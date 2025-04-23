12 пар, которые нашли редкостное взаимопонимание

Будет забавно, если девушка при параде просто проявляла вежливость и доброту к новенькому. А все остальное придумала avtor, просто потому что она при параде всегда и это не нравится.

Ох как часто дружелюбие принимают за флирт, если девушка симпатичная и ухоженная