20+ человек, которые так круто обустроили свое жилье, что теперь им все соседи завидуют
Как говорится, мой дом — моя крепость. И в этой крепости мы всегда продумываем все до мелочей, чтобы в нашем доме было комфортно и уютно. И не всегда обустройство нашего уголка требует много денег. Иногда достаточно терпения и (не)много усилий.
«Поставил у входа табличку с QR-кодом, чтобы гости могли подключиться к Wi-Fi без необходимости вводить пароль»
«Мой уютный уголок. Моя жена графический дизайнер, но и в дизайне интерьеров разбирается неплохо»
Это «окно» — самый большой источник света для центральной комнаты
«Моя гостиная после весенней уборки»
- Как вы так пледы укладываете? Выглядит одновременно идеально и небрежно. Это какая-то суперспособность просто. © jessdistressed / Reddit
«Переделала старый телевизор начала 90-х под квартирку для котика»
«Сделала ванную комнату более цветной»
- Отличная работа! Получить правильный персиково-терракотовый цвет не так-то и просто. Каждый, кто будет смотреться в зеркало, поблагодарит вас. © Catfancier2629 / Reddit
Не бойтесь привнести в свою обитель щепотку волшебства
«Наконец сделала свой уголок максимально комфортным»
«Я и подумать не могла, что кусок обоев доставит мне столько радости и будет поднимать мне настроение всякий раз, когда я захожу на кухню»
«Сделала кухонный шкафчик из верхушки старого буфета»
«Приехала к бабушке, решила пошить. В печке печется хлеб, на столе вазочки для конфет, а за окном идет снег»
«Решили обновить зону столовой и поклеили обои»
«Наконец-то закончила переделку маминой кухни. Когда взялась за нее, у меня вообще не было опыта»
«Живу в джунглях»
«Жена очень хотела именно такой красный диван. Я поначалу, конечно, скептически отнесся к этой идее, но теперь я в восторге»
Теплое и уютное рабочее место
«Обустроил в подвале тайную комнату»
«А на стене оставил загадку, которая поможет найти ключ».
- Она подскажет, где найти ключ, чтобы открыть тайную комнату.
«Дай право руля и предстанет
Пред тобой неспокойное море.
Штурвал капитана путь верный подскажет
И неизведанным тайнам дверь сразу откроет».
Если повернетесь вправо от загадки, вы увидите картину Рембрандта на входе в потайную комнату. Справа от корабля на стене висит красная морская звезда (просто отвлекающий маневр). Штурвал на картине находится в том же ряду досок, где спрятан гвоздь. Если вытащить этот гвоздь, дверь откроется. © Zakkattack86 / Reddit
«Жена продержалась почти год в моей холостяцкой коричневой квартире. В прошлом месяце она не выдержала и купила новые вещи»
«У нас с мужем очень разные вкусы... По нашим гостиным это очень заметно»
«Моя девушка везде ставит горшки с растениями, и это я еще „своим аквариумом слишком много места занимаю“»
«Наша ванная с естественным освещением»
- Глядя на пространство рядом с унитазом, я никогда бы не подумала: «О, поставлю-ка я сюда кактус!» © ArugulaLeaf / Reddit
А вам нравится любоваться интерьерами пользователей интернета? Тогда загляните в одну из этих статей:
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