 минут до свадебной церемонии»

3. «Мастер по ремонту сказал, что „устранил“ проблему с протечкой и теперь мы можем пользоваться духовкой»

4. «Моя машина несколько месяцев была у родственников. Когда я вернулся за ней, то обнаружил это в багажнике»

5. Девушка несла в руках еду и пыталась удержать дверь. В итоге она опоздала на поезд. А вот ее ужин — нет

6. «Мой котяра скинул флакон духов на крышку унитаза и разбил ее»

7. «Решил приготовить немного еды на 3 дня вперед. Оставил ее на ночь остыть, а утром обнаружил это»

  • Это яйца мух. Если хотите дать мясу остыть, то никогда нельзя оставлять его неприкрытым. © creationavatar / Reddit

8. «Глубоко в душе я громко рыдаю»

9. Кто-нибудь знает, почему стикеры на товары приклеивают самым железобетонным средством?

10. Одна из новеньких шин обзавелась пирсингом

11. Нужно четче формулировать свои желания, когда загадываешь получить «немного приключений» в отпуске

12. Да нормальные ботинки, еще внуки поносить смогут

13. «Только что пришел мой новый купальник. Сделать возврат невозможно»

14. Народная примета: чистая машина найдет грязь быстрее, чем свинья трюфели

15. Что может быть лучше, чем открыть консервную банку и обнаружить плесень?

16. «Пришел в дорогой дайвинг-клуб и заказал бургер. В итоге мне принесли это. Я не смог его съесть»

17. Эти фото сделаны с разницей в 12 часов

18. «Рассыпал кучу зажимов для кабелей. Здесь 2 цвета, у каждого из которых 6 разных размеров»

19. «Только установил новый телек. Кажется, на пути к нам с ним что-то случилось»

20. «Это не то, что я рассчитывал получить от лаймового дерева»

Один из отличных способов справиться почти с любыми неудачами — это осознать, что они случаются со всеми и в них нет ничего страшного. Перейдя по этим ссылкам, вы увидите еще больше похожих статей. Возможно, опыт коллег по несчастью заставит вас улыбнуться и понять, что все не так плохо.

Фото на превью Toucan_Simone / Reddit
18213
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые на собственной шкуре прочувствовали, что такое «неважный день»
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