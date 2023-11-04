15 особенностей быта в Японии, от которых у туристов глаза по 5 копеек, а у местных ни один мускул не дрогнет
Япония так и манит к себе путешественников. За один только месяц эту страну посещает порой более 2 млн туристов. Но далеко не все они знают о некоторых особенностях этой чудесной страны. Новейшие технологии здесь гармонично уживаются с вековыми традициями. Влюбленные не проявляют своих чувств на публике, в общественном транспорте нельзя разговаривать, а мусор нужно уносить с собой.
- Почти все жители Японии обитают в городах. Это объясняет, почему везде, где бы вы ни оказались, вы обнаружите толпы и оживленные очереди. К этому добавьте миллионы туристов, посещающих эту страну. Куда бы вы ни направлялись, придется часто произносить слово «сумимасэн» (извините), поскольку вы будете постоянно сталкиваться с прохожими.
- Здесь у женщин на работе довольно строгий дресс-код. Типичная рабочая форма — черный пиджак, белая рубашка, юбка и обувь с невысоким каблуком. В последнее время компании ввели правило, запрещающее своим сотрудницам носить очки на работе. В первую очередь это организации, связанные со сферой обслуживания. Основной аргумент против ношения очков заключается в том, что они скрывают красоту глаз и портят внешний вид.
- Публичные проявления привязанности здесь не приветствуются. И влюбленные, и семейные пары редко целуются за пределами своего дома, даже когда вокруг нет ни души.
Здесь действуют очень строгие правила касательно того, как можно назвать ребенка. Родители не имеют права выбрать имя, значение которого может расцениваться двусмысленно.
- В Японии уровень использования пластиковой упаковки просто зашкаливает, и это сразу бросается в глаза приезжим. Стоит купить, скажем, коробку крекеров, и вы обнаружите, что внутри упаковки находится полиэтиленовый пакет, а внутри него — отдельные порции продукта, упакованные в дополнительные полиэтиленовые пакеты. Это безумное изобилие пластиковой упаковки стало здесь нормой.
«Каждая миндалинка в индивидуальной упаковке».
- Если вы думаете, что японцы едят здоровую пищу, вы ошибаетесь. Во всех продуктах столько добавок, что в них вообще трудно разобраться. Если у вас аллергия на что-то, например на яйца, то вам придется нелегко, так как этот ингредиент добавляют почти везде.
Местные девушки уверены: таскать и поднимать «железо» — это мужское занятие. Поэтому они предпочитают заниматься зарядкой, растяжкой или йогой и никогда не будут по собственной воле брать в руки что-то тяжелее пакетов с продуктами. Много, действительно много женщин посещают уроки танцев, зумбу, йогу, пилатес, а все потому, что японцы любят, когда у них есть хобби.
- В общественных местах почти невозможно найти урну. Предполагается, что человек должен носить свой мусор с собой, а потом выкинуть его в контейнеры в соответствии с правилами сортировки отходов.
- В общественных туалетах, например в торговый центрах, не всегда есть бумажные полотенца, чтобы вытереть руки. Предполагается, что каждый человек должен иметь с собой небольшое полотенце для таких целей.
- В большинстве жилых домов унитазы оснащены комфортными подогреваемыми сиденьями и биде. Бюджетные квартиры довольно скромные по площади и имеют тонкие стены, из-за чего уличный шум и разговоры соседей слышны постоянно. Некоторые дома не имеют теплоизоляции или централизованного отопления, поэтому зимой в квартирах бывает холодно, особенно в северных регионах страны.
- В общественном транспорте принято соблюдать тишину, и разговоры, в том числе по телефону, воспринимаются как проявление грубости. За такое поведение вас настойчиво попросят умерить голос, а в некоторых случаях даже «вежливо» высадят из транспорта.
- В маленьких городах, где нет разнообразия пекарен, сложно найти привычный европейцу хлеб. Местные хлебобулочные изделия какие-то чересчур воздушные и легкие.
- Хотя в стране нет официального закона о запрете на татуировки, в публичных местах попадаются плакаты, запрещающие людям с татуировками ходить в бани и сауны. И это негласное правило касается не только местных жителей, но и туристов.
- Есть в общественных местах здесь не принято — это могут расценить как неуважение. Но из этого правила есть ряд исключений. Мороженое вот, например, спокойно можно есть. Также разрешается есть в поезде, но очень скрытно: лучше делать это где-нибудь в уголке, стараясь не шуршать обертками и стыдливо опуская голову.
- Японцы и жизни себе не могут представить без свежей рыбы и морепродуктов. Это помогает им получать много полезных веществ и не поправляться. Кстати, они с детства приучаются есть небольшими порциями, но часто.
Даже если вы уже были в Японии несколько раз, ей все равно удастся вас ошарашить. И вот несколько красноречивых тому доказательств.