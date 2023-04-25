20+ человек, у которых не жизнь, а ситком какой-то

Жизнь полна разных событий — и хороших, и не очень. Но мы уверены, что важно делать упор на позитивные моменты. Ведь именно радость и восторг делают нас счастливее и помогают поддерживать здоровье на высоком уровне.

Однажды я переходила пешеходный переход. Смотрю, свекор со свекровью едут. Притормаживают, чтобы меня пропустить, но еще не остановились. Ну я и исполнила несколько танцевальных па прямо у них перед капотом, как смогла. И только потом разглядела, что это совсем не они. Просто очень похожие на них люди и машина такая же. Не знаю, что про меня подумали, потом я их несколько раз встречала в городе, уже без машины, и они явно меня узнавали. Улыбались. © ia.bums2706 / Pikabu

Занимаюсь борьбой, на тренировке неудачно упал на живот. Вроде бы ничего, но после тренировки в душе обнаружил значительное посинение в области паха. Сразу побежал в медпункт от страха. Такого смеха я еще не слышал. Доктор, протирая спиртовой салфеткой пах, стер синюю краску от новых трусов. © Подслушано / Ideer

Пошла к стоматологу. Врач осмотрел, и мы стали обсуждать план лечения. Внимательно слушала, облокотившись на ручку кресла, пока до меня не дошло, что все это время я опиралась на его колено. Но дальше стало еще хуже, потому что я руку не убрала, а так и сидела красная. Он же профессионал — и глазом не моргнул. © Rureby / ADME

Мой бывший работал в ресторане и нередко громко «отдавал заказы» во сне. Так что я просто стала отвечать ему. Например, «Извините, но я заказывала кофейный пирог» или «Этот стейк пережарен», а он нервничал и торопил кого-то. Мне было весело каждый раз. © Angel / Twitter

Закрыли дверь в ванную, чтобы уединиться? Думаю, тогда я смогу смотреть и через окно

Тогда еще у нас газели ездили. Торможу маршрутку, открывается дверь, я, хватаясь за поручень, начинаю залезать в салон. Неожиданно поручень отламывается, я начинаю падать с вместе с ним, кто-то из маршрутки хватается за него и начинает меня затаскивать. Когда залез, увидел, что это не поручень был, а дед с удочкой сидел у выхода. © ki**master / Pikabu

Гуляли вечером с подругой, решила я заскочить в супермаркет. Двери там автоматические, я подхожу, а они не открываются. Думаю, что за ерунда, начинаю их двигать руками. Мужик, проходящий мимо, видя мои попытки, спокойно говорит: «Двадцать два, ноль, ноль». Я подумала: странно, пароли уже начали ставить. И начала орать в эти двери: «Двадцать два, ноль, ноль», — прислонившись лицом к стеклу. А мужик просто имел в виду, что магазин работает до десяти. © Подслушано / Ideer

Была однажды у гинеколога. Лежу, начался осмотр. И тут доктор начинает выпучивать глаза, все сильнее и сильнее. В ужасе думаю, что же она там такое увидела? Уже что только в голову не лезло, в страхе ждала диагноз. Оказалось, у меня все в порядке, а у нее просто случился нервный тик. © Подслушано / Ideer

«У детей есть свои банковские карты, и они еженедельно получают деньги на карманные расходы, которые могут потратить на все, что захотят»

«Младшему из них исполнится 13 лет на следующей неделе. На днях он потратил приличную сумму на одну покупку. Сказал, я узнаю, что это, только когда оно будет дома. Вот что пришло сегодня».

Пришлось лет 7 назад в новое банковское отделение переехать. Я кассир, убирать к нам приходит техничка из главного офиса. В разгар осени она приболела. В общем, я сама беру веник, швабру, мою пол, в кассовую кабину не захожу. Тут в отделение входит клиент. Я спрашиваю: «Чем могу помочь?»

В ответ игнор. Мою дальше. Видно, парню надоело, просит позвать кредитного работника. Я иду, мою руки, присаживаюсь за стол и приглашаю его. Он слегка бледнеет и выдает: «Еще никогда мне поломойщики кредиты не оформляли, зовите директора. Что у вас за бардак? Я буду жаловаться» — и все в таком духе.

