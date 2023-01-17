20+ практичных человек, у которых в кармане всегда водятся деньги, ведь они не тратят их на чепуху

Каждый раз, когда мы идем в торговый центр или же заходим в онлайн-магазин, появляется огромный соблазн накупить всякого-разного, но цифры на ценниках быстро приводят нас в чувство. Разумеется, в такой ситуации мгновенно портится настроение и вообще пропадает желание шопинга. Однако есть люди, которые не особо расстраиваются по таким пустякам, а поступают практично: берут дело в свои руки.

«Туфли из секонд-хенда и воск для обуви. Вернуть им первозданный вид оказалось намного проще, чем я думала»

«Разрезала 13 „пустых“ бутылочек из-под лосьона, которые принято выкидывать, и оказалось, что у них внутри можно насобирать остатков на целый литр»

Мне кажется, что у вас самая гладкая и шелковистая кожа в мире. © Ck1ngK1LLER / Reddit

«Бывшая жена собиралась выбросить стол, но я довел его до ума. Результатом очень доволен»

«В этом году я делала подарки своими руками»

Я был бы на седьмом небе от счастья, если бы получил что-то настолько креативное. © parkaman / Reddit

«У меня дровяная печь. Нашел местную мастерскую по дереву, которая выбрасывала остатки материала. Теперь у меня есть бесплатные дровишки»

«Починил лампу самостоятельно при помощи техники пайки витража»

«Купила свое свадебное платье на торговой площадке за $ 100»

У меня такое же! Обдираловка. Я потратила целое состояние, даже с учетом скидки. © Mrs_Pacman_Pants / Reddit

«Мама не смогла найти подходящую открытку для меня на Рождество, поэтому сделала ее сама. Сестры увидели и тут же попросили такие же для себя»

«Сделала простой держатель для сушки макияжных кисточек. Видела готовые решения в интернете, но решила, что просто нет смысла отдавать за такое деньги»

«Убрали елку, а опавшие с нее иголки до сих пор очень сильно пахнут. Поэтому собрала их в миску и поставила в комнате как ароматизатор»

«Я кожевник. По традиции делал мужские кошельки для своей семьи. Прошло уже 10 лет, но они все еще используются. Придется придумать что-то еще»

«Если вам нужно упаковать много подарков, особенно если они большие, то самый простой, быстрый и дешевый вариант — купить в магазине обычный рулон обоев»

«Я почувствовал себя финансовым гением, когда родилась эта идея».

«Возникла проблема: для нашего кота лоток оказался просто мал. Заводские варианты стоят неприлично дорого. И я увидел в строительном магазине обычное корыто»

«Сделала новые свечи из остатков воска от других свечей. Да, получилось не идеально, но воск и баночки не пропадут зря»

«Из старого туалетного столика сделала тумбу для раковины»

«Сын очень хотел сделать кошачье дерево. Вместе с отчимом они сделали все своими руками. Получилось намного прочнее того, что продается в интернете»

«Вот моя идея, как использовать стеклянные баночки из-под специй»

«Мне нужен был новый комод. В итоге купил этот за $ 1 на распродаже и просто перекрасил в тот цвет, который хотел»

«Моим кедам для вечеринки после свадьбы не хватало ярких красок, поэтому я подошла к делу творчески. Сделала почти без опыта шитья»

«Цены на контейнеры для корма домашних животных не поддаются логике. В итоге купил простое и дешевое 18-литровое ведро с крышкой в автозапчастях»

«Оно безопасно для использования с пищевыми продуктами».

«Каждый год делаю рождественскую елку из того, что есть у меня дома»