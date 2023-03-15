Читатели ADME рассказали, какие бесящие вопросы им задают все кому не лень, когда узнают, кто они по профессии

В мире огромное количество профессий, и, несомненно, в каждой есть свои плюсы и минусы. К сожалению, не все люди понимают, что любая работа — это тяжкий труд. И если со стороны кажется, что для кондитера испечь торт — раз плюнуть, а юрист с легкостью разберется с любыми документами за пару минут, то на самом деле все иначе. Наши читатели поведали, какие вопросы и заявления им приходится день ото дня выслушивать на работе.