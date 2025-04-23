Мне ничего «внезапного» не хотелось во время беременности, ела всё как обычно. Но в роддом к вечеру муж привез том ям из любимого ресторана, я не ела почти сутки из-за КС, и мне он тогда казался пищей богов)))
12 пар, которые нашли редкостное взаимопонимание
Любовь — не про цветы с дорогими подарками. Это про заботу и поддержку. Про принятие вкусов друг друга. Про приколы, которые понятны только двоим. Про верность и нежелание, чтобы твоя половинка переживала. И мы нашли истории пар, которые достигли такого уровня любви.
- Приехали как-то в гости мама и сестра мужа. Я стол накрываю, болтаем, все спокойно. Муж тем временем пошел укачивать малыша, чтобы тот уснул и мы могли нормально пообщаться. И тут начинается: «Зачем ты его заставляешь помогать? Это ж не мужское дело — с детьми сидеть! Это мать должна!» Я даже рот не успела открыть, как заходит муж и говорит: «В смысле помогаю? Я не помощник, я отец. Мы оба родители. А то в одном я мужик, а как воспитывать ребенка — сразу в кусты?» Пошли споры, поднялся шум, вечер в итоге накрылся. А я смотрю на него и думаю: как вообще в этой семье вырос такой человек? И за что мне такая удача? © Карамель / VK
- В 18 лет я мечтала о том, что вот будет у меня парень, и будет он мне дарить киндеры, шоколадки, цветы, водить на романтичные свидания, подавать руку при выходе из машины и помогать надевать пальто. Сейчас мне 30. Мой муж дарит мне мультиварку, чтобы было проще готовить нормальную еду для моего хронического гастрита, беруши, чтобы я хорошо высыпалась во время соседского ремонта (работаю в ночные смены, сплю днем). Еще он водит меня в поликлинику, так как я не умею бороться с наглыми бабками и меня постоянно пытаются пнуть в конец очереди, хоть я и прихожу по записи. Руку не подает, когда из транспорта выхожу, но вот зато подать тазик или подержать волосы, когда меня тошнит, — было, и не раз. В наших отношениях нет той сахарной романтики. Но, честно говоря, ну нафиг романтику, когда есть забота! © Карамель / VK
- Когда я была беременна, муж решил сделать мне приятно — принес целый килограмм суши. А мне на них даже смотреть не хотелось. В итоге пришлось ему самому все съесть, хоть он и не фанат. Я говорю: «Вот если бы ты шашлычка привез, тогда бы я поела». Вечером укладываю дочку спать, мужу вдруг звонит друг, зовет куда-то. Я, уставшая, заснула вместе с ребенком. Ночью он меня будит, что-то подносит к носу — пахнет мясом. Говорит: «Это тебе, иди на кухню». Я сонная плетусь туда, а на столе шашлык! Оказалось, он договорился с другом — тот был рядом с местом, где делают вкусный шашлык, купил, привез, позвонил мужу, и тот забрал. Ночь, кухня, я сижу, жую шашлык и думаю: какой же у меня хороший и понимающий муж. Другой бы послал, а этот шашлык принес. © Карамель / VK
- Я всегда думала, что мой муж — самый спокойный человек в мире. За семь лет брака он ни разу не повысил голос, не раздражался, даже когда я разбила его машину и когда моя мама жила у нас целый месяц. Он просто смотрел на меня и говорил что-то типа «ничего страшного, все нормально». Я всегда шутила, что, если когда-нибудь произойдет что-то невероятное, например, нас ограбят или дом рухнет, он, наверное, даже глазом не моргнет. И вот недавно я поняла, что ошибалась. Стою на кухне, делаю окрошку первый раз в жизни. Все нарезала, закинула в кастрюлю. Достаю из холодильника и наливаю квас в кастрюлю. Вдруг муж в панике кричит: «Ты что делаешь?!» Я зависаю. Смотрю на него. Он смотрит на меня. Десять секунд полной тишины. И он говорит: «Ты что, сумасшедшая? Ешь окрошку на квасе?!» Это был первый раз за пять лет, когда я увидела его в шоке. А еще, оказывается, первый раз, когда мы ели вместе окрошку! © Карамель / VK
- Муж вечно гнал на меня за сумку. Типа: «Че ты там таскаешь, кирпичи, что ли? Зачем тебе вся эта фигня? Три тонны барахла, потом спина болит, сама ноешь». А я молчу, думаю, ну пусть бурчит, не ему таскать. У меня там реально полжизни лежит, начиная от батареек, заканчивая иголками с нитками (ну вдруг пуговица оторвется, че). И вот идем мы как-то по двору, он на льду поскользнулся, грохнулся башкой об угол ступеньки. Открываю сумку на автомате, а у меня там бинты, перекись, салфетки. Я мужа подлатала за пять минут, пока скорая ехала. Он потом сидит такой бледный и говорит: «Ладно, молчу про твою сумку». Теперь еще сам спрашивает, когда куда-то идем: «Положила аптечку?» © Карамель / VK
- Ехали как-то с женихом на дачу. Решили сократить дорогу и свернули в лесок. В итоге заблудились, а потом еще и колесо спустило. Я начала паниковать. Уже вечереет, вокруг ни души. Вылезла из машины, стала метаться, как в бреду, плакать, орать, как мы теперь выберемся. Вдруг заметила, что мой жених стоит рядом с машиной, абсолютно невозмутимый, скрестя руки. Спросила его, чего он такой спокойный, а он сказал: «Просто жду, когда ты успокоишься, чтобы сказать, что я колесо поменял. И карту загрузил, разобрался, куда ехать. Минут через 20 будем на месте». И так он это все умиротворенно и в то же время твердо сказал, что я вмиг пришла в себя. Потом он так же решительно и нежно открыл мне дверь и усадил в машину, сам сел за руль. С тех пор не раз еще у нас были такие ситуации, когда он просто молча решал проблему, не ругая меня за мои психи.
Ну то есть аптечка с собой - ок, а больная спина из-за постоянно таскания тяