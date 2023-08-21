20+ доказательств того, что у cолнца точно припасена где-то волшебная палочка для сюрпризов

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Солнце — это не только звезда, вокруг которой вращается наша планета. Из-за него часто случаются недоразумения и казусы, когда кажется, что в лампе застрял паук, а в батуте — инопланетное существо. Пользователи соцсетей успели вовремя запечатлеть, как игриво и загадочно ведут себя лучи, создавая причудливые эффекты и фигуры.

«Солнечное отражение, упавшее с моего окна, выглядит как меч»

«Упаковка с таблетками пожарилась на солнце, и вот что я увидел внутри»

«Солнце превращает мое синее покрывало в красное»

«Из-за солнечных лучей моя лампа выглядит пугающе»

Лучи, отражающиеся от аппарата для попкорна, формируют на стене восклицательный знак

«Солнце светит в мои двери аномально ярко. Настолько, что это можно увидеть сквозь них!»

Из-за угла падения солнечных лучей эта машина выглядит наполовину белой и серой

От этой ручки образуется тень в форме профиля мужчины

Если свет проходит через бегущую воду под нужным углом, то можно увидеть радугу

Солнце светит прямо в глазок — и вот результат

Кажется, что этот помидор буквально светится

«Вот как солнечные лучи попадают в мой офис»

«Когда солнце отражается от окон кухни, на мой задний двор „заглядывает“ штурмовик»

Штурмовик — персонаж фильма «Звездные войны» (прим. ADME).

Кажется, будто внутри батута кто-то есть

Свет падает на грузовик так, будто он только что спустился с неба

В солнечные дни из-за подсвечника кажется, что из крана течет красная вода

Свет упал на отвертку, создав впечатление, что она горит

Солнце отражается от этого здания как раз так, чтобы создать идеальную стрелку, указывающую на выход

Солнце создает на заборе силуэт колибри

Такое происходит дважды в год, когда солнце попадает на дверь

«Солнце отразилось в зеркале. И только гляньте, что стало с моим ковром!»