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20 СМС, в которых сюжетный поворот такой же внезапный, как форель в кустах малины

Народное творчество
811220

Смс и переписки в мессенджерах — наша рутина. Порой обычный диалог превращается то в шикарную шутку, то вызывает недоумение. И некоторые просто не могут удержаться от того, чтобы не выложить скриншоты в интернет, потому что о таком нельзя молчать.

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Переписки часто бывают забавными или с неожиданным финалом. Но порой еще смешнее переписок бывают комментарии от людей в интернете.

Фото на превью Larry Crowne / Universal Pictures and co-producers
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811220
AdMe/Народное творчество/20 СМС, в которых сюжетный поворот такой же внезапный, как форель в кустах малины
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