20+ человек, которых хлебом не корми — дай подлатать какую-нибудь вещицу всем на зависть
По большому счету люди делятся на 2 типа: одни без сожаления прощаются со старыми вещами, другие готовы пойти на любые уловки, только бы не расставаться с любимыми джинсами, кофтами или предметами мебели. А способов, с помощью которых можно вернуть предметам приличный вид и вдохнуть в них новую жизнь, великое множество, и наша статья — очередное тому доказательство.
«Купила я квартиру. Родители отдали мне свои старые кресла. Я сразу же решила, что буду их обновлять. Задумала сделать поярче»
Эта джинсовка многое повидала на своем веку, но хозяин явно не готов с ней прощаться
«Прабабушка связала мне это одеяло 28 лет назад. Оно так много значит для меня! Незнакомка из интернета взялась его починить — и вот результат»
Разбитую чашку не склеить? Не в этот раз
«Мои шорты видали многое за 10 лет. Кстати, когда-то это были штаны»
«Заляпала футболку краской. Пришлось вышить поверх краски цветы, чтоб скрыть брызги»
«Если на наших диванах появляются дыры, я делаю заплатки, и мне это нравится»
Когда джинсы настолько удобны, что расстаться с ними просто невозможно
«Моей любимой толстовке уже лет 12, манжеты размахрились. Я сделала новые из старых носков. Теперь эта толстовка еще симпатичнее!»
«Я чиню эти носки уже 3 или 4 года»
«Щенок моего парня погрыз мою мягкую игрушку, а я ее починила. Мне кажется, заплатка сзади выглядит мило и добавляет характера»
«Поеденный молью кашемировый свитер моего парня нуждался в помощи»
Даже если в любимой куртке образовалась дыра, это не повод ее выкидывать. Заплатка и вышивка могут творить чудеса
«Мой комбинезон был слишком коротким в верхней части, поэтому мы с мамой добавили немного длины, вшив кружево в плечевой шов»
«Лет 6 назад обнаружила у мусорки одинокий полуразвалившийся венский стул. Решила обновить его с помощью сухоцветов и эпоксидной смолы»
«Ребенок не хочет прощаться с любимыми джинсами, поэтому я штопаю прямо поверх предыдущей штопки. Это нормально?»
«После починки мои дорогие тапочки протянут еще несколько лет»
«Я люблю эти туфли и все еще не готова с ними расстаться»
«Джинсы порвались, дыра была по всей высоте кармана. Сначала я их заштопала, а потом еще и вышивку сделала»
«Зимняя куртка порвалась в районе кармана, но я нашла способ быстро ее починить»
У этой старой кушетки после перетяжки началась совершенно новая жизнь
«Мой красивый лифчик порвался. Я починила его с помощью кружева от старых трусов»
«10-летний сын починил мои джинсы»
Вышита надпись: «Люблю тебя».
- Это самая милая вещь на свете! © complitstudent / Reddit
- О боже мой! Это же высокая мода. © Unknown author / Reddit
Фото на превью Aryeila / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которых хлебом не корми — дай подлатать какую-нибудь вещицу всем на зависть
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