20 раз, когда люди просто сняли квартиру, а уехали оттуда с кучей эмоций

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Въезжая во временное жилье, будь то отель, съемная квартира или студенческое общежитие, мы рассчитываем на место, где сможем ночевать и проводить время. Но иногда жилища, в которых мы останавливаемся, дарят бесценные знания о мире и существенно расширяют кругозор гостей.

Мы в ADME любим места с изюминкой, поэтому в нашей сегодняшней подборке варианты, которые оставили неизгладимый след в душе своих временных обитателей.

1. «Нашел этот вариант на сайте объявлений в Сан-Франциско: „В квартире есть дополнительная спальня, которая отлично подойдет для гостей или в качестве офиса для работы на дому“»

2. Хозяева установили «систему „Антивор“», чтобы защитить самое ценное в квартире

3. Неожиданный выбор фото для украшения ванной

4. Трудно работать, когда за окном съемной квартиры в Мексике дают такой закат

5. Присмотревшись, вы понимаете, что это не просто резная ручка, а хвост павлина

6. «Ламантин-мама и ее малыш сегодня утром заглянули в мое съемное жилище»

7. «Дверь в квартиру, которую я снял. Раньше тут был банк, а потом здание превратили в жилой дом»

8. Ну надо же было так оформить перила

9. «Снял в Порту квартиру, а в ней туалетная бумага с привидениями»

10. «Мои соседи превратили номер своей квартиры в число пи»

11. Когда хочешь пройти домой, но пчелы считают иначе

12. «Съемное жилье в пляжном городке. На разделочном столе есть такие выемки с ручкой»

Похоже, столешница была чем-то другим. Но мне любопытно: у этих выемок есть какое-то назначение на кухне или это просто дизайн? © pinkwhitney24 / Reddit

Это часть люка в сарае или на корабле. © MatcoToolGuy / Reddit

13. «В съемной квартире есть встроенная кассетная акустическая система, которая проигрывает музыку по всему дому»

14. Люди сняли дом с бассейном и, проснувшись, увидели такую картину

15. «Обнаружил это на террасе отпускного дома, который мы арендовали»

16. «Прошлым вечером я ходил на художественную выставку в старом мотеле, где студенты-художники сдавали 20 комнат. Вот одна из них»

17. «Снял домик на время отпуска в Трансильвании. Владелец включил в стоимость бесплатную дополнительную защиту от диких животных для моего спокойствия»

18. «Это единственная терка для сыра в квартире, где я остановился»

19. В этом отеле автоматическая газонокосилка живет в собачьей будке

20. «Когда заселился в общежитие вампиров»