20+ фактов о скандинавах, которые изумляют приезжих не меньше, чем снегопад в летний день

Если швед лезет к вам обниматься на второй встрече, а норвежец на ваши попытки завязать вежливую беседу отвечает ледяным взглядом и молчанием, не нужно принимать их теплоту или холод на личный счет. Это лишь особенности скандинавской культуры, в которой все, начиная от еды и заканчивая принтами на детских футболках, происходит по-своему.

В супермаркетах Дании легко можно вместо колбасы взять рисовый пудинг. Причем и лежит он не где-нибудь, а рядом с мясными изделиями

А вот как выглядит полностью готовое картофельное пюре с зеленью в Швеции

В Дании отсчет этажей начинается с нуля

А шведы предпочитают числа словам

Например, свою квартиру они опишут не как просторную или в хорошем районе, а числом квадратных метров, а, подсказывая дорогу, скажут, что нужно повернуть налево через 1300 метров. И даже недели у шведов описываются соответствующим образом: не «возьму отпуск в июне», а «возьму отпуск на 26-ой неделе». Зато все точно и не остается никакой недосказанности.

В городе Бергене, в Норвегии, вот как построили здания на холме

В Норвегии к работе относятся не так, как у нас

Живу в Норвегии. В коллективе, где я работаю, мы на каждом ланче обсуждаем работу. Однажды я высказалась, что это странно, и что на обеде можно обсуждать что-то кроме работы, но меня не поняли. И есть большая разница между тем, как привыкли работать мы, и как работают там: у нас народ в свободную минутку любят раскладывать пасьянс или в «сапера» резаться, а тут народ тайком новости по отрасли читает. © Lina / ADME

Зимой проводники в Норвегии носят плащи, словно супергерои

В Швеции вас скорее обнимут, чем пожмут руку

При первой встрече такое произойдет едва ли, а вот при второй-третьей — вполне вероятно. А вот рукопожатия считаются уместными только при официальных встречах.

Купив эту норвежскую шоколадку, вы заодно сможете прочитать детям сказку

Родильное отделение в датской государственной больнице выглядит почти как номер люкс

А вот имя ребенку могут выбирать целых 3 месяца после рождения

У коллеги-датчанина родился ребенок, мальчик. Спрашиваю, как назвали, а он:

— Мы еще не придумали.

Через месяц сидим, кофе пьем, заговорили о детях. И я решил узнать, какое имя в итоге дали сыну, а он:

— О, мы все еще думаем над этим...

Я в недоумении, и тут выясняется, что в Дании выбирают имя для ребенка до 3-х месяцев после рождения. Можно сразу, а можно и нет. © hygger / Pikabu

Датские детишки с малых лет увлекаются не гоночными автомобилями, а машинами на возобновляемых источниках энергии. И местная мода поддерживает это

А в Швеции сократить число рабочих часов может любой родитель ребенка младше 8 лет

Пока их чадо не достигло 8-летнего возраста, шведские мамы и папы могут трудиться на 25% времени меньше, причем на законных основаниях. Если после возвращения на прежнее рабочее место родитель чувствует себя подавленным, можно проводить дома больше часов, и работодатель не сможет этому помешать.

Детям дается свобода выбора

Шведские мамы и папы вовлекают детей в процесс принятия решений. Ребенок уже с раннего возраста может спорить с мамой и папой, а родители довольно спокойно относятся к непослушанию детей. Несмотря на то, что такой подход воспитывает широту мышления, есть мнение, что он может негативно повлиять на детей, сделав их неподготовленными к трудностям взрослой жизни и высокомерными. В Швеции вообще свобода — не хочешь надевать шарфик, значит, не надо. Простудишься — сам виноват, будешь кашлять. И ничего, что ребенку 3 года. Зато закаленные и намного здоровее нас, любителей кутать детей в три комбинезона в +5 и мыть яблоки содой с кипятком. © Чжан Цилин / ADME

В Копенгагене есть миниатюрные детские площадки, которые обучают детей правилам дорожного движения во время езды на велосипеде

В Швеции во многих кафе приходится быть официантом самому себе

Что меня удивило в Стокгольме, так это то, что даже в довольно дорогих местных ресторанах с изысканной едой ожидали, что вы сами подойдете к стойке и сделаете заказ. А если еда и напитки готовы, то и сразу заберете их себе за столик. Кроме того, приходилось обычно платить вперед. Исключение составляли только уж совсем роскошные заведения. © Radomír Laučík / Quora

И многие скандинавы лучше создадут себе лишние трудности, чем потревожат кого-то своей просьбой

Причем дело не в заносчивости — напротив, среди скандинавов не принято считать себя каким-то особенным. Это отметил и Александр Скарсгард в своем интервью. Просто скандинавы привыкли полагаться только на себя и не любят беспокоить других людей. Они, скорее, сделают крюк, чем попросят у кого-то посторониться, чтобы пройти, и с большей долей вероятности сами потащат свой чемодан, чем будут ждать помощи носильщика.

В датской библиотеке можно взять напрокат картину в рамке

Рабочий стресс для датчан — вполне приемлемая причина для того, чтобы уйти на больничный

Я навскидку назову около 10 знакомых, которые за последние 3 года уходили на больничный по причине стресса. Датчане говорят что-то про учащенное сердцебиение, головные боли и плохой сон. Причем стресс испытывают не только менеджеры горящих проектов: в соседней команде с учащенным сердцебиением на 2 месяца отправился домой откровенный халтурщик и халявщик, который не мог сделать простую фичу, расписанную почти до запятой. © nfrey / Pikabu

В Норвегии производят мармеладки в виде женских и мужских фигурок

У скандинавов нет такого понятия как «неловкое молчание»

Если скандинаву нечего сказать, он ничего и говорить не будет. Им не придет в голову заводить «светские беседы» или говорить о каких-то обыденных предметах, чтобы заполнить неловкую паузу. Однажды я болтал с одним парнем и, когда я сделал паузу, чтобы дать ему возможность высказаться, он спросил меня: «Вы, американцы, что ли вообще никогда не затыкаетесь?» © Francis Vincent / Quora