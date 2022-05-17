20+ человек показали и рассказали об особенностях своего тела, с которыми им приходится жить

Каждый человек, понятное дело, уникален, но все же у всех нас есть общие черты: четыре зуба мудрости, способность фантазировать и чувствовать запахи, врожденные рефлексы и пр. Однако некоторых людей природа наделила большей уникальностью, чем других, и таких, как они, всего 1 % или даже меньше.

Мы в ADME нашли пользователей с особенностями, которые стали их отличительными чертами. Для них вероятность встретить другого человека с похожими характеристиками стремится к нулю.

«У моей дочери эльфийские уши».

Я родился с нарушением сердечного ритма. Нормальная частота сердечных сокращений для новорожденного около 130 в минуту, у меня была около 30. Мама рассказывала, что мой случай был настолько редким, что несколько кардиологов со всей страны бросили свои конференции и прилетели в больницу, чтобы решить, как установить кардиостимулятор новорожденному. © Kenalskii / Reddit

Мне вырвали зубы мудрости. С одной стороны зуб отрос за год из оставшегося фрагмента. Стоматолог опубликовал статью об этом и был так счастлив. А я из-за повторной операции — не особо. © Z_witha_ZED / Reddit

У меня 2 матки. По-научному это называется утерус дидельфис. Мою матку разделяет перегородка, которая делит ее на левую и правую стороны. © Mai_Mikasa / Reddit

Я отношусь к редкому типу людей, у которых 3 нижних передних зуба. © trex7331 / Reddit

«Я родился без переносицы».

У меня аллергия на перепады температур. Горячий душ или прикосновение к кубику льда вызывает у меня крапивницу. © Villanelle12 / Reddit

Я недавно ходил к окулисту, и он сказал, что у меня уникальная форма роговицы правого глаза. Сделал тесты на дегенеративное заболевание, но оказалось, что все в порядке. Какая-то латинско звучащая болезнь... бла-бла роговицы. © Unknown author / Reddit

У меня глаз двух цветов. Такое состояние называется секторальная гетерохромия — это когда глаз выглядит как круговая диаграмма. Также у меня есть так называемый «синдром Алисы в Стране чудес». Мое зрение искажает объекты, они кажутся намного меньше, чем они есть на самом деле. Например, телефон может казаться размером с монетку. Это происходит всего несколько раз в неделю на 10–15 минут каждый раз, иногда бывает дольше. © Agrochain920 / Reddit

«Моя прекрасная дочь».

Полагаю, я должен быть в топе 1 % глухих гитаристов по всему миру. Я прекрасно слышал около 25 лет, из которых 19 лет занимался игрой на гитаре. Глухой я уже 3 года, но до сих пор хорошо играю на гитаре благодаря мышечной памяти. Я даже подумываю создать группу под названием Deaf Metal («Глухой металл». — Прим. ADME ) или что-то в этом роде. © TacticalGoatse / Reddit

) или что-то в этом роде. © TacticalGoatse / Reddit У меня афантазия. Я не могу формировать образы в уме. Если бы я, например, прочитал книгу, я бы не смог сказать вам, как выглядят персонажи. Просто мой мозг так не работает. В 30 лет я узнал, что другие люди на самом деле визуализируют вещи в своей голове. Я всегда думал, что это какая-то фигура речи или что-то в этом роде... © OddOperation5 / Reddit

У меня нарколепсия, и я постоянно разочаровываю людей, потому что не засыпаю внезапно, как в фильмах. © Rupertfitz / Reddit

Меня укусил иксодовый клещ, и теперь у меня аллергия на мясо любого млекопитающего. Обычно это длится 6–8 месяцев, но мой случай затянулся на 10 лет. Я не могу есть даже то, что было приготовлено на той же поверхности, что говядина или свинина, в ресторанах. Официанты не слишком меня любят. © megaramermaid96 / Reddit

«Я родился без отпечатков на пальцах рук и ног».

У моей сестры растет волос изо лба. Его невозможно заметить, пока он не отрастет на несколько сантиметров. Он жесткий и его очень легко выдернуть. © deskbeetle / Reddit

Иногда я ловлю себя на том, что произношу последние несколько слов в предложении шепотом. Это сводит меня с ума. Кажется, это называется «палилалия». © Nrchamp03 / Reddit

Я периодически сталкиваюсь с «синдромом взрывающейся головы». Он проявляется так: когда я вот-вот усну, я начинаю слышать громкие звуки, и от них просыпаюсь. Такое бывает примерно раз в месяц. © The_sad_zebra / Reddit

Мой живот производит столько шума! Пустой у меня желудок или полный — неважно. Все время что-то громко скрипит, свистит и урчит. Бывало, что мой муж слышал, как «общается» мой живот из другого конца комнаты. © Unknown author / Reddit

«Моя жена только что родила нашего первенца. И у нас с сыном одна и та же генетическая аномалия — очень большое расстояние между первым и вторым пальцами ног».

Моя левая нога поскрипывает, когда я иду по ступенькам. Мне 20 лет — наверное, просто старею. © SomeGeek1738 / Reddit

У меня болезнь Рейно. Это редкое заболевание кровеносных сосудов, обычно оно затрагивает пальцы рук и ног, но также может проявляться на ушах, носу или губах. Если вам холодно или вы испытываете стресс, кровеносные сосуды сужаются, из-за этого кровь не попадает на поверхность кожи, пораженные участки становятся белыми и немеют. Это чертовски больно. Лекарства от этого нет, просто нужно не допускать, чтобы вы мерзли. Например, вы можете надевать перчатки или носить с собой грелки для рук. © kojinB84 / Reddit

У меня есть ген, который не дает мне чувствовать запах соединений, называемых н-бутилмеркаптанами или бутантиолом, которые присутствуют в запахе фекалий. Клинически мой диагноз известен как «специфическая аносмия», это передается по наследству. © ZiggoCiP / Reddit

«Мой правый указательный палец длиннее всех остальных».

У меня отсутствует рвотный рефлекс. Это очень полезно и вместе с тем очень опасно. Я могу подавиться и не знать об этом, пока не будет слишком поздно. © Dr_strydor / Reddit

У меня иммунитет к местным анестетикам. Жизнь прекрасна, пока мне не понадобится небольшая операция. © bad_at_hearthstone / Reddit

У меня не бывает отрыжки. Поначалу это кажется благодатью, и вам неприятно, когда отрыжка бывает у других, но потом вы понимаете, что это компенсируется повышенным метеоризмом и вздутием живота. Стоит выпить немного газировки — и ваше тело начинает напоминать воздушный шарик. © beentheredangnabbit / Reddit