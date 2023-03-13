12 вкусовых пристрастий, по которым можно понять характер человека, даже если сам он молчит в тряпочку

Ученые продолжают выяснять, как связаны характер личности и предпочтения в еде, можно ли сделать вывод о человеке, просто заглянув в его тарелку. Мы тоже не остались в стороне от таких экспериментов и на основе результатов исследований разобрались, что о нас может рассказать любимое блюдо.

1. Острая пища

Тем, кто любит рисковать, возможно, понравится острая пища. Такие люди постоянно находятся в поиске новых адреналиновых ощущений. Их не отталкивают ингредиенты, от которых рот начинает гореть, напротив, они умеют наслаждаться ими. Это могут быть как отдельные продукты типа перца чили, так и блюда «с перчинкой», например кимчхиччигэ (рагу по-корейски).

2. Мясо

Доктор медицинских наук невролог и психолог Алан Хирш считает, что, если вы любите мясо, похоже, вас можно назвать общительным и невероятно щедрым человеком. Вам нравится заботиться о других, вы думаете о комфорте окружающих и нередко ставите его выше собственного. Порой даже можете поступиться личным удобством, лишь бы всем угодить.

3. Крекеры

Хирш также полагает, что те, кого в качестве легкой закуски привлекают крекеры, вдумчивы и рассудительны. Их решения основываются на логических умозаключениях, а не на эмоциях. Как ни странно, те, кто предпочитает лакомиться крекерами, вполне могут завязать интернет-роман и начать отношения по переписке.

4. Смузи

Коктейли и смузи — идеальное решение для тех, кто любит многозадачность. Это не только полезно, но и удобно, поскольку не приходится тратить время на прожевывание всех этих продуктов. Ведь можно просто измельчить их, смешать вместе, выпить и продолжить заниматься своими делами дальше. Кроме того, если вы любите добавлять в смузи и коктейли чай матча, это говорит о вас как об уникальном человеке, который гордится собой и своей индивидуальностью.

5. Картофельные чипсы

Любителей картофельных чипсов доктор Хирш называет успешными и амбициозными. У них, как правило, высокие требования не только к себе, но и к окружающим. Они чрезвычайно конкурентоспособны, что, вероятно, помогает на пути к успеху. Однако в случае неудачи могут сильно расстраиваться. Кроме того, таких людей можно назвать решительными, не принимающими отказов.

6. Начос

А вот страсть к чипсам из тортильи Алан Хирш приписывает гуманистам и филантропам. Таким людям не чужды социальные проблемы и переживания по поводу общественной несправедливости. Кроме того, велика вероятность, что они являются перфекционистами.

7. Сладости, в особенности шоколад

Окружающие характеризуют сладкоежек как приятных во всех отношениях людей и тех, кто умеет дружить. А что касается самих любителей сладостей, которые не прочь съесть кусочек-другой шоколада, то высока вероятность того, что они занимаются волонтерской деятельностью и любят помогать нуждающимся.

8. Мороженое

Люди, которые любят мороженое, по-детски наивны, и их легко удивить. Поскольку разновидностей этого десерта много и можно выбрать любую начинку, создается ощущение, что может произойти все что угодно. А такое близко тем, кто любит загадки и кому нравится познавать этот мир. Если вы предпочитаете сверху еще положить вишенку, то это говорит о вас как об искателе маленьких неожиданных радостей жизни.

9. Суши

Суши — это идеальный вариант фастфуда. Их удобно есть, так как они уже поделены на маленькие порции. О тех, кто любит есть суши и наслаждаться их особенным вкусом, можно сказать, что это искушенные люди, которые падки на все новое и любят получать разнообразные впечатления.

10. Горькая еда и напитки, например кофе

Люди, неравнодушные к горькому вкусу, например такому, как у черного кофе или тоника, чаще проявляют признаки нарциссизма. Это говорит о том, что они сильнее других склонны к двуличию, тщеславию, эгоизму.

11. Фруктовый салат

Если вы следите за своим питанием и любите в качестве перекуса делать себе аппетитный фруктовый салат, то, скорее всего, вы открытый человек. Вам нравится получать новый опыт и пробовать себя в разных увлечениях. Те, кто предпочитает есть больше полезных продуктов, как правило, добры и совестливы.

12. Пицца