А что мне остается? Снимаю со спинки стула пиджак с бейджем «Начальник отделения № 8», Ф. И. О. и фото. Такой скорости, как этот мужчина, даже мой любимый Усэйн Болт не развивал. © аbsentis / ADME

В ответ игнор. Мою дальше. Видно, парню надоело, просит позвать кредитного работника. Я иду, мою руки, присаживаюсь за стол и приглашаю его. Он слегка бледнеет и выдает: «Еще никогда мне поломойщики кредиты не оформляли, зовите директора. Что у вас за бардак? Я буду жаловаться» — и все в таком духе. А что мне остается? Снимаю со спинки стула пиджак с бейджем «Начальник отделения № 8», Ф. И. О. и фото. Такой скорости, как этот мужчина, даже мой любимый Усэйн Болт не развивал. © аbsentis / ADME Знакомство с родителями будущего мужа прошло просто феерически. Стол накрыт, все уже сели, и черт меня дернул попытаться незаметно подтянуть штаны. Уже почти получилось. И тут из-за моего движения прямо на родителей парня с грохотом перевернулся стол, еда разлетелась по всей кухне, а отец жениха подумал на жену и стал обвинять ее в конфузе. Как же стыдно было, но пришлось сказать, что это из-за того, что я уперлась ногой в перекладину под столом. Тогда чуть не умерла от ужаса, а сейчас вспоминаем со смехом. © Подслушано / Ideer

Друг из соседнего дома ездит на синей машине. Bроде одна такая во дворе. Идем как-то с женой из магазина, смотрю, а он лежит под тачкой, чинит там что-то, одни ноги торчат из-под машины. Ну, думаю, подойду поздороваюсь, парой слов перекинусь. Подхожу и как заору: «Эй, мужик, а ну вылезай, ты что там делаешь?» Из-под авто показывается немного испуганное лицо и с нотками смятения и недопонимания так робко: «Машину свою чиню, я чем-то помешал?» Надо ли говорить, что это был вообще какой-то незнакомый мне мужик. © ManHunter23 / Pikabu

«Вот как один из моих 4 детей хранит свои вкусные сокровища, чтобы их никто не украл»

Живем с мужем временно у его родителей в частном доме. Спим без одежды. И вот вышла я как-то ближе к ночи в туалет. Ну все же спят, а я быстро! Стою, мою руки. А раковина вне санузла, в прихожей. И тут я слышу шаги сзади, и шаги это не мужа. В общем, бежать и прятаться мне некуда. Невозмутимо разворачиваюсь и, сказав «добрый вечер» в лицо офигевшей от неожиданности свекрови, быстренько убегаю во тьме в нашу с мужем комнату. Давно не было так смешно и стыдно одновременно. Муж до сих пор успокоиться не может. © Подслушано / Ideer

Я открываю бутылку отбеливателя.

Тут племянник спрашивает: «Как так у тебя получилось? Я ведь тоже пытался и не смог».

Я: «Ну конечно, на нем стоит защита от детей».

Малыш очень удивился и спрашивает: «А как она догадалась, что я ребенок?» © Julz / Twitter

Тут племянник спрашивает: «Как так у тебя получилось? Я ведь тоже пытался и не смог». Я: «Ну конечно, на нем стоит защита от детей». Малыш очень удивился и спрашивает: «А как она догадалась, что я ребенок?» Julz / Twitter Моя мама любит рассказывать людям, как однажды в детстве я очень серьезно отчитала незнакомца. А все из-за того, что он пытался перейти дорогу, не держа маму за руку. Мужчина был взрослый и не знал женщину, оказавшуюся рядом с ним. Но они покорно подыграли и, взявшись за руки, вместе перешли дорогу. Я похвалила его, сказав, что он молодец. © ValuableMine9 / Reddit

«Я растяпа, и моя жена не перестает надо мной смеяться»

Я работала как-то продавцом обуви. И вот однажды задумалась, стою. Подходит парень и начинает трогать мои волосы. Я, естественно, смотрю на него. Удивленно так. Он, бедняга, аж подпрыгнул и выдал: «Извините, я думал, вы манекен». © Lubov Mirzakulova

Вход в наше учебное заведение был через большие тяжелые двери, которые открывались внутрь. Толкал обычно ладонью их сильно. И вот однажды на входе в институт меня отвлекли, окликнув. Я обернулся, продолжая толкать дверь, а в это время выходил преподаватель. И получилось так, что я его затолкнул обратно. Он испугался, а я потом долго извинялся. © Борис Тихомиров

Выхожу из фитнес-центра и вижу, что номер машины толстой коркой наледи покрыт. А мне через центр на работу. Достала бутылку минералки, пилку для ногтей, чищу. Рядом мужик присел на корточки и тоже стал номер оттирать. Цифры показались, а номер не мой! Моя машина рядом стояла. А эта — его. Мужик, конечно, похохотал, сел в авто и уехал. © Светлана Омельченко

«У него почти получилось. Хохочу каждый раз, когда натыкаюсь на это фото»