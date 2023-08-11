20 СМС, в которых сюжетный поворот такой же внезапный, как форель в кустах малины
Смс и переписки в мессенджерах — наша рутина. Порой обычный диалог превращается то в шикарную шутку, то вызывает недоумение. И некоторые просто не могут удержаться от того, чтобы не выложить скриншоты в интернет, потому что о таком нельзя молчать.
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Переписки часто бывают забавными или с неожиданным финалом. Но порой еще смешнее переписок бывают комментарии от людей в интернете.