Пользователи Reddit рассказали о том, что они находят привлекательным в других людях. И от этого хоть стой, хоть падай

Один человек может комплексовать по поводу своего внушительного носа, другой не в восторге от своих веснушек, а третьему вечно не по нраву его «гусиные лапки», проявляющиеся во время улыбки. Однако есть множество людей, которые находят все эти черты во внешности безумно привлекательными. Об этом и поведали пользователи Reddit в одном из тредов.