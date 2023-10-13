15+ человек, у которых билеты на поезд и самолет могут превратиться в бесполезные бумажки
Скорее всего, у вас тоже есть родственники или знакомые, которые обожают потянуть время и везде появляются с серьезным опозданием. Но бывает, что им не отвертеться. На вокзал и в аэропорт в любом случае приходится приезжать вовремя, а еще важно не отвлекаться в находящихся там магазинах и стараться не засыпать в зале ожидания.
- Опоздала по собственной глупости на поезд. Тех билетов, которые я могу себе позволить, уже нет. В панике бегу к автобусам. Мест нет. Совсем. Я уже готова разрыдаться, голос дрожит. И тут водитель находит решение. Ведет меня к автобусу. И вот я еду, в ногах у меня — очаровательный скотч-терьер, рядом сидит его хозяин, выкупивший место для собаки, но вошедший в мое положение и согласившийся помочь. Спасибо огромное от всего сердца этим людям. © Подслушано / Ideer
- Два года назад мы собрали чемоданы и выдвинулись в аэропорт. Я весь день на ногах — аптечка, шмотки, уборка дома. На стойке регистрации суем паспорта. Девушка долго копается в базе. Говорит: «Вас нет». Ждем еще 5 минут. Муж начинает закипать. И тут я достаю телефон, смотрю на дату, смотрю в билеты. А вылет-то завтра! Муж остыл. Поржали. Пошли такси на обратную дорогу вызывать. © Cikada13380 / Pikabu
- Моя мама и ее подруга полетели ко мне в гости во Францию. Во время пересадки обе дамы зависли в магазинах беспошлинной торговли. Духи, сумки... Это настолько захватило мою маму, что на крик «рейс вылетает через пять минут!» она взяла и ответила: «Какой рейс?» Правда, потом она сообразила, что происходит, и дамы рванули на посадку. Мама рассказывала, как их бесцеремонно затолкали в самолет, и дверь тут же захлопнулась. Это было почти 20 лет назад. Думаю, что в наши дни их бы никто не стал ждать. © Craig Priestley / Quora
- Я прибыл в аэропорт на следующий день после вылета моего рейса, очень долго отказывался верить, что ошибся, и настаивал на том, что это просчет авиакомпании. Хуже всего то, что накануне я был в аэропорту — привозил туда друга. А прямо в это время шла посадка на мой рейс. © lenkrrr / Reddit
- Муж подруги опоздал на поезд, потому что застрял в турникете метро. Она прямо с работы на вокзал поехала, а он — из дома. Вещи решил везти в огромном походном рюкзаке и на выходе запутался в воротцах, которые тогда еще металлические были. Их заклинило и он не мог освободиться. Я провожала подругу и взялась отловить ее мужа на выходе и отвести к поезду, чтобы быстрее было. Захожу на станцию, а там в турникетах какая-то возня и ругань, толпа собралась. Смотрю, а это муж моей подруги барахтается внутри прохода, но добро не бросает. Злющий, кричит, чтобы она немедленно сдавала билеты, пока еще хоть что-то за них вернут, а у него камера в рюкзаке и он ее не оставит. Побежала обратно к поезду, он уже почти уходил, подруга выругалась, отдала мне билет мужа и уехала. Пришлось ему отправляться следующим поездом, а мне следить, чтобы он благополучно в него сел. © Татьяна Лобанова / ADME
- Ездила на большой форум в Корею. Так получилось, что туда мы летели коллективом, а обратно — по одному. Билет на автобус до самолета мне заказывал ответственный за нашу группу человек. Из-за разницы во времени я запуталась и опоздала на 12 часов (автобус был на 4 утра, я пришла к 4 вечера). Я на эмоциях купила билет до главного аэропорта страны. Но где-то в середине пути до меня дошло, что мне нужно совсем в другой город. Приезжаю в ненужный мне аэропорт, уточняю, как ехать в другой. И тут становится еще страшнее — я не успеваю на свой самолет. Тут плачущую меня замечает местный житель и спрашивает, что случилось. Я на ломаном корейском ему объясняю, что опоздала буквально везде и теперь очень напугана. Он уточняет, сколько стоит билет, подходит к банкомату и снимает оттуда наличные. Мы обмениваемся контактами в мессенджере, и он просит написать из самолета и после прибытия домой. От возврата денег наотрез отказался. Говорил, что когда в следующий раз полечу в Корею, могу написать, увидимся. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад звонит подруга рано утром, плачет и говорит: «Стою в аэропорту с ребенком, вылет через два часа, а все документы оставила дома». Мозгами понимаю, что не успею, но все равно прыгаю в машину, еду к ней домой, там уже старший сын стоит у подъезда и ждет меня с документами, на ходу хватаю их, еду в аэропорт. Повезло, что у них задержали рейс и регистрацию — я успела в последнюю минуту. После такой гонки вся потная и нервная захожу на заправку купить водички и понимаю, что я в ночнушке. Но чувство гордости и выполненного долга затмило стыд. Я только поржала над собой вместе с мужиками в очереди. © Murmyau2022 / Pikabu
- Во время путешествия по Испании я пропустил рейс из-за футбольного матча. Мне просто не удалось поймать такси до аэропорта. Это был ценный урок. Сначала узнайте о местных традициях, а потом планируйте свой день. © Haooo0123 / Reddit
- Я собиралась в командировку. По дороге все пошло не так. Сначала в электричке не открылась дверь, у которой я стояла. Потом застряла в метро. Прибежала на вокзал в 7:14, еле успела попу втянуть внутрь вагона. А моя коллега в это время писала мне: «Ничего ты не опоздала. Беги, я буду держать двери». © squirrel / ADME
- Я опоздал на поезд, отправляющийся из Будапешта, потому что ошибся часовым поясом. Я приехал рано и стоял рядом с составом, на который должен был сесть, а потом смотрел, как он удаляется, уверенный, что через час придет другой поезд. Нет, поезд ходил раз в день. © cosine5000 / Reddit
- Вылетал я как-то из аэропорта Сеула. А там гейтов, дай бог памяти, около 300 и самолеты вылетают каждые 40 секунд. И вот я такой на табло нашел свой вылет в 12:45, заранее проследовал к указанному гейту и ждал себе спокойненько посадку. Но когда я протянул свой билет девушке-улыбашке, она меня огорошила, что это не тот самолет. А мой грузится в противоположном крыле аэропорта. В то же самое время! Я поставил рекорд в беге по кафелю через весь аэропорт под сообщения громкой связи о том, что меня просят пройти на посадку. Но ничего, успел. Хотя стюардессы уже тоже нервничали. Им по рации сказали, что потеряшка бежит со всех ног. © Sababaka / Pikabu
- Мы поехали в аэропорт, чтобы забрать мою сестру. Ждали и ждали, звонили и звонили, писали и писали. Мы позвонили всем, кто мог знать, что произошло, но никто не смог сказать нам, где она. Авиакомпания не подтвердила, была ли она на рейсе. Спустя несколько часов мне наконец позвонили и сообщили, что сестра просто уснула в аэропорту. Ее несколько раз вызывали по громкоговорителю, но она не слышала. К счастью, с ней все было в порядке. © Sonia Graham / Quora
- Женщина, которая направляет пассажиров к стойкам регистрации, долго проверяла мой билет. Наконец, она отдала мне его и сказала, что в настоящее время рейса с этим номером нет. Оказалось, что мой рейс вылетал в 8:10 утра, но я все перепутала и решила, что это 8:10 вечера. А ведь мне на следующий день нужно было выйти на работу. Даже мой менеджер звонил и спрашивал, точно ли я успею вернуться после отпуска. Я бросилась к билетной кассе и обнаружила, что есть еще рейс в 21:45. С каким же облегчением я забронировала себе место! © Pavani Yasarapu / Quora
- Я родом из Южной Кореи. Там прикладывают все усилия чтобы убедиться, что вы сядете в самолет: делают объявление, называя ваше имя, зовут вас и бегают по аэропорту. Но в Европе все было не так. Однажды я пропустил свой рейс с друзьями, просто из-за того, что мы засели в кафе. В итоге мы купили новые билеты и заплатили намного больше, чем изначально, но, по крайней мере, усвоили урок. © limo6101 / Reddit
- Приехал сегодня в аэропорт за два часа до вылета. Спокойно прошел контроль и за час подошел к гейту. Стою с философским взглядом, смотрю на летное поле. Слышу о начале посадки, краем глаза вижу, что очередь начала двигаться. Жду, чтобы не лезть в толпу. И когда народа становится совсем мало, поднимаюсь и вдруг осознаю, что это очередь в соседний гейт, а на мой рейс посадка уже закрыта. Да уж, таким тупым я себя давно не ощущал. © AlexFly2019 / Pikabu
- Железнодорожный транспорт дисциплинирует. Недавно опоздали с мужем на электричку в город. Буквально на 5 минут. Следующая — только через 6 часов. До города вроде и не далеко, но такси в копеечку обойдется. Да еще и не закажешь — область. Чудом уехали. На мужа зла. Любит себя и не торопясь собирается. А нервы и финансы трачу я. © Мирра / ADME
Успеть на самолет или поезд — это еще половина везения. Главное, чтобы в дороге попались хорошие попутчики, а не меломаны, болтуны или фанаты пахучей колбасы. Именно с такими людьми и столкнулись герои нашей следующей статьи.
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