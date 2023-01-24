20 человек нашли странные штуковины, предназначение которых поставило их в тупик

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

В жизни нам то и дело попадаются какие-то вещи, увидев которые так сразу и не скажешь, для чего они нужны. Это могут быть странные приспособления, старые инструменты, детали агрегатов, вообще все, что редко встречается в быту. И только благодаря познаниям пользователей одного сообщества на Reddit можно найти ответ на вопрос «Что это за штука?»

1. «Кто-нибудь знает, что это такое? Что это за колечко с тонким пластиком?»

Похоже, это мембрана от наушников. © SpiritualFront769 / Reddit

2. «Что это за штукенция — доска и прикрепленный к ней закрученный лист металла?»

Это держатель для книг. Свернутый в трубочку металл расширяется или сжимается по мере необходимости. © raygunnysack / Reddit

3. «Предмет из поролона, раздаваемый местным водоканалом. Для чего он?»

Это «водные наблюдатели», которые цепляются на кран. Это рекламный ход по напоминанию детям экономить воду. © GreenCamelior / Reddit

Очень умно. Эффект Хоторна — это когда люди ведут себя по-другому, когда знают или чувствуют, что за ними наблюдают. Они выбирают более здоровую еду за обедом, когда находятся со своими спортивными друзьями, или становятся более продуктивными на работе, когда сидят рядом с боссом. Гениально, что они нашли способ сделать эту штуковину с глазами привлекательной для детей, чтобы они научились экономить воду. © reclaimingmytime / Reddit

4. «Втягивающийся металлический шип на пружине, достаточно острый, чтобы проткнуть кожу. Что это?»

5. «Нашел такую шестеренку в упаковке со снеками. Что это вообще такое?»

Мой друг работает в пищевом производстве. Он говорит, что на вашем фото видна пластиковая муфта от упаковочной машины. Поскольку она сделана не из металла, металлоискатели не обнаружили ее перед опечатыванием упаковки. © Eye8abug4u / Reddit

6. «На кухне в ящике для всякого хлама нашли такую латунную штуковину. Для чего она нужна? Монета — для масштаба»

Телефонный номеронабиратель. Шарик вместо кончика пальца нужно вставлять в нужную цифру на телефонном циферблате и использовать его для набора номера. © GymnopedieNC / Reddit

7. «Эта металлическая штуковина прикреплена к стене в туалете квартиры, которую я арендовала через Airbnb во Франции. Для чего она?»

Это стойка для журналов, просто прикрученная вверх ногами. © twoeightnine / Reddit

8. «В шкафу нашла эту коробочку размером с большой кусок мыла. Материал — стекло»

Это старая косметичка с подставкой для кистей. © ToiletDuck3000 / Reddit

9. «Эта штука из пластика, заострена с одной стороны. Получил ее в подарок на Новый год. Для чего она?»

Это держатель для чтения книг. Он надевается на большой палец руки, острый конец прижимается к корешку, и им таким образом удобно держать книгу одной рукой. © ***Fallen / Reddit

10. «Что это за маленькая комнатка с ковровым покрытием, расположенная рядом с дверью моей спальни?»

Я предполагаю, что ваш дом был построен в 40–60-х годах и, скорее всего, эта выемка осталась от старого встроенного обогревателя. Я постоянно встречаю такие «окошки», и люди делают с ними все что угодно: кто-то заделывает, а кто-то превращает во что-то оригинальное. Например, в то, что изображено на вашем фото. © justl3rking / Reddit

11. «Для чего нужен этот шкафчик? Я его купил на антикварном рынке. Доступ к ящикам есть и спереди и сзади, еще есть 2 отделения с крючками с каждой стороны»

Это всего лишь шкафчик для научных образцов, его может использовать специалист в любой области: от геологии до лепидоптерологии*. © ThenSoItGoes / Reddit *Лепидоптерология — раздел энтомологии, изучающий представителей отряда чешуекрылых насекомых (бабочек). — Прим. ADME.

12. «Что за пластиковая штучка, которая, кажется, специально сделана так, чтобы ее сжимали?»

Это инструмент, используемый для закрытия застежки-молнии на огромных вакуумных пакетах, которые обычно используются для хранения одежды, простыней или подушек. © j-h-f / Reddit

13. «В шкафу наткнулись на странную полку на колесиках. Для чего она?»

Это полочка для галстуков. © elliebelliemk / Reddit

14. «Этот бронзовый артефакт нашли на берегу северо-восточной Бразилии. Он у нас в семье уже много лет»

Это ножка стола, и она перевернута. © Excellent-Pattern119 / Reddit

15. «Что это за черная резиновая штука, прикрепленная к шнурку на моей новой лыжной куртке?»

Похоже, это держатель для мобильного телефона. Если вы выроните его во время катания на лыжах, то телефон не потеряется. © Able_Kaleidoscope_61 / Reddit

16. «Что это за вещь? Деревянная конструкция, увидели в доме Гете»

17. «Что это за точки на зеркале в комнате отеля? Они как бы за стеклом»

Это поврежденный участок подложки зеркала. © glassjar1 / Reddit

18. «Какой-то черный пластиковый гаджет с большой серебряной кнопкой и батарейкой, без надписей. Нашел дома, не хочу нажимать»

Это пульт дистанционного управления зеркалом с подсветкой, которое крепится к подголовнику заднего сиденья в машине. С помощью него водитель может видеть своих детей, которые сидят в автокреслах, установленных задом. У меня есть такой же. © Grefarious / Reddit

19. «На кухне у бабушки нашел такую вещицу, без надписей. При нажатии пластиковая деталь проходит через небольшой металлический треугольник»

Это устройство для удаления скоб. У нас были такие же, когда я работал помощником администратора. Вот фото. © bubbles_24601 / Reddit

20. «Что это за штуковина на дне банки с холодным кофе?»

Это азотный инфузор. © SignificanceFew3751 / Reddit

Это дозатор азота для жестяных банок. Согласно описанию на сайте производителя, когда человек открывает банку с кофе, высвобождается азот, который наполняет жидкость пузырьками, создавая холодный пенистый напиток. — Прим. ADME.