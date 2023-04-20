20+ человек, которые своими руками такую красоту создают, что глаза сами собой округляются

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Герои нашей статьи — настоящие таланты. Одни из них шьют наряды, которые хоть сейчас на подиуме показывай, другие вышивают пейзажи так, что любой художник позавидует, третьи с нуля создают кожаную обувь и сумки.

«Закончила свое худи с лисичками»

«Пейзажная живопись нитками в процессе. Это занимает вечность»

Одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо видел! Не могу дождаться, чтобы увидеть законченную работу. © jormaco / Reddit

«Сделал кожаный рюкзак»

Идеальный рюкзак для того, чтобы точно так же, как Бильбо Бэггинс, воскликнуть: «Навстречу приключениям!» © Torohype / Reddit

«Нам обоим нравятся листья, поэтому сделал жене такое кольцо»

На Reddit не так много картинок, которые, как эта, заставляют меня остановиться и ахнуть. Так красиво! © premiom / Reddit

«Моя жена сшила лежаночку на рабочий стол, чтобы наша кошка могла принимать очаровательные позы»

«Вручную сшила сапоги»

Это лучшая обувь, которую я когда-либо видел, серьезно. Если бы у меня была эта пара, я бы носил ее до старости. © Embolisms / Reddit

«Сшила милую толстовку для своей собачки Стеллы»

«Сшила сумочку в ретростиле»

Фантастическое мастерство, отличные цвета, а подкладка — настоящее произведение искусства. © Wool_Lace_Knit / Reddit

«Потратила время на отделку этого пальто и так счастлива, что сделала это»

«Сделал дерево в подарок другу на день рождения»

«Создаю витражные версии оригами-корабликов»

«Засушила полевые цветы и сделала уникальные заколки для волос»

«Мой интернет-пароль длинный и сложный. Как бы я ни старалась, никак его не запомню, поэтому решила вышить QR-код, чтобы повесить его на стену»

«Первая шаль по моему собственному эскизу. Мне потребовалась целая вечность, чтобы связать ее, но я так горда собой!»

Хочу, хочу, хочу! Я влюбилась в нее! Она выглядит такой красивой и уютной. © VallenGale / Reddit

«Это была кофта, которую я нашла в комиссионном магазине, поэтому не побоялась ее испортить»

«Мои суккуленты из полимерной глины, набор из трех шпилек»

«Завтра на шею этого бегемота повяжу бантик и подарю папе на день рождения»

Честно говоря, игрушки, связанные крючком, мне совсем не нравятся. Но вот я сижу, проглотив это мнение, потому что хочу такого же. © Fugue78 / Reddit

«У нас живут 2 мопса, и мы любим изображения их мордочек»

«Юбка в подарок подруге на 30-летие»

Это настолько великолепно, что, если бы я встретила такую в магазине, бровью бы не повела, увидев бешеную цену. © Mentalcouscous / Reddit

«Выкладываю фотографии кукольного домика моей мамы»

Показала мужу последнее фото. Он подумал, что это настоящая кухня, и хочет, чтобы у нас была такая же. © Elegant-Search9302 / Reddit

«Вдохновилась идеей и вышила себе „карманные“ цветы»

Когда я училась в школе, тоже вышивала на задних карманах джинсов или шорт и одалживала своим друзьям эти вещи. Они никогда не возвращали их обратно. © kaymaidinthesea / Reddit

«Мой самый любимый костюм. Возможно, связала его на эмоциях, но в тот момент я так почувствовала эту пряжу»

«Купила пряжу, показала другу, а он: „Цвет супер, но тебе не пойдет“. Назло ему связала из нее свитер за полтора дня»

«Итог мне очень нравится, друг просто недооценил меня и цвет».

«Сшила своей подруге 3 комплекта, вдохновившись бельем класса люкс»