15+ человек, у которых билеты на поезд и самолет могут превратиться в бесполезные бумажки

Скорее всего, у вас тоже есть родственники или знакомые, которые обожают потянуть время и везде появляются с серьезным опозданием. Но бывает, что им не отвертеться. На вокзал и в аэропорт в любом случае приходится приезжать вовремя, а еще важно не отвлекаться в находящихся там магазинах и стараться не засыпать в зале ожидания.