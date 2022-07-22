20 раз, когда люди просто сняли квартиру, а уехали оттуда с кучей эмоций
Въезжая во временное жилье, будь то отель, съемная квартира или студенческое общежитие, мы рассчитываем на место, где сможем ночевать и проводить время. Но иногда жилища, в которых мы останавливаемся, дарят бесценные знания о мире и существенно расширяют кругозор гостей.
Мы в ADME любим места с изюминкой, поэтому в нашей сегодняшней подборке варианты, которые оставили неизгладимый след в душе своих временных обитателей.
1. «Нашел этот вариант на сайте объявлений в Сан-Франциско: „В квартире есть дополнительная спальня, которая отлично подойдет для гостей или в качестве офиса для работы на дому“»
2. Хозяева установили «систему „Антивор“», чтобы защитить самое ценное в квартире
3. Неожиданный выбор фото для украшения ванной
4. Трудно работать, когда за окном съемной квартиры в Мексике дают такой закат
5. Присмотревшись, вы понимаете, что это не просто резная ручка, а хвост павлина
6. «Ламантин-мама и ее малыш сегодня утром заглянули в мое съемное жилище»
7. «Дверь в квартиру, которую я снял. Раньше тут был банк, а потом здание превратили в жилой дом»
8. Ну надо же было так оформить перила
9. «Снял в Порту квартиру, а в ней туалетная бумага с привидениями»
10. «Мои соседи превратили номер своей квартиры в число пи»
11. Когда хочешь пройти домой, но пчелы считают иначе
12. «Съемное жилье в пляжном городке. На разделочном столе есть такие выемки с ручкой»
- Похоже, столешница была чем-то другим. Но мне любопытно: у этих выемок есть какое-то назначение на кухне или это просто дизайн? © pinkwhitney24 / Reddit
- Это часть люка в сарае или на корабле. © MatcoToolGuy / Reddit
13. «В съемной квартире есть встроенная кассетная акустическая система, которая проигрывает музыку по всему дому»
14. Люди сняли дом с бассейном и, проснувшись, увидели такую картину
15. «Обнаружил это на террасе отпускного дома, который мы арендовали»
16. «Прошлым вечером я ходил на художественную выставку в старом мотеле, где студенты-художники сдавали 20 комнат. Вот одна из них»
17. «Снял домик на время отпуска в Трансильвании. Владелец включил в стоимость бесплатную дополнительную защиту от диких животных для моего спокойствия»
18. «Это единственная терка для сыра в квартире, где я остановился»
19. В этом отеле автоматическая газонокосилка живет в собачьей будке
20. «Когда заселился в общежитие вампиров»
А какие особенности встречались во временном жилье вам?
Фото на превью internationalfunyman / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 раз, когда люди просто сняли квартиру, а уехали оттуда с кучей эмоций
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