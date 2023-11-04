15 особенностей быта в Японии, от которых у туристов глаза по 5 копеек, а у местных ни один мускул не дрогнет

Япония так и манит к себе путешественников. За один только месяц эту страну посещает порой более 2 млн туристов. Но далеко не все они знают о некоторых особенностях этой чудесной страны. Новейшие технологии здесь гармонично уживаются с вековыми традициями. Влюбленные не проявляют своих чувств на публике, в общественном транспорте нельзя разговаривать, а мусор нужно уносить с собой.

Почти все жители Японии обитают в городах. Это объясняет, почему везде, где бы вы ни оказались, вы обнаружите толпы и оживленные очереди. К этому добавьте миллионы туристов, посещающих эту страну. Куда бы вы ни направлялись, придется часто произносить слово «сумимасэн» (извините), поскольку вы будете постоянно сталкиваться с прохожими.

Patryk_Kosmider / Depositphotos

Здесь у женщин на работе довольно строгий дресс-код. Типичная рабочая форма — черный пиджак, белая рубашка, юбка и обувь с невысоким каблуком. В последнее время компании ввели правило, запрещающее своим сотрудницам носить очки на работе. В первую очередь это организации, связанные со сферой обслуживания. Основной аргумент против ношения очков заключается в том, что они скрывают красоту глаз и портят внешний вид.

Публичные проявления привязанности здесь не приветствуются. И влюбленные, и семейные пары редко целуются за пределами своего дома, даже когда вокруг нет ни души.

innovatedcaptures / easyfotostock / East News

Здесь действуют очень строгие правила касательно того, как можно назвать ребенка. Родители не имеют права выбрать имя, значение которого может расцениваться двусмысленно.

В Японии уровень использования пластиковой упаковки просто зашкаливает, и это сразу бросается в глаза приезжим. Стоит купить, скажем, коробку крекеров, и вы обнаружите, что внутри упаковки находится полиэтиленовый пакет, а внутри него — отдельные порции продукта, упакованные в дополнительные полиэтиленовые пакеты. Это безумное изобилие пластиковой упаковки стало здесь нормой.

«Каждая миндалинка в индивидуальной упаковке».

Если вы думаете, что японцы едят здоровую пищу, вы ошибаетесь. Во всех продуктах столько добавок, что в них вообще трудно разобраться. Если у вас аллергия на что-то, например на яйца, то вам придется нелегко, так как этот ингредиент добавляют почти везде.

cowardlion / Depositphotos

Местные девушки уверены: таскать и поднимать «железо» — это мужское занятие. Поэтому они предпочитают заниматься зарядкой, растяжкой или йогой и никогда не будут по собственной воле брать в руки что-то тяжелее пакетов с продуктами. Много, действительно много женщин посещают уроки танцев, зумбу, йогу, пилатес, а все потому, что японцы любят, когда у них есть хобби.

В общественных местах почти невозможно найти урну. Предполагается, что человек должен носить свой мусор с собой, а потом выкинуть его в контейнеры в соответствии с правилами сортировки отходов.

В общественных туалетах, например в торговый центрах, не всегда есть бумажные полотенца, чтобы вытереть руки. Предполагается, что каждый человек должен иметь с собой небольшое полотенце для таких целей.

В большинстве жилых домов унитазы оснащены комфортными подогреваемыми сиденьями и биде. Бюджетные квартиры довольно скромные по площади и имеют тонкие стены, из-за чего уличный шум и разговоры соседей слышны постоянно. Некоторые дома не имеют теплоизоляции или централизованного отопления, поэтому зимой в квартирах бывает холодно, особенно в северных регионах страны.

В общественном транспорте принято соблюдать тишину, и разговоры, в том числе по телефону, воспринимаются как проявление грубости. За такое поведение вас настойчиво попросят умерить голос, а в некоторых случаях даже «вежливо» высадят из транспорта.

В маленьких городах, где нет разнообразия пекарен, сложно найти привычный европейцу хлеб. Местные хлебобулочные изделия какие-то чересчур воздушные и легкие.

Хотя в стране нет официального закона о запрете на татуировки, в публичных местах попадаются плакаты, запрещающие людям с татуировками ходить в бани и сауны. И это негласное правило касается не только местных жителей, но и туристов.

Есть в общественных местах здесь не принято — это могут расценить как неуважение. Но из этого правила есть ряд исключений. Мороженое вот, например, спокойно можно есть. Также разрешается есть в поезде, но очень скрытно: лучше делать это где-нибудь в уголке, стараясь не шуршать обертками и стыдливо опуская голову.

Японцы и жизни себе не могут представить без свежей рыбы и морепродуктов. Это помогает им получать много полезных веществ и не поправляться. Кстати, они с детства приучаются есть небольшими порциями, но часто.

KARYN NISHIMURA / AFP / East News