20+ смелых невест, которые сказали «нет» скучной классике и похитили наши сердечки

Некоторые девушки в свой особенный день отказываются от чисто белого и выбирают необычные платья и образы. Есть особое удовольствие в том, чтобы рассматривать свадебные наряды. Кстати, многие невесты из этой подборки сшили эту красоту своими руками.

«Мое платье-трансформер»

Красота! А вы с мужем — как принцесса и великан из сказки. © Temporary-King3339 / Reddit

«Сама его сшила»

«Платье сшила я, а букет сделала моя мама»

«Хотела необычное свадебное платье и влюбилась в него. Наконец-то оно пришло, и я влюбилась в него заново»

«Создано с нуля»

«Я новичок в рукоделии, но решила: „Была не была, хочу сшить свадебное платье своей мечты!“ Несколько месяцев и кучу сломанных игл спустя я довольна результатом»

«Мое свадебное платье за ​​$ 200. Я выходила замуж на 5 месяце беременности и чувствовала себя просто красоткой!»

«Я решила быть не как все»

«Не могу выбрать между этими платьями! Что делать?»

Бери второе, от него просто дух захватывает! © RayRay9450 / Reddit

«Я всегда знала, что ни за что не надену на свадьбу белое. Друзья вот вообще не удивились моему наряду. Всегда оставайтесь собой!»

«Мы перенесли свадьбу с весны на осень. Теперь я переживаю: уместно ли носить цветочное платье осенью? Но я все равно влюблена в него!»

«Никогда не была сторонницей белых платьев, поэтому вышла замуж в розовом. Я чувствовала себя особенной»

«Я сшила для бракосочетания наряд в средневековом стиле!»

«Присматривалась к дизайнерскому свадебному платью 2 года и вот наконец-то купила его!»

«Я готова носить свой подвенечный наряд хоть каждый день!»

«Наконец-то закончила шить свое свадебное платье»

«Мой образ был идеальным!»

Я схожу с ума по вашему платью, а обувь — это вообще вау! © Sumraeglar / Reddit

«За 5 дней до моей свадьбы у швеи случился нервный срыв, и она пропала вместе с моим нарядом. Мне пришлось выкручиваться»

«Я просто надела наиболее подходящее праздничное платье из своего гардероба».

«Я нашла свое платье! С трудом сдерживаюсь, чтобы не растрындеть о нем всем знакомым»

Вау! У меня аж челюсть упала. © bokatan778 / Reddit

«Мой идеальный наряд для церемонии в ботаническом саду!»

«Я сама создала свадебные образы и для себя, и для мужа»

«Закончила шить платье буквально за 4 дня до своей свадьбы и получила много комплиментов»

«Мой наряд приехал в салон вчера и сидит на мне просто идеально. Я влюблена в него!»