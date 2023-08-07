20+ человек, которые вынесли из самолета не только багаж, но и историю на миллион

Одни люди обожают летать на самолетах, другие садятся в этот вид транспорта только в случае крайней необходимости. Но для обеих категорий пассажиров авиапутешествие становится источником нетипичных ситуаций, где подвох может ожидать там, где его точно не ждали.

А в бонусе вас ждет история о том, что у членов экипажа тоже бывают перелеты, которые из памяти никаким ластиком не сотрешь.