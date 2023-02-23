20 женщин рассказали о самом ценном и важном моменте, который они пережили вместе со своим любимым

Близкий, родной, любящий человек рядом — большая удача. Те, кто уже нашел его, иногда делятся своими откровениями по поводу того, как выглядит счастье вблизи, и это дает надежду ищущим, а также повод вспомнить собственные особые моменты уже нашедшим. Вот подборка историй от счастливчиков, встретивших того самого мужчину.