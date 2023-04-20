20+ примеров оригинальной сервировки, которые ввели в ступор посетителей
Собираясь в ресторан, помимо вкусной еды многие из нас ожидают привычную сервировку: белая скатерть, тарелки, приборы. Но некоторые заведения могут так озадачить своим креативом, что еда уходит на второй план.
«Нам подали блюдо на каменной подставке. А зелень мы должны были нарезать сами»
- Выглядит мило, но я бы не хотела делать работу за поваров, если я плачу за еду в ресторане. © VeeEyeVee / Reddit
«Кухонные ящики вместо тарелок. Так неудобно»
- По крайней мере еда лежит на бумаге. © Cinphoria / Reddit
«В ресторане меня немного обидели»
«Неприправленный тофу стоимостью $ 1 на камне, смазанном майонезом»
«И за это я заплатил $ 9».
Десерт, поданный в сланце
Блюдо принесли на старой разделочной доске, а мясо было на кинжале
«Вместо двух тарелок нам досталась одна на двоих»
Взбитое масло на камне
Тако на трицератопсе
«Тирамису в цветочном горшке. Хорошо, что официант предупредил нас, что само растение несъедобно»
Хумус в лопатке
- Закиньте его прямо в рот. © SnowyMovies / Reddit
Как вам подача картофеля фри прямо в банке?
Тартар из стейка принесли на циферблате часов
На тарелке было бы лучше
Хлеб, наверное, всегда вкуснее на заплесневелой деревянной доске
Закуски на подошве кроссовок
Интересная сервировка. Яйца по-флорентийски на керамической плитке
«В следующий раз просто бросьте это блюдо в меня, пожалуйста»
Рыбные палочки в кроксе
Крекеры разложили между веточками тимьяна
Все понятно, кроме кухонной раковины вместо тарелки
«Сходил на крутую конференцию. Угощали беконом на стене и пончиками на дереве»
- Пончики, наверное, были вкусными, но бекон заслуживает того, чтобы его подавали горячим. Грустно. © ballerina_wannabe / Reddit
«Попробовали гедза — японские жареные пельмени. Их принесли в горшке комнатного растения»
«Когда официант говорит, что остались только бумажные тарелки, а вы отвечаете, что все в порядке. Даже не знаю, это новый уровень или, наоборот, шаг назад»
Бургеры на кирпиче
Если вам интересно посмотреть на другие примеры сервировки, то обратите внимание на следующие статьи:
Фото на превью Sirbritishbear / Reddit, virtualcurrency21 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ примеров оригинальной сервировки, которые ввели в ступор посетителей
Поделиться этой статьёй