20 человек, которым дом преподнес нежданный подарочек. Да такой, что и врагу не пожелаешь

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Никто не застрахован от домашних неприятностей: разномастные бытовые мелочи способны как следует подпортить даже уютнейшую из обстановок. Становится еще обиднее, когда досадная ситуация сама по себе оказывается чистой случайностью и обвинить в казусе попросту некого.

Мы в AdMe.ru встретили в сети 20+ озадаченных людей, которые точно насолили чем-то своему домовому.

1. «Вернулась домой и обнаружила, что соседи пробили мне стену»

2. «Кто-нибудь знает, что это за монстр ползает у нас по стенам и оставляет подозрительные желтые пятна?»

Так это же Фобетрон Питекум — абсолютно безобидная бабочка. Ваша просто находится в периоде размножения. © RonaldomoraesSt / Twitter

3. «Мой стол вдруг развалился, когда я за ним сидел»

4. «Сегодня я обнаружила гигантскую дыру в сетке на окне. Надеюсь, этот дружочек рад своему гнезду»

5. «Собирался ложиться спать, но обнаружил этого парня у себя на подушке»

Хорошо, что вы к нему не прикоснулись! Иначе вы бы тут же покрылись сыпью. Это же гусеница черного мотылька! © IronDominion / Reddit

6. «Наша лампочка расплавилась и оторвалась от своего основания»

7. «Я никогда еще не отпрыгивал от предмета так далеко»

«Когда на меня упало что-то со стены, я подумал было, что это паук. Однако вышло все еще интереснее: оказалось, одна из птиц уронила на меня искусственные ресницы».

8. «Мой скотч недостаточно прочен, чтобы удержать мои украшения, но он достаточно прочен, чтобы вконец испортить мою стену»

9. «Сделал это фото сегодня, когда нашел под кроватью черную мамбу»

10. «Моя тетя проснулась от того, что у нее обрушился потолок из-за протекающего крана в квартире сверху»

11. «Паук забрался ко мне в монитор компьютера и так и не смог выбраться оттуда»

12. «У меня на потолке лопнула труба. Пришлось все вскрывать и ремонтировать, но все обошлось благополучно»

13. «Крыша моего дома плохо гидроизолирована, и из-за этого один из углов потолка выглядит так. К вашему сведению, ко мне в дом забралась плесень»

14. «Пока меня не было дома, у меня сломалась лавовая лампа»

15. «То ужасное чувство, когда у тебя вдруг развалилась вся раковина с посудой»

16. «Дверь, через которую я было собирался зайти к себе домой»

17. «Собирался лечь спать, зашел в комнату, а тут такое»

18. «Живу в съемной квартире вот уже несколько недель. Кажется, с меня хватит, я съезжаю»

19. «Шкаф только что отвалился от стены в съемной квартире, в которой я остановился. К счастью, в это время на кухне никого не было!»

20. «2 мои книжные полки сломались, пока я делала уроки»

«В итоге книги раздавили компьютер, телефон и виниловый проигрыватель. Сейчас середина ночи, а у меня завтра 2 важных экзамена».