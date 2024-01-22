17 доказательств, что Сибирь не просто уникальный край, а отдельная планета

В массовом сознании Сибирь ассоциируется с зубодробительным холодом, постоянной ночью и медведями. Но те, кто живут здесь, знают, что Сибирь — это не только лютые морозы, но еще и невероятная красота.

«Красноярский маяк перед морозами утеплили шарфиком»

Морозный и прекрасный Иркутск

Когда познала настоящее коварство природы

Я живу в Сибири. Летом часто бываю на природе и уже привыкла к попыткам всего живого вокруг меня покусать. Комары, мошкара, пауты, клещи, муравьи, оводы, слепни, шершни, в августе еще и мухи, иногда и другие насекомые присоединяются. Сижу, значит, недавно в травке, и тут внезапно кто-то пребольно кусает меня в ногу. Я опускаю глаза, а на меня с ноги невинными глазами смотрит милейшая божья коровка, прямо мультяшная. Вот уж от кого не ожидала! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Вот уже 10 лет работаю в Сибири на буровой станции

«На улице −40 °C, а Енисей не замерзает. В морозы он начинает парить, все затягивает туманом, а деревья покрываются толстым слоем инея. В результате город превращается в ледяное царство»

Когда шутка перестала быть шуткой

Поехали мы однажды с другом в самодельный поход в тайгу Красноярского края. Делали остановку в одной из деревень, название не помню, но просто маленькая деревня среди леса. Глухая, но красивая. Идем мы не спеша по дороге, гуляем. Слышым сзади что-то приближается. Один из нас говорит в шутку, которую привыкли говорить в городе: да не телега, объедет. Поворачиваемся, а там таки телега. Пришлось подвинуться.

«То самое здание с десятирублевой купюры»

«Сегодня в Сибири отличная погода! Кстати, вчера было +20»

С лыжами в Сибирь

Живу в Сибири, по работе хожу в суды. Как-то в арбитраже разговорились с представителем ответчика. Эта невероятно позитивная женщина прилетела к нам на процесс из Питера. Она так искренне восхищалась нашим городом, что у нас столько хороших театров и постоянно интересные концерты; что на улицах убирают снег, а не просто сгребают к тротуарам и прочее. «А еще, — сказала она, — мне очень нравится ваш фанпарк, я специально привезла лыжи и поеду кататься». Стало очень тепло на душе после общения.

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Такой роскошный макияж можно получить только в Сибири

«Обычный поход в туалет в Сибири»

Городские дети в лесу

Нам с подружками лет по 13 было. Родители одной из них взяли нас всех с собой на дачу — в лесу под Красноярском. Ну и пошли мы с девчонками втроем в лес гулять. Зима, ниже нуля прилично — а мы взяли и заблудились, не помним, где дорога, где поселок. Тропинок в лесу не протоптали до нас, снега по колено. А темнеет же рано, уже и солнце садится, а мы все бродим. И тут одна из нас говорит: а давайте песню споем. То ли лешего задобрить, то ли чтобы так страшно не было. Пели, как помню, «Птицу счастья завтрашнего дня». Ну и пока пели, сами не заметили, как вышли на большую автомобильную дорогу, а по ней до деревни недалеко.

«Обед в Сибири в −45 °С»

Кажется у сибиряков есть свой рецепт пасты аль-денте. © wan_der_er / Reddit

«Дивногорск, река Енисей»

Как австралийцев Сибирью пугали

Во Вьетнаме мы с супругой познакомились с одной парой — взрослые люди, на вид чуть старше 50 лет. Мы сидели в кафе и отдыхали. Пара оказалась из Австралии. На вопрос откуда мы приехали — мы ответили, что из Сибири. «О-о-о, Сайбирия, вери колд? Беарс?» — поинтересовались наши новые друзья. На этот вопрос я ответил им рассказом о том, как через мой родной заснеженный город, посреди бескрайней Тайги, каждый ход проходит миграция медведей. Как люди в это время не ходят на работу, а дети в школу. И как полиция перекрывает дороги. © dadaponyatno / Pikabu

«Замерзший водопад в Норильске»

«Отдыхали с друзьями за городом. Когда уже уезжали, на ходу сделал этот сказочный снимок»