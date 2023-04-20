20+ примеров оригинальной сервировки, которые ввели в ступор посетителей

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Собираясь в ресторан, помимо вкусной еды многие из нас ожидают привычную сервировку: белая скатерть, тарелки, приборы. Но некоторые заведения могут так озадачить своим креативом, что еда уходит на второй план.

«Нам подали блюдо на каменной подставке. А зелень мы должны были нарезать сами»

Выглядит мило, но я бы не хотела делать работу за поваров, если я плачу за еду в ресторане. © VeeEyeVee / Reddit

«Кухонные ящики вместо тарелок. Так неудобно»

По крайней мере еда лежит на бумаге. © Cinphoria / Reddit

«В ресторане меня немного обидели»

«Неприправленный тофу стоимостью $ 1 на камне, смазанном майонезом»

«И за это я заплатил $ 9».

Десерт, поданный в сланце

Блюдо принесли на старой разделочной доске, а мясо было на кинжале

«Вместо двух тарелок нам досталась одна на двоих»

Взбитое масло на камне

Тако на трицератопсе

«Тирамису в цветочном горшке. Хорошо, что официант предупредил нас, что само растение несъедобно»

Хумус в лопатке

Закиньте его прямо в рот. © SnowyMovies / Reddit

Как вам подача картофеля фри прямо в банке?

Тартар из стейка принесли на циферблате часов

На тарелке было бы лучше

Хлеб, наверное, всегда вкуснее на заплесневелой деревянной доске

Закуски на подошве кроссовок

Интересная сервировка. Яйца по-флорентийски на керамической плитке

«В следующий раз просто бросьте это блюдо в меня, пожалуйста»

Рыбные палочки в кроксе

Крекеры разложили между веточками тимьяна

Все понятно, кроме кухонной раковины вместо тарелки

«Сходил на крутую конференцию. Угощали беконом на стене и пончиками на дереве»

Пончики, наверное, были вкусными, но бекон заслуживает того, чтобы его подавали горячим. Грустно. © ballerina_wannabe / Reddit

«Попробовали гедза — японские жареные пельмени. Их принесли в горшке комнатного растения»

«Когда официант говорит, что остались только бумажные тарелки, а вы отвечаете, что все в порядке. Даже не знаю, это новый уровень или, наоборот, шаг назад»