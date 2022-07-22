Пользователи Reddit рассказали о том, что они находят привлекательным в других людях. И от этого хоть стой, хоть падай
Один человек может комплексовать по поводу своего внушительного носа, другой не в восторге от своих веснушек, а третьему вечно не по нраву его «гусиные лапки», проявляющиеся во время улыбки. Однако есть множество людей, которые находят все эти черты во внешности безумно привлекательными. Об этом и поведали пользователи Reddit в одном из тредов.
Мы в ADME также считаем, что это вовсе не изъяны, а отличительные особенности внешности, которые делают каждого человека уникальным и неповторимым.
- Один парень на сайте знакомств написал о том, что у меня красивые ключицы. Это было очень приятно, потому что недавно я сильно похудела. В то же время это был один из самых странных комплиментов в моей жизни. © Ughleigh / Reddit
- Как-то получила комплимент в адрес своих лопаток. Из назвали очень «выдающимися». Так что, думаю, дифирамбы в адрес ключиц еще более-менее приемлемы. © theflooflord / Reddit
- Я нахожу очаровательными девушек с брекетами. © Own-Teach-1206 / Reddit
- Меня привлекают парни с очень странным чувством юмора, как у меня. А еще молодые люди с закатанными на четверть длины рукавами рубашек — так, что можно увидеть их предплечья. © unknown user / Reddit
- Кудрявые волосы. Не знаю почему, но если у женщины кудрявые волосы, то для меня одного этого уже достаточно, чтобы влюбиться. © BonjwaTFT / Reddit
- Моему парню 42. У него абсолютно гладкий лоб, но когда он улыбается, я всегда любуюсь его «гусиными лапками». Они настолько привлекательные, что я одержима ими. © ihatewetgrass / Reddit
- У моей школьной учительницы был большой нос. Я слышал, как она кому-то рассказала о том, что не собирает волосы в хвост, поскольку убеждена, что из-за этого она будет выглядеть как крыса. Мне вот, например, нравится сочетание выдающегося носа с убранными в хвост волосами. © Sirus804 / Reddit
- Без ума от низких женских голосов. Черт возьми, они сразу же активизируют мои нейроны. © AdraMelekTaus / Reddit
- Мне нравятся длинные волосы у парней. И неважно, какого цвета эти волосы. Большинство моих подруг не согласны со мной, но я знаю, что не у меня одной такие предпочтения. Без понятия, почему они меня привлекают. © ZeroOwO / Reddit
- Женщина с выдающимся носом сразу же наводит на мысли о греческом или египетском профиле. Еще улетнее, если ее глаза будут слегка подчеркнуты макияжем. © pixelprolapse / Reddit
- Меня привлекают нестандартные зубы. Как, например, 2 выпирающих передних зуба Фелисити Джонс или неидеальные клыки Кирстен Данст. Я нахожу их чертовски привлекательными. © Qyro / Reddit
- Женщины с мешками под глазами. Что-то в этом есть. © TheXev / Reddit
- Моя бывшая каждый раз радовалась, когда я давал ей нюхать свои подмышки. Обычно она вдавливала в них свое лицо и делала 3–4 глубоких вдоха. Я не особо пахнущий парень, но это было довольно странно. © Earthistopheles / Reddit
- Без ума от мужских рук, на которых буквально «отпечатана» какая-либо работа. Будь то, например, руки механика или ландшафтного дизайнера. Когда я понимаю, что мужчина занят тяжелой профессией, мои ноги тут же подкашиваются. © crybabysagittarius / Reddit
- Девушки в очках сразу же кажутся мне раз в 5 красивее, чем девушки без них. Не знаю, почему так происходит. © Dark-Anomaly9 / Reddit
- Эта самая странная вещь, которую невозможно объяснить. Мне нравится широкая улыбка у девушек, но чтобы, когда она улыбается, у нее обязательно были видны нижние зубы. © satansayssurfsup / Reddit
- Без ума от сильных, но не обязательно мускулистых парней. Четкие и точеные мышцы лично мне кажутся странными. Когда молодой человек делает что-то, что может продемонстрировать его силу, — это круто. Однажды я целовалась с парнем, который небрежно меня поднял, но не для того, чтобы показать свою силу, а для удобства. Я «расплавилась». Я вешу около 70 кг, а он сделал это так, будто я пушинка. © Forsaken-Economy-416 / Reddit
- Меня притягивают девушки с косоглазием. Как-то увидел модную рекламу с красивой косоглазой девушкой. С тех пор мне это ну очень нравится. © ClassicMiqi / Reddit
- Что может быть лучше румяных щек? Щеки моего бывшего краснели после небольшой физической нагрузки, мне это казалось невероятно милым. © pompeygoesup / Reddit
- Обожаю бледную кожу. Но девушки, с которыми я встречался, всегда были просто озабочены веснушками и всякими прелестями бледной кожи. А мне кажется, что веснушки — это очень мило. © tinkrman / Reddit
- Люблю выступающие вены на мужских руках. Желательно, чтобы эти руки выглядели еще и грубоватыми. © unknown user / Reddit
- Обожаю ботаников. Чтобы они были суперзанудными и неуклюжими. Люблю неуклюжих парней. © trash_bin_84 / Reddit
- Линии от загара на девушках сводят меня с ума. © Aod762 / Reddit
- Привлекает андрогинность. Мне нравится, когда определить пол довольно затруднительно и когда у человека мужских и женских черт примерно поровну. © Izumi_Takeda / Reddit
- Внешность зануды, но не обязательно это должен быть человек в очках. При этом опрятный зануда, а не тот, кто не принимал душ целый месяц. Если человек еще и покажет, что умен, то я точно буду в его власти. Я вышла замуж за самого занудного парня, которого только смогла найти в Массачусетском технологическом институте. Он не боялся заводить разговор с девушками. Мы женаты уже 25 лет, и я до сих пор убеждена, что сделала правильный выбор. Наши двое сыновей тоже большие зануды. © patentmom / Reddit
- Судя по всему, меня привлекают передние зубы с диастемами. Так, те единственные двое мужчин, которых я посчитала действительными красивыми, имели ту самую щербинку. © chilisgiftcard / Reddit
А что вы находите привлекательным в других людях?
Фото на превью Blake Cheek / Unsplash
AdMe/Народное творчество/Пользователи Reddit рассказали о том, что они находят привлекательным в других людях. И от этого хоть стой, хоть падай
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