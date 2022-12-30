Пользователи сети рассказали, как столкнулись с по-настоящему богатыми людьми и до сих пор не могут забыть их причуды

Чрезмерно богатые люди живут совершенно не такой жизнью, как простые люди. Они летают на частных самолетах, живут в особняках и покупают дорогие автомобили так же легко и не задумываясь, как мы покупаем хлеб в магазине. И нередко богачи так, на наш взгляд, безрассудно тратят деньги, что по-настоящему ошарашивают окружающих. Как раз о таких случаях рассказали пользователи сайта Reddit.