20+ пап доказывают, что не только у мам есть родительские инстинкты и безусловная любовь
У многих из нас есть немало теплых воспоминаний из детства, связанных с папами. Некоторые идут наперекор всем стереотипам, доказывая, что не только мама должна играть с малышом, кормить его в любое время дня и ночи, выдумывать для него игры и терпеть бессонные ночи. И их любовь к своим детям видна даже на фото, как в нашей статье. А в конце вас ждет бонус, который показывает, что крутые отцы становятся потом такими же классными дедушками.
«Взял малышку с собой в зоопарк. На ее лице так и читается „восторг“»
«Заплел косичку своей малышке. Ну как вам?»
«Люблю забирать детей из школы»
«Папы с опытом, мне нужна информация, как спят новорожденные»
«Собрал это за 4 часа»
Есть вещи, которые не меняются
«Дочь сделала для меня эту чашку, когда ей было 4 года. В этом месяце ей исполнилось 18»
«Это мой второй ребенок. Начинаем сначала!»
«Поделки 3-летки вместе с папой»
«Первое Рождество у меня дома после развода. В этом году пришлось поэкономить, но я был полон решимости сделать праздник крутым!»
«Он сидел рядом со мной, пока я работал, и буквально за 5 минут уснул»
«Мой первенец. Все были правы, говоря про тот особенный момент, когда видишь своего ребенка»
«Кто-то еще готовит детям такие оладушки?»
«Дочь всего неделю была в детском саду и приболела»
«Как отец-одиночка, я рад, что я все еще способен заплести косу своей 6-летней дочери»
«Малышке нужно было больше места, поэтому я неделю делал ей новую кровать»
«Спустя 2 года попыток Санта наконец исключил меня из списка непослушных и подарил мне дочку!»
«Общение с бывшей женой высасывало из меня все силы. Но это стоит каждой минуты, которую я провожу с сыном!»
«От открытия коробки до окончания сборки у меня ушло 30 минут. Надеюсь, мой 6-летка будет так же доволен, как и я!»
«Поздравьте меня, я теперь папа!»
Бонус: «Мой папа с моей дочерью»
Расскажите самые теплые истории про своих отцов.
Фото на превью Coffeeisbetta / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ пап доказывают, что не только у мам есть родительские инстинкты и безусловная любовь
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