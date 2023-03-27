20+ человек, которые так круто обустроили свое жилье, что теперь им все соседи завидуют

Как говорится, мой дом — моя крепость. И в этой крепости мы всегда продумываем все до мелочей, чтобы в нашем доме было комфортно и уютно. И не всегда обустройство нашего уголка требует много денег. Иногда достаточно терпения и (не)много усилий.

«Поставил у входа табличку с QR-кодом, чтобы гости могли подключиться к Wi-Fi без необходимости вводить пароль»

«Мой уютный уголок. Моя жена графический дизайнер, но и в дизайне интерьеров разбирается неплохо»

Это «окно» — самый большой источник света для центральной комнаты

«Моя гостиная после весенней уборки»

Как вы так пледы укладываете? Выглядит одновременно идеально и небрежно. Это какая-то суперспособность просто. © jessdistressed / Reddit

«Переделала старый телевизор начала 90-х под квартирку для котика»

«Сделала ванную комнату более цветной»

Отличная работа! Получить правильный персиково-терракотовый цвет не так-то и просто. Каждый, кто будет смотреться в зеркало, поблагодарит вас. © Catfancier2629 / Reddit

Не бойтесь привнести в свою обитель щепотку волшебства

«Наконец сделала свой уголок максимально комфортным»

«Я и подумать не могла, что кусок обоев доставит мне столько радости и будет поднимать мне настроение всякий раз, когда я захожу на кухню»

«Сделала кухонный шкафчик из верхушки старого буфета»

«Приехала к бабушке, решила пошить. В печке печется хлеб, на столе вазочки для конфет, а за окном идет снег»

«Решили обновить зону столовой и поклеили обои»

«Наконец-то закончила переделку маминой кухни. Когда взялась за нее, у меня вообще не было опыта»

«Живу в джунглях»

«Дешево переделали кухоньку. Сами покрасили фасады и купили самую простенькую плитку»

«Жена очень хотела именно такой красный диван. Я поначалу, конечно, скептически отнесся к этой идее, но теперь я в восторге»

Теплое и уютное рабочее место

«Обустроил в подвале тайную комнату»

«А на стене оставил загадку, которая поможет найти ключ».

Она подскажет, где найти ключ, чтобы открыть тайную комнату. «Дай право руля и предстанет Пред тобой неспокойное море. Штурвал капитана путь верный подскажет И неизведанным тайнам дверь сразу откроет». Если повернетесь вправо от загадки, вы увидите картину Рембрандта на входе в потайную комнату. Справа от корабля на стене висит красная морская звезда (просто отвлекающий маневр). Штурвал на картине находится в том же ряду досок, где спрятан гвоздь. Если вытащить этот гвоздь, дверь откроется. © Zakkattack86 / Reddit

«Жена продержалась почти год в моей холостяцкой коричневой квартире. В прошлом месяце она не выдержала и купила новые вещи»

«У нас с мужем очень разные вкусы... По нашим гостиным это очень заметно»

«Моя девушка везде ставит горшки с растениями, и это я еще „своим аквариумом слишком много места занимаю“»

«Наша ванная с естественным освещением»