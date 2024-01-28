20+ примеров того, как можно с клиентов пылинки сдувать, лишь бы угодить

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В роли клиента бывал каждый. И каждый знает, что плохой сервис может выбить из колеи на весь день. Поэтому некоторые компании из кожи вон лезут, лишь бы поднять настроение потребителям. Пользователи сети поделились оригинальными примерами таких решений.



«Витрина сделана из разноцветного пластика, чтобы показать, как будет выглядеть куртка в разных цветах»

«В этом магазине детям дают бесплатные фрукты, пока родители делают покупки»

Надпись на корзине: «Привет, родители! Дети могут брать по одному фрукту из этой корзины бесплатно — это полезный перекус».

«Я пришел на фабрику пазлов и увидел такую стену позора»

Это животные (в основном собаки и одна рыбка), которые съели или испортили пазлы. Люди присылают фото животного, а им взамен — недостающие детали. © hybridginger / Reddit

«На этих трусах сделали карман для телефона»

Я только что купила эти нелепые трусы для своего мужа. Дома он носит только их и ничего больше, круглый год. © panicnarwhal / Reddit

Такие трусы продают в Индии для мужчин, которые носят особую одежду — лунги. Карман не для телефона, а для всего вообще. Поэтому я купил несколько штук, чтобы класть туда ценные вещи во время путешествий. Чтобы их не украли. © ventodivino / Reddit

«В моем местном кафе делают подстаканники из старых коробок для молока»

Сначала мне показалось, что это отличная идея. Но пока я мыл коробку, понял, что она ужасная. Этот «подстаканник» плохо держит чашки, влажный и пахнет молоком. © relfy0318 / Reddit

Такая волшебная кнопка в Японии — обычное дело

Вызвать официанта / Получить чек / Отмена

«В этом отеле для гостей из полотенец делают бегемотов»

«Букеты из яблок в местном цветочном магазине»

«В этом магазине продают брюссельскую капусту на стеблях»

К турецкому кофе в некоторых кафе Турции подают бесплатный рахат-лукум

«Мы остановились в отеле, где гостям выдают приятелей-рыб»

«В туалете этого магазина мороженого есть бесплатные тампоны, прокладки и подгузники»

«В Дании в случае, если при отмене поезда пассажир вынужден сесть на автобус, ему выдают воду и шоколадку»

«В Китае есть специальные парковочные места для женщин — они шире обычных»

«В этом книжном магазине продаются книги с секретом — на обложке лишь несколько слов о теме произведения»

Надпись: «Свидание с книгой вслепую».

«В отеле в Швейцарии разные розетки для гостей из разных уголков мира»

«В этом ресторане есть каски, чтобы сидеть в них на открытом воздухе»

Надпись на бумаге: «Для обеда на улице можно взять каски (верните после еды). Остерегайтесь падающих желудей»

У меня есть большущий дуб и компания злющих белок, поэтому я это оценил! © aga0013 / Reddit

«В этом ресторане для клиентов есть огромная куча печенья с предсказаниями»

«Парикмахерская в Никарагуа: клиенты играют в видеоигры, пока ждут свою очередь»

«В этом японском ресторане для клиентов стоит ополаскиватель для полости рта»

«В номерах этого отеля есть гитары, на которых гости могут играть»