20+ доказательств того, что беременность — это особое время, полное незабываемых впечатлений

Беременность — это время, когда с будущей мамой и ее ближайшим окружением случается столько курьезных моментов, что вспоминать их с улыбкой можно потом еще долгие годы. Причем не знаешь, кому приходится труднее: женщинам в интересном положении или тем, кто находится с ними рядом. Но уж скучать не приходится ни одним, ни другим, это точно.

«Моя беременная жена заснула на пульте⁠⁠»

«Мой первенец еще не родился, но я уже готовлюсь. Как думаете, не переборщил?»

«Вот как выглядит „особое питание для беременных“, которое принесли моей жене во время долгого перелета»

«Здесь рисовый хлебец, несколько ложек холодной чечевицы, один мандарин и, кажется, полстакана сметаны. Излишне говорить, что мы попросили бортпроводника забрать это и принести обычную горячую еду».

Мужьям в этот период тоже приходится нелегко

Когда моя жена забеременела, пол ребенка долгое время не было видно. Я сказал ей честно, что хочу девочку. Жена закатила истерику, утверждая, что мужчина в принципе по природе своей не может хотеть дочку, уж первым ребенком точно. Типа если я хочу девочку, значит, мальчик у меня уже есть на стороне. Неделю не разговаривала со мной. Ушла бы, наверное, если бы было куда. Потом отлегло у нее. © Подслушано / VK

«Моя супруга утверждает, что нашла идеальное боди для нашего сына, который скоро должен родиться»

«Если я потерялся, верните меня отцу».

«Когда твоя очень беременная жена хочет новогоднюю елку, ты берешь и ставишь елку. Даже в октябре»

«Супруга сказала, что голодна. Она на 29-й неделе беременности. Это все для нее: мамочка должна наедаться»

Беременность — самое время попробовать яйца бульдозера

Во время беременности возненавидела курицу. Даже от одного этого слова тошнило. Нашли семьей выход: заменили его на слово «бульдозер». По приходе к родителям иногда можно было учуять запах жареного бульдозера, поговорить о покупке деревенского бульдозера. Но из любимого — салат, который я не буду, потому что там яйца бульдозера. © Подслушано / VK

«Вчера мы с женой были на 1-м УЗИ. Доктор сказал: „Поздравляю, вы только что превратились из пары в семью из 5 человек. У вас тройня!“ Я папа, я в шоке»

«Коты каким-то образом узнали, что супруга в положении. И теперь их тянет к ней как магнитом»

«Моя беременная жена принесла это домой. Мне пора ревновать?»

Главное — ни в чем себе не отказывать

Во время беременности я не мечтала понюхать ежа, погладить голубя или съесть селедку с мороженым. Но дико хотелось лимонов. Я шла с работы, покупала парочку и дома съедала их, как яблоки. Однажды зашла в магазин, а лимонов нет. Я рыдала белугой, пока не увидела, как в соседнем отделе режут лимон для украшения какого-то салата. Выпросила у них половинку, шла домой и ела. Мне было так вкусно! А вечером муж еще лимонов принес, спаситель мой.

«Так выглядит беременность тройней на 33-й неделе. Все болит. Хочется уже родить поскорее и вернуть себе обычное тело»

«Скажи мне, что твоя жена в интересном положении, не говоря ни слова»

«Я стала похожа на енота. Врач сказал, это потому, что у меня полопались кровеносные сосуды вокруг глаз из-за постоянных приступов рвоты во время беременности»

Каждой бы такого заботливого мужа

Моя сестра во время беременности каждый день таскалась на железнодорожные пути (благо они в 25 м от дома) и нюхала шпалы. Ее муж, опасающийся за жизнь своей «чудачки», притащил кусок шпалы во двор. В итоге за 9 месяцев во дворе появились не только шпала, но и мешок мела, прессованный жмых, мешок со стружками, а домочадцы на жизнь вперед наелись болгарского перца всех цветов радуги и вяленых лещей. © Людмила Гончарова / VK

«Мой парень не знал, что делать с плачущей то от голода, то от тошноты женщиной на 35-й неделе беременности. Он просто принес мне это все и тихонечко ушел»

«Приделал глазки на живот моей беременной жены. Это успех, я считаю»

«Моя супруга практиковалась в пеленании на собаке»

Вкусы дам в положении — отдельная песня

Мне всю беременность хотелось съесть мыло. Аж до зубовного скрежета. Муж, если видел, что я долго в ванной, спрашивал: «Ты там не мыло, случайно, кушаешь?» Помню, идем по магазину, говорю супругу, мол, мыло кончилось, надо купить. А он такой спрашивает: «Это на еду или просто так?» © Ксения Гусева / VK

«Моя жена беременна, у нее жуткий токсикоз. Наша 4-летняя дочь долго наблюдала за мамой, а потом ее нарисовала»