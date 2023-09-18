20 человек, которые способны дать вторую жизнь даже безнадежной вещи
В современном мире легко можно найти замену и старой мебели, и испорченной одежде. Однако некоторые умудряются подарить предметам настолько крутую вторую жизнь, что эти вещи становятся изюминкой любого гардероба или интерьера.
«Превратил никому не нужный стол в две тумбочки»
«Свекровь сказала, что мы с ней одного размера, и подарила мне огромное платье. Я решила довести его до совершенства»
«Делаю кольца из старых ложек»
Из винтажных простыней получился пуховик
«Кошка решила, что диван — это большая когтеточка, и вот результат. Я уже думала покупать новую мебель, но потом решила починить эту с помощью аппликации»
«Ношу мои любимые шорты уже 10-е лето подряд! И вот пришло время снова их немного подлатать»
Если дуга наушников пообтрепалась, это не повод с ними прощаться — можно связать для нее чехол
«В прошлом году я потеряла любимого. Это памятное покрывало я сшила из его рабочих рубашек. Сказать, что это была трудная задача — ничего не сказать»
«Я взяла около 500 бирок от одежды и сшила из них сумку»
«Моим кружевным колготкам уже 13 лет, и вот появилась дырка. Я не стала их выкидывать, а аккуратно починила. Где я еще найду колготки такого потрясающего качества?»
«Муж в интернете нашел старый комод. Мы сделали из него мебель в стиле Фриды Кало, вдохновившись просмотром фильма о ней»
«Решила сшить платье из бабушкиного платка. На все ушло 4 часа с перерывами на мамские дела. Зато к дедушке на день рождения приехала принцесса в обновке»
«Превращаю испорченные шерстяные юбки в вычурные подушки»
«Один неудачный поход в парикмахерскую — и на кофте появились пятна от химических средств. Но не обязательно отправлять ее на дачу — есть другое решение: роспись»
«На рабочих ботинках поистрепался кожаный задник. Ну не выбрасывать же их — обуви всего 10 с небольшим лет! Просто починил»
«Я сделал полку для детских книг из старого каркаса кровати»
«Даю джинсам шанс на вторую жизнь — превращаю их в рюкзаки»
«Сшила укороченный жакет из винтажных хлопковых полотенец 60-х годов»
«Мы купили старый комод в комиссионке, а 11-летняя дочь раскрасила его. Она очень гордится своей работой»
«Переделываю испорченные свитера из кашемира и мериноса в теплые варежки»
Если руки у человека растут из нужного места, любая вещица может заиграть новыми красками. Переделка вещей позволяет использовать их дольше, а значит помогает беречь природу.
Фото на превью kindadeadly / Reddit
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