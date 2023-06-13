10 особенностей жизни в Турции, которые для местных обычное дело, а приезжим в диковинку

Многие путешественники влюблены в Турцию с ее залитыми солнцем пляжами и древними городами, шумными базарами и уютными ресторанчиками. Порой нам кажется, что после кучи просмотренных сериалов, прочитанных путеводителей и совершенных поездок мы узнали об этой стране все. Но турки могут удивить даже заядлых туристов.

Они пьют напиток из фиолетовой моркови, но называют его соком из репы

Один из популярных турецких напитков называется шалгам сую (şalgam suyu). Переводится это название как «сок из репы». Но на самом деле напиток производят из фиолетовой моркови — более сладкой и сочной, чем оранжевая. Ее ферментируют с солью, булгуром и специями. Репа также присутствует, но в качестве ароматизатора. Единого рецепта шалгама нет, в разных регионах — свои секреты. Был в командировке в Турции. Вечером зашел в местную забегаловку поужинать. С едой определился, а вот с выбором напитка все какая-то проза: кола, спрайт, айран, свежевыжатые соки. В конце списка значится, перевожу с английского, «Турецкое особое: шалгам. Сок из репы». Ну я свою репу почесал и думаю: надо пробовать, раз что-то национальное. Подзываю официанта, делаю заказ, он кивает. Тычу в этот напиток и тут он чего-то начинает лепетать по-турецки. Подходит официантка, они между собой перетирают и типа спрашивают меня, мол, точно шалгам? Киваю. Официант несмело открывает бутылку и наливает мне чуть-чуть в стакан, типа на пробу. Я делаю глоток — при этом оба официанта смотрят прямо мне в рот — и понимаю, что вкус этого напитка как у рассола от квашенной капусты с огурцами, только чуть менее насыщенный. Тут до меня дошло, чего они так переживали. Большинство европейцев это просто бы выплюнули, но нашему брату, взрощенному на квашеных продуктах и квасах, это прямо услада! © Treda123 / Pikabu

Едят зеленые сливы

Особым спросом пользуются крепкие зеленые сливы. Здесь выращивают специальный сорт, который со временем не меняет цвет, но становится чуть слаще. Однако турки любят эти плоды именно тогда, когда они настолько кислые, что аж сводит скулы. Их едят сырыми (со щепоткой соли) или добавляют в салаты, рагу и супы — пикантная слива придает блюдам неповторимый вкус. А еще из нее готовят соленья и соус. Зеленые сливы Yeşil Erik — хит весны в Турции. Их едят почти в каждой среднестатистической семье, в каждом городе, в каждой деревне и от мала до велика: мамы, папы, бабушки, дети. © solarsistem / Pikabu

На прощание обливают водой

Традиция лить вслед уходящим воду имеет глубокие корни. Считается, что таким образом один человек желает другому легкого пути и счастливого возвращения. Еще одна шаманская традиция, которая до сих пор очень распространена, — это обливание водой человека, машины, автобуса, которые только что уехали. Это как напутствие скользить по течению и возвращаться целым и невредимым. Моя бабушка и родители постоянно так делают. © Ugur Yilmaz / Quora

Заботятся о бездомных животных

«Продается кошка»

О любви турок к кошкам известно повсеместно. С не меньшей заботой они относятся и к собакам. Бездомных животных не только подкармливают, им разрешают находиться почти во всех общественных местах. Вольготно развалившиеся среди товаров кошки и псы — привычная картина.

Считают завтрак самой важной трапезой

«Недавно я гостил у друга в Стамбуле. Все еще мечтаю о типичном турецком завтраке, с которого он начинает почти каждый день». © unknown author / Imgur

По-турецки завтрак — это kahvaltı, что в переводе означает «до кофе». По обилию выбора и сытности турецкий завтрак может смело соперничать с английским. На стол принято подавать что-то из яиц, несколько видов хлеба, сыры, домашнюю колбасу, оливки, нарезанные овощи, йогурт, мед, различные варенья и джемы, а иногда и чечевичную похлебку. Мой друг-турок настаивал, что по утрам надо больше есть. Он говорил про мед и масло, свежий хлеб и помидоры. Я думала, что это его личные заморочки, но столь же щедрый стол ждал меня в каждом доме, где я гостила. Я не знала, что это целая культура. © Boutheïna Ben Sedrine / Quora

От бессонницы едят салат из огурцов

Дзадзики — закусочный соус из йогурта с тертым огурцом и чесноком — считается отличным снотворным. У турецких водителей есть неписаное правило — ни в коем случае не есть его, если скоро за руль.

Пользуются услугами свах

В Турции считают, что прибегать к услугам свахи — это не атавизм и не деревенский обычай. Вполне современные молодые люди готовы к браку по расчету и не считают его чем-то необычным. Свахи же блюдут свою репутацию и могут отказаться работать с потенциальной невестой или женихом, если считают, что те не соответствуют определенным критериям. А порой в роли свах выступают мамы и тетушки молодых людей. Турецкая коллега не так давно женила сына. Сын — практически шехзаде, наследник много чего, красавец и умница. Отбраковали штук 20 соискательниц на должность невесты. Одна слишком «улучшенная», у другой в семье родственники с проблемным здоровьем, у третьей репутация не айс. Нашли девушку, соответствующую «техзаданию». Пара красивая, ждут малыша уже. Сваха не зря хлеб ест. Официально у нее, кстати, консалтинговая компания. © Евдокия Лопухина / Яндекс. Дзен

Даже в тех случаях, когда брак «устроен» (по-турецки это называется «Görücü Usulu»), родители не принимают все решения. Обычно они просто знакомят детей друг с другом, но, если между теми не появилось чувств, мамы и папы не давят. Всегда есть другие кандидаты. И браки по расчету имеют смысл, так как большинство разводов в Турции происходят из-за ссор не между мужем и женой, а между их семьями. © Emre Sermutlu / Quora

Не просто так пьют воду с кофе

Кофе всегда подают со стаканом воды. Половину воды надо выпить сразу, еще до кофе. Допивать воду или нет зависит от того, понравился ли вам кофе. Это целый ритуал. Сначала вы очищаете рот от сторонних вкусов, чтобы ничто не помешало оценить кофе. Если вы выпьете кофе и тогда допьете воду, то покажете, что напиток был так себе. Если же оставите воду, то это будет знак, что кофе настолько хорош, что вы хотите сохранить его вкус во рту подольше. © Aviator / Quora

Украшения могут рассказать многое о статусе турецкой женщины

Турецкие мужчины дарят своим женам и возлюбленным украшения. Некоторые из них наделены особым смыслом. Söz yüzüğü («кольцо обещаний») — недорогое колечко, которое раньше дарили перед помолвкой. Сейчас вместо него большинство девушек предпочитают браслет Söz bileziģi, который тоже символизирует серьезность намерений кавалера. После помолвки парень и девушка носят золотые кольца на правой руке, а во время свадьбы колечки переодевают на левую руку. Большинство женщин получают кольцо с тремя бриллиантами по случаю рождения первенца, а после рождения второго ребенка муж традиционно дарит супруге украшение с пятью такими же камнями. На пятую годовщину брака принято дарить кольцо, украшенное камешками по всему ободку. © Ipek Gumus / Quora



Турки очень общительные