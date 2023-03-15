20+ приятных моментов, когда люди чуть не воскликнули: «Вот это сервис!»
Каждому человеку нравится, когда его обслуживают по высшему разряду, например в кафе или магазине. Не менее приятно и когда покупаешь некий товар, а вместе с ним получаешь какой-нибудь бонус от производителя или продавца. О таких случаях всегда хочется похвастаться всем вокруг, что, собственно, и сделали герои нашей статьи.
Вместе со сковородой в упаковке была еще и полноценная отвертка для сборки ручки. Лишь для одного болтика!
«Мы попросили добавить к нашему заказу чуть больше шоколадных конфет»
Коммивояжер показывал потенциальным покупателям эту миниатюрную модель бассейна, убеждая их купить полноразмерную версию
«Отправилась в круиз. В ресторане официант спросил меня, что я хочу на десерт. Я ответила: „Ничего“, и вот что он мне принес»
«Мой парень заказал обувь. В коробке он нашел еще и пробник геля для душа»
В ванной комнате этого отеля телефон находится рядом с унитазом
«Обращаюсь к стюардессе в 3 часа ночи: „Извините, можно мне еще пакетик печенья?“ Она: „Конечно, вот вам пакетик печенья!“»
«Я заказал гитарную педаль из Японии, и посылка пришла с оригами в виде журавлика и с написанной от руки благодарственной запиской»
«Робот-котенок только что привез мне мой чай»
А этот робот привозит посетителям тарелки
Когда заказал киви, а вместе с ними доставили еще ножик-ложку
В одном из такси в Маниле на зеркале висит ежик
«Я купила через интернет стельки, и мне прислали их с леденцом в виде стопы»
«Вызвала девушек из клининговой фирмы, чтобы они сделали генеральную уборку. Так они еще сделали на туалетной бумаге это симпатичное украшение»
В Гонконге вместо знака «Мокрый пол» используют световую проекцию
«Купила средство для волос, а к нему прилагались вот эти игрушки для ванны»
Волынщик принимает вознаграждение как наличными, так и картой
«Заказали в кафе пиццу, и нам принесли ее вместе с ножницами»
«Мой ортодонт подарил мне попкорн сразу после того, как снял с моих зубов брекеты»
«Заказал онлайн нож для резьбы по дереву, и мне прислали его с 2 лейкопластырями»
«К моей посылке прилагался канцелярский нож»
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Фото на превью eimichan / Reddit
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