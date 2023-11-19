20+ смелых невест, которые сказали «нет» скучной классике и похитили наши сердечки
Некоторые девушки в свой особенный день отказываются от чисто белого и выбирают необычные платья и образы. Есть особое удовольствие в том, чтобы рассматривать свадебные наряды. Кстати, многие невесты из этой подборки сшили эту красоту своими руками.
«Мое платье-трансформер»
- Красота! А вы с мужем — как принцесса и великан из сказки. © Temporary-King3339 / Reddit
«Сама его сшила»
«Платье сшила я, а букет сделала моя мама»
«Хотела необычное свадебное платье и влюбилась в него. Наконец-то оно пришло, и я влюбилась в него заново»
«Создано с нуля»
«Я новичок в рукоделии, но решила: „Была не была, хочу сшить свадебное платье своей мечты!“ Несколько месяцев и кучу сломанных игл спустя я довольна результатом»
«Мое свадебное платье за $ 200. Я выходила замуж на 5 месяце беременности и чувствовала себя просто красоткой!»
«Я решила быть не как все»
«Не могу выбрать между этими платьями! Что делать?»
- Бери второе, от него просто дух захватывает! © RayRay9450 / Reddit
«Я всегда знала, что ни за что не надену на свадьбу белое. Друзья вот вообще не удивились моему наряду. Всегда оставайтесь собой!»
«Мы перенесли свадьбу с весны на осень. Теперь я переживаю: уместно ли носить цветочное платье осенью? Но я все равно влюблена в него!»
«Никогда не была сторонницей белых платьев, поэтому вышла замуж в розовом. Я чувствовала себя особенной»
«Я сшила для бракосочетания наряд в средневековом стиле!»
«Присматривалась к дизайнерскому свадебному платью 2 года и вот наконец-то купила его!»
«Я готова носить свой подвенечный наряд хоть каждый день!»
«Наконец-то закончила шить свое свадебное платье»
«Мой образ был идеальным!»
- Я схожу с ума по вашему платью, а обувь — это вообще вау! © Sumraeglar / Reddit
«За 5 дней до моей свадьбы у швеи случился нервный срыв, и она пропала вместе с моим нарядом. Мне пришлось выкручиваться»
«Я просто надела наиболее подходящее праздничное платье из своего гардероба».
«Я нашла свое платье! С трудом сдерживаюсь, чтобы не растрындеть о нем всем знакомым»
- Вау! У меня аж челюсть упала. © bokatan778 / Reddit
«Мой идеальный наряд для церемонии в ботаническом саду!»
«Я сама создала свадебные образы и для себя, и для мужа»
«Закончила шить платье буквально за 4 дня до своей свадьбы и получила много комплиментов»
«Мой наряд приехал в салон вчера и сидит на мне просто идеально. Я влюблена в него!»
Свадьба обходится в копеечку, и находчивые люди экономят. Некоторые невесты купили свои платья за сущие копейки, а сияют в них на миллион. Еще у нас есть подборка, когда свадьбы развались в последний момент. А тут — забавные свадебные фото, глядя на которые сложно не улыбнуться.
Фото на превью miss-me-puddin / Reddit
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