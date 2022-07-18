20+ фото, которые питомцы без сожаления удалили бы из галереи телефонов. Но у них лапки

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У каждого владельца домашнего животного найдется множество кадров любимого питомца. И обязательно среди сотен снимков попадутся несколько, которые можно назвать неудачными. Но рука не поднимается их удалить, ведь именно такие фотографии намного комичнее обычных.

Мы в ADME благодарны всем, кто выкладывает фотографии собак и кошек, снятых не в то время, не в том месте и не с того ракурса. Не будь их, поднимать себе настроение было бы намного сложнее.

«Моя новая собака скачет как бешеная зайцелопа»

Куриные окорочка

«Лилиан — самая нефотогеничная собака из всех, что я встречала»

«Мой милый Оскар еще никогда не выглядел так пугающе»

Внутри кошачьего рта скрыты настоящие кошмары. Однажды заглянула, когда давала котенку таблетку. Никогда больше. Прямо что-то из фильма «Парк юрского периода». © awalktojericho / Reddit

Эта собака могла стать идеальной моделью для Пикассо

«Он спит в самых странных местах»

«Даже не знаю, что делать с его новой позой»

«При всем уважении, мой кот выглядит так, будто у него никогда в жизни не было ни единой мысли»

Видимо, ему так удобно

Это что за лягушенция?

Кажется, я видела такое в сериале «Очень странные дела». Это же детеныш демогоргона. © ToyVaren / Reddit

«У меня просто нет слов»

Притворяется пиратом

«Мне бы только туда втиснуться»

«Месяц не был дома, и брат прислал мне такую фотографию моей собаки»

«Котик помогал нам готовить тесто для пиццы. И ему не нравится, когда вытирают мордочку»

«А мячика побольше у вас не найдется?»

«Ни у кого не завалялось инструкции по сборке собак? Не думаю, что они должны выглядеть так»

«Сфотографировала пса во всей его безумной красе»

«Моя кошка — странная»

Она выглядит так, будто сейчас предложит присесть и поговорить о том, что меня беспокоит. Дорого бы дала за такого психотерапевта. © TrypMole / Reddit

«Это маленькое чудовище зовут Софи»

Я мечтаю однажды сфотографировать, как моя собака элегантно бежит. Всегда думаю, ну разве сложно из сотен снимков получить один хороший? Но мне никогда не удается щелкнуть ничего иного, кроме как неуклюжую безумную наземную акулу. © KahurangiNZ / Reddit

«Кажется, маминой кошке нужен экзорцист»

«Не могу больше с этой ненормальной»

Сама красота и грация

«Поймал ее в тот самый момент, когда она чихнула»

«Красоту моей собаки порой сложно запечатлеть на камеру»

Фотография этой собаки похожа на фото 30-летнего парня с сайта знакомств, который любит походы и не готов к серьезным отношениям. © SashaNotFierce / Reddit