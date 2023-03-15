Читатели ADME рассказали, какие бесящие вопросы им задают все кому не лень, когда узнают, кто они по профессии
В мире огромное количество профессий, и, несомненно, в каждой есть свои плюсы и минусы. К сожалению, не все люди понимают, что любая работа — это тяжкий труд. И если со стороны кажется, что для кондитера испечь торт — раз плюнуть, а юрист с легкостью разберется с любыми документами за пару минут, то на самом деле все иначе. Наши читатели поведали, какие вопросы и заявления им приходится день ото дня выслушивать на работе.
- Часто говорят что-то подобное: «Сделайте мне торт на завтра, пожалуйста. С персональной надписью, с картинкой любимого гитариста. Чтобы одна половина была шоколадная, а другая — ванильная. И чтобы недорого». И тут начинаются вопросы: «А что, так нельзя?», «Надо заранее заказывать?», «Это же просто испечь, что там делать?» © Ольга Познякова
- У меня спрашивают: «А вы можете за одну процедуру сделать чистку, убрать пигментные пятна и морщины на лбу?» А потом добавляют: «И, если можно, еще скидочку». © Анастасия Болдурат
- Я была помощником главного дирижера, по сути, секретарем. Первый вопрос, что мне задают люди: «Неужели ты ему палочку держишь?» © Мария Горелик
- Я работаю механиком на судне. Часто спрашивают, когда стану капитаном. Поймите, механик и судоводитель — это разные профессии. Механик не может стать капитаном, он может дорасти до старшего механика. Это практически такая же позиция, как и капитан, но только в машинном отделении. © Смоуги Макс
- Ненавижу вопросы типа «А что это за камера такая хорошая, раз такие снимки классные получаются?» © Pani Janna
- Работаю психологом. Так вот, у меня спрашивают: «А вы родились такой или всему этому научились?» © Verónica Costin
- Последние несколько лет я пилю ноготочки и работаю подологом. Когда люди узнают, кто я по образованию, всегда спрашивают: «Да как ты вообще можешь спокойно спать?» А я по профессии врач-патологоанатом. © Happy Nails
- Мой парень работает гинекологом, и у него интересуются: «Что тобой двигало при выборе профессии?» © Ирина Денисова
- Спрашивают: «А что, библиотеки еще существуют?» Но самый эмоциональный вопрос: «А книги еще читают?» © Екатерина Иванова
- «Мне не стрижку с укладкой, а просто челочку: все плохие кончики подстричь и просто высушить, чтобы не пушились, а блестели». © Инара Нейгауз
- Мне говорят: «А сколько будет стоить ушить костюмчик, зелененький такой? В принципе я и сама могу, там ведь только 2 шва, но швейная машинка сломалась, и я плохо вижу». © Елена Елена
- Стандартный вопрос, когда где-нибудь в гостях вдруг узнают, чем я занимаюсь: «А почем сейчас Египет?» Или Тунис, Эмираты — список можно продолжать до бесконечности. Разумеется, ответ хотят прямо здесь и сейчас, как будто мы все цены держим в голове. © Anna Zharikova
- Я каждый день до полуночи сижу с тетрадками и контрольными, а выходные провожу, планируя уроки. Но мне все равно говорят: «Вы, наверное, самые везучие, раз у вас летние каникулы 45 дней, а не 30». © Elena Vladimirovna Ermolina
- Вечно спрашивают: «А вы были в этом отеле?» Так и хочется им ответить: «Конечно! Я же была во всех отелях мира». © Наталья Белова
- Главный вопрос: «А хлеб свежий?» © Ирина Гебур
- Я медсестра и обожаю свою работу. Но у меня вечно спрашивают: «А почему ты не доктор?» © Lora Foroponova
- Как только узнают, кем я работаю, у всех почему-то начинает болеть спина, шея и другие части тела, и им срочно нужен массаж. © Марина Степанова
- Я делаю УЗИ сердца, но чаще всего слышу: «Ну что там, мальчик или девочка?» © Любовь Любовь
- Работаю поваром. Чаще всего говорят: «Круто! Ты дома, наверное, всегда готовишь много и вкусно?» Ох, если бы вы знали, чем питаются повара. Но чаще вообще на работе не едим. © Viktoria Zabrodskaja
- «Ты же работаешь в бухгалтерской программе. Что там сложного в этой бухгалтерии? Она же все сама считает». © Наталья Рачевская
- «Вы же с телевидения? А можете снять видео, как грязно у меня в подъезде? Да и сосед Толик достал уже. Покажите это в новостях». © Мак Сим
- «Так ты художник? А сможешь меня нарисовать?» © Sona Sagradova
- Меня просто трясет от вопроса «Неужели другой работы не нашли?». Да, я продавец в торговой сети. Да, у меня высшее языковое образование. По мнению многих, я могла бы найти что-нибудь получше. Но я на своем месте, и мне нравится эта работа. Причин много: меня уважают, со мной советуются, ценят и доверяют. Есть устоявшийся стереотип, что за прилавок встают только те, кого уже никуда не берут. Пусть думают что хотят, а я буду просто трудиться на любимой работе. © Людмила Жабская
Фото на превью freepik / Freepik
AdMe/Народное творчество/Читатели ADME рассказали, какие бесящие вопросы им задают все кому не лень, когда узнают, кто они по профессии
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