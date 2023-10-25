Я — неудобная женщина, и меня это более чем устраивает

Подруга, сидя на моей кухне, уже целый час жаловалась на мужа: после работы она ему чуть ли не тапочки в зубах приносит, на столе первое, второе и компот, и с работы уволилась, чтобы больше времени на дом и супруга оставалось, а он не ценит. Принимает заботу как должное и лишний раз не то что цветов не подарит, а даже спасибо не скажет. И вроде живут нормально: налево Петя не гуляет, деньги в дом приносит, но...

— И ведь когда только познакомились, все это было: цветы, романтика, подарки. И куда все делось? — причитает подруга.

— Так разведись, — говорю. — Вы уже 10 лет женаты, а ничего не меняется.

— Да неудобно как-то. Повода-то никакого нет: не изменял, не обижал... — пожимает Светка плечами и продолжает свою тираду.

А я зацепилась за одно слово: «Неудобно». Кому неудобно?

Ему-то, конечно, будет: лишиться разом горячих ужинов и глаженых рубашек никому не хочется. А Светка и правда отличная жена и хозяйка: дом у нее сияет чистотой, дети умыты, причесаны и не пристают к папе после работы, сама она неконфликтная и всегда готова выслушать. Конечно, мужу с ней удобно. Она накормит, пожалеет... Удобно, как влезть в старые любимые тапочки после целого дня в модных ботинках. Но кому захочется, чтобы его воспринимали как старые тапки?

У меня, признаться честно, не было таких кристально чистых полов, как дома у подруги. Мы с мужем оба работаем, и он может сам себе приготовить ужин, если я устала или задерживаюсь, и погладить утром рубашку. Наверное, я просто лентяйка, но вскакивать раньше будильника и хвататься за утюг мне не хочется. И перед тем как съехаться, мы с будущим супругом обговорили, что бытом занимаемся оба, по мере сил.

Я неудобная. Я спокойно могу пойти с работы не домой, а в кафе с подружками, скинув супругу короткую эсэмэску: «Буду поздно, закажи себе пиццу». И никто не в обиде. Боюсь даже представить, какую сцену устроил бы муж Светке, вздумай она вместо приготовления ужина на всю семью провести время в свое удовольствие. В принципе, даже мама, слыша о моей семейной жизни, качает головой: «Ой, уйдет от тебя муж, хозяйка из тебя никакая». Ну, может, и никакая. Но полюбили-то меня не за глаженые рубашки и не за наваристые щи. А вот когда не любят, тогда и никакие щи не спасут.

А потом я вспомнила, что Светка до замужества была такая же, как я. Мы с ней дружим давным-давно, и я прекрасно помню наши студенческие гулянки до утра. Помню, как за ней бегали все красавцы универа, а она кривилась: этот не такой, тот не сякой, и вообще, хочу быть свободной, как ветер. А потом она встретила Петю, влюбилась — и началось. Из озорной девчонки она превратилась в домработницу, желающую угодить обожаемому супругу. Она никогда не готовит сразу на несколько дней, ведь Петя ест только свежеприготовленное; сама делает с детьми уроки, ведь Пете после работы нужно отдыхать. Вот Петя и привык.

И когда Светка замолчала, рот открыла я. И выдала ей все вышесказанное. Сказала, что мне за нее обидно, ведь она женщина, а не обслуживающий персонал, а у мужа руки не отвалятся, если он сам приготовит себе еду. И дети, между прочим, и его тоже, и неплохо бы ему тоже ими интересоваться. Светка молчала. Потом взяла в руки телефон, что-то написала и повернула экран ко мне. Там было набрано сообщение: «Я у Ани, буду поздно. Закажите пиццу, и Максу надо математику сделать. Целую». Она нажала «Отправить», улыбнулась и убрала телефон в сумочку.