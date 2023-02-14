20 вещей, которые одни люди безжалостно выбросили, а другие подобрали и теперь пылинки с них сдувают
То, от чего мечтает избавиться один человек, для второго может оказаться чуть ли не кладом. Частенько отлично сохранившиеся или даже новые вещи можно найти рядом с мусорными баками или у подъезда. Главное — не пройти мимо.
Кресло из 60-х до и после реставрации
«Мы с невестой выносили вещи на помойку. Видим — картина. Кто-то небрежно прислонил ее к сломанному пылесосу»
«Ну и захватили с собой. А когда присмотрелись и начали искать информацию, оказалось, что картине более 100 лет и сейчас она стоит от $ 1 000 до $ 3 000!»
«Урвала шикарный бархатный диван, а моего парня прямо бесит этот цвет. Посоветуйте, что можно сделать с обивкой»
- Даже не вздумайте его трогать! Это очень дорогая и качественная ткань, а диван просто великолепен. Если совсем никак, то лучше продайте его и купите то, что вам обоим нравится. Но что-то менять в этом диване было бы большой ошибкой. © oftendreamoftrains / Reddit
«Нашел конструкцию для душевой кабины на мусорной площадке рядом с магазином. Все работает, никаких протечек»
«Весь мусорный бак был забит товаром, который они выбрасывали. Помимо душевой я заработал $ 300, продав найденные там же ландшафтные светильники».
«Наша квартиросъемщица поймала мужа на измене и съехала. Нашла вот это в ее мусоре — наверное, подарок мужа»
«Теперь сама ношу и собираю комплименты».
«Нашла эту красоту в грязи на обочине дороги»
«Позарез нужна была елка, и абсолютно бесплатно нам досталась самая большая из всех, что у нас когда-либо были»
«Такое же дерево в интернете продается за $ 2,5 тыс.».
«Нашел на обочине сундук. Жена его покрасила, теперь у нас новый кофейный столик»
«Кто-то выставил на улицу рабочий электрокамин. 2 баллончика краски — и его просто не узнать»
«Мой парень ненавидит лампу, которую я сегодня нашла. Но она излучает вампирско-готические флюиды, так что лампа остается»
«Хотела прикупить электрочайник с регулировкой температуры. И случайно наткнулась на такой — стоял в оригинальной коробке на скамейке»
«После чистки выглядит как новый».
«Я думал, что такое случается только с другими, но теперь произошло и со мной. Она валялась в куче бесплатных вещей — стильная лампа голландского дизайнера»
«Лежала в мусорном контейнере. Все, кроме ручки, — 14-каратное золото»
«Вытащил из мусора двухъярусную кровать середины прошлого века! Инструкции не было, но мы с дочкой разобрались»
«А как насчет раскладывающегося кожаного кресла? Нашел на улице, и за $ 360 у меня его с руками оторвали»
«Каждый раз, когда художница ссорилась с мужем, она выбрасывала свои картины. Печально, потому что ее работы потрясающие»
«Переехали в дом 1950-х годов. Предыдущий владелец оставил кучу хлама в пристройке к гаражу. Мы наконец расчистили его и нашли сокровище!»
«Винтажная швейная машинка».
«Это кресло досталось мне бесплатно! Я так рада, что смогла его спасти. До и после»
«Кошка на картине из мусорки — копия моей. Поэтому долго не раздумывала»
«Мама прислала это фото с подписью: „Твой папа снова наведывался к мусорке“»
Фото на превью NorthvilleCoeur / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 вещей, которые одни люди безжалостно выбросили, а другие подобрали и теперь пылинки с них сдувают
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