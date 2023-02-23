20 женщин рассказали о самом ценном и важном моменте, который они пережили вместе со своим любимым
Близкий, родной, любящий человек рядом — большая удача. Те, кто уже нашел его, иногда делятся своими откровениями по поводу того, как выглядит счастье вблизи, и это дает надежду ищущим, а также повод вспомнить собственные особые моменты уже нашедшим. Вот подборка историй от счастливчиков, встретивших того самого мужчину.
- У меня маленькая, нервная, старая собака, мой бывший ненавидел ее. А муж любит и даже поет ей песни, которые сам сочиняет. У собаки артрит, и сегодня утром она упала. Пришлось ехать к ветеринару. Муж бросил все дела, поехал со мной, а теперь планирует построить крошечные пандусы, по которым собачка сможет подниматься и спускаться. Кстати, нашим котам муж тоже поет песни. © glucoseandeugenol / Reddit
- Я совершенно невыносима в те моменты, когда голодна. Порой сама не понимаю, что просто не поела. Ругаюсь, кричу. А когда поем, добрая, словно Дед Мороз. Один раз мой будущий муж стал свидетелем «голодного припадка». На следующую встречу пришел с бутербродом. С опаской протянул мне его и сказал: «Это тот на случай, если ты голодная». До этого все мои бывшие возмущались, советовали «лечить голову» и держать гнев под контролем. А этот просто накормил. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем хотели перекрыть крышу террасы, но подрядчики заломили цену. Неделю мы изучали видеоуроки и закупали материалы, а потом еще неделю, приходя с работы, трудились над крышей. И вот наконец закончили. Солнце садилось, был летний вечер, мы стояли на крыше очень уставшие, и он сказал: «Мы сделали это». После чего притянул меня к себе и поцеловал. Я чувствовала себя так, будто вместе мы способны сделать что угодно. © PurpleVein99 / Reddit
- Каждое утро муж приносит мне кружку горячего чая в постель, а потом в шутку кусает за бок, чтобы я проснулась и не опоздала на работу. © Irinozi / Pikabu
- Когда я впервые привела будущего мужа в дом к своим родителям, он познакомился с моей старой кошкой, с которой я провела детство (ей тогда было лет 19–20). Он сел на диван и похлопал по нему, приглашая ее запрыгнуть. Я сказала: «Она так никогда не делала, а сейчас она уже совсем старая». Но кошка запрыгнула к нему на колени и продолжала громко мурлыкать, пока он гладил ее. © ThaneOfCawdorrr / Reddit
- Сильно заболела на 7-м месяце беременности. Я так обессилела, что не могла заплести волосы, поэтому попросила об этом мужа. Думала, он заплетет обычную косу, но он нашел видеоурок по французским косичкам, расчесал мне волосы и сделал красивую прическу. Ему пришлось пару раз переделывать, но это было так мило! У нас будет девочка, и он сказал, что хочет научиться делать прически и для меня, и для нее. © calgon90 / Reddit
- Похолодало, а мы незадолго до этого переехали в новый дом и еще не успели обзавестись теплым одеялом. Под утро бывает очень холодно. Муж встает на работу раньше меня и накрывает меня еще и своей половиной одеяла. Просыпаюсь я в приятной теплоте, хотя вокруг холодина, и только нос холодный от воздуха. И так уютно, прямо как в детстве... © Подслушано / Ideer
- Я решила привести себя в форму и попросила мужа потренироваться вместе со мной. Мы вышли на пробежку, я быстро устала и хотела остановиться. И тогда он начал притворяться зомби, который с ужасными звуками гонится за мной. Это было весело и в итоге заставило меня продолжить. Так я узнала 2 вещи. Во-первых, при зомби-апокалипсисе меня ждет незавидная участь. Во-вторых, муж меня очень любит. © katedid / Reddit
- Слова — это ерунда. Любовь — она в поступках! Когда он встречает тебя на вокзале после командировки, везет домой, а дома тебя ждет 3-литровая кастрюля борща, свеженькая булка бородинского и сметанка. © NeoSilence / Pikabu
- Утро, собираюсь на работу. Наблюдаю за спящим мужем. Он начинает во сне искать меня, двигая рукой. Не обнаружив, мгновенно просыпается и подскакивает. Наверное, именно в этот момент я ощутила, что он действительно меня любит. И никакие цветы, никакие признания не нужны: главное, чтобы даже во сне кто-то хотел тебя обнимать. © Подслушано / Ideer
- Я на особой диете из-за своего хронического заболевания. Мне можно всего один сорт мороженого, и, когда его перестали продавать в нашем районе, мой любимый взял мини-холодильник и отправился в магазин в часе езды от нас, чтобы купить для меня это мороженое. © LeighofMar / Reddit
- На днях у меня был очень плохой день. Мы лежали и смотрели телевизор, вдруг муж встал и пошел на кухню. Через некоторое время он вернулся с поджаренными маршмеллоу на палочке, как я люблю. И мой день сразу же стал лучше! Люблю своего мужа. © brokenpheonix / Reddit
- Мы женаты 18 лет. Муж не романтик, стихов и комплиментов от него никогда не слышала. Но он до сих пор подкладывает мне в карман конфетку Raffaello или мандаринку в сумку. Так приятно! © MKhovan / Pikabu
- Недавно я серьезно повредила спину. Муж помогает мне абсолютно во всем, при этом ничего не ждет взамен. Когда я начинаю расстраиваться из-за того, что так сильно в нем нуждаюсь, он уверяет меня, что ему нравится мне помогать. «В горе и в радости» — это не просто слова. © babbidaboopy / Reddit
- Он всегда пытается отдать мне последний кусочек чего-нибудь вкусного. А еще у нас бывают шутливые бои, где мы друг друга щекочем (я обычно проигрываю). И когда я наконец перестаю смеяться, он смотрит на меня с таким обожанием, что я чувствую себя самой любимой. © scienceas***k / Reddit
- Мой муж вообще не романтик, а еще очень неразговорчивый. Для меня все годы нашего брака показателем его любви ко мне является одна из вроде бы самых банальных вещей: он отвозит меня на работу и забирает вечером с работы. И неважно, выходной у него или он устал... Всегда: в снег, в жару, в дождь, если грязь на дорогах... Почти 10 лет. И он не видит в этом никакой сложности. Говорит, что негоже мне на остановках мерзнуть или такси ждать. А я до сих пор не могу воспринимать это как нечто само собой разумеющееся и не устаю восхищаться им. © Exelica / Pikabu
- Мой муж обычно очень сдержанный и неэмоциональный: он вырос в семье, где «мальчики не плачут». Но когда я впервые вручила ему нашу новорожденную дочь, он посмотрел на нее с благоговением и стал плакать, даже не пытаясь вытереть слезы. Мое сердце в тот момент буквально разрывалось от эмоций. © RedRose_812 / Reddit
- Он постоянно фотографирует меня: когда я ем, когда я проснулась или делаю что-то глупое. Эти ужасные фото он потом ставит на заставку компьютера, телефона, планшета... Иногда это раздражает. Но мне нравится, что он любит меня такой, какая я есть. © HowNarrow / Reddit
- Попросила мужа помочь со сменой постельного белья. Надевает он на подушки свежие наволочки, а потом как вскочит: «Да что за ерунда? Почему я должен заниматься этой фигней?! Для меня это слишком мелко!» И прежде, чем я успела упрекнуть его и назидательным тоном сообщить, что работа по дому — это не фигня и что мне очень хотелось бы, чтобы он мне помогал, мой супруг со словами «Вот подвиг, достойный героя!» хватает одеяло и в одиночку упаковывает его в пододеяльник. © unknown author / Pikabu
- Это было наше второе свидание. Мы подошли к его дому, и он сказал: «Не хочу показаться странным, но ты не хочешь зайти и познакомиться с моими котами?» Я согласилась. И он действительно хотел познакомить меня с ними, ничего больше. Теперь мы женаты, и это и мои коты тоже. © Thorhees / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 женщин рассказали о самом ценном и важном моменте, который они пережили вместе со своим любимым
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