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20+ смелых невест, которые сказали «нет» скучной классике и похитили наши сердечки

Народное творчество
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Некоторые девушки в свой особенный день отказываются от чисто белого и выбирают необычные платья и образы. Есть особое удовольствие в том, чтобы рассматривать свадебные наряды. Кстати, многие невесты из этой подборки сшили эту красоту своими руками.

«Мое платье-трансформер»

«Сама его сшила»

«Платье сшила я, а букет сделала моя мама»

«Хотела необычное свадебное платье и влюбилась в него. Наконец-то оно пришло, и я влюбилась в него заново»

«Создано с нуля»

«Я новичок в рукоделии, но решила: „Была не была, хочу сшить свадебное платье своей мечты!“ Несколько месяцев и кучу сломанных игл спустя я довольна результатом»

«Мое свадебное платье за ​​$ 200. Я выходила замуж на 5 месяце беременности и чувствовала себя просто красоткой!»

«Я решила быть не как все»

«Не могу выбрать между этими платьями! Что делать?»

«Я всегда знала, что ни за что не надену на свадьбу белое. Друзья вот вообще не удивились моему наряду. Всегда оставайтесь собой!»

«Мы перенесли свадьбу с весны на осень. Теперь я переживаю: уместно ли носить цветочное платье осенью? Но я все равно влюблена в него!»

«Никогда не была сторонницей белых платьев, поэтому вышла замуж в розовом. Я чувствовала себя особенной»

«Я сшила для бракосочетания наряд в средневековом стиле!»

«Присматривалась к дизайнерскому свадебному платью 2 года и вот наконец-то купила его!»

«Я готова носить свой подвенечный наряд хоть каждый день!»

«Наконец-то закончила шить свое свадебное платье»

«Мой образ был идеальным!»

  • Я схожу с ума по вашему платью, а обувь — это вообще вау! © Sumraeglar / Reddit

«За 5 дней до моей свадьбы у швеи случился нервный срыв, и она пропала вместе с моим нарядом. Мне пришлось выкручиваться»

«Я просто надела наиболее подходящее праздничное платье из своего гардероба».

«Я нашла свое платье! С трудом сдерживаюсь, чтобы не растрындеть о нем всем знакомым»

«Мой идеальный наряд для церемонии в ботаническом саду!»

«Я сама создала свадебные образы и для себя, и для мужа»

«Закончила шить платье буквально за 4 дня до своей свадьбы и получила много комплиментов»

«Мой наряд приехал в салон вчера и сидит на мне просто идеально. Я влюблена в него!»

Свадьба обходится в копеечку, и находчивые люди экономят. Некоторые невесты купили свои платья за сущие копейки, а сияют в них на миллион. Еще у нас есть подборка, когда свадьбы развались в последний момент. А тут — забавные свадебные фото, глядя на которые сложно не улыбнуться.

Фото на превью miss-me-puddin / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20+ смелых невест, которые сказали «нет» скучной классике и похитили наши сердечки
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