20+ пап доказывают, что не только у мам есть родительские инстинкты и безусловная любовь

У многих из нас есть немало теплых воспоминаний из детства, связанных с папами. Некоторые идут наперекор всем стереотипам, доказывая, что не только мама должна играть с малышом, кормить его в любое время дня и ночи, выдумывать для него игры и терпеть бессонные ночи. И их любовь к своим детям видна даже на фото, как в нашей статье. А в конце вас ждет бонус, который показывает, что крутые отцы становятся потом такими же классными дедушками.

«Взял малышку с собой в зоопарк. На ее лице так и читается „восторг“»

«Заплел косичку своей малышке. Ну как вам?»

«Люблю забирать детей из школы»

«Папы с опытом, мне нужна информация, как спят новорожденные»

«Собрал это за 4 часа»

Есть вещи, которые не меняются

«Дочь сделала для меня эту чашку, когда ей было 4 года. В этом месяце ей исполнилось 18»

«Это мой второй ребенок. Начинаем сначала!»

«Поделки 3-летки вместе с папой»

«Первое Рождество у меня дома после развода. В этом году пришлось поэкономить, но я был полон решимости сделать праздник крутым!»

«Он сидел рядом со мной, пока я работал, и буквально за 5 минут уснул»

«Мой первенец. Все были правы, говоря про тот особенный момент, когда видишь своего ребенка»

«Кто-то еще готовит детям такие оладушки?»

«Дочь всего неделю была в детском саду и приболела»

«Как отец-одиночка, я рад, что я все еще способен заплести косу своей 6-летней дочери»

«Малышке нужно было больше места, поэтому я неделю делал ей новую кровать»

«Спустя 2 года попыток Санта наконец исключил меня из списка непослушных и подарил мне дочку!»

«Общение с бывшей женой высасывало из меня все силы. Но это стоит каждой минуты, которую я провожу с сыном!»

«От открытия коробки до окончания сборки у меня ушло 30 минут. Надеюсь, мой 6-летка будет так же доволен, как и я!»

«Поздравьте меня, я теперь папа!»

Бонус: «Мой папа с моей дочерью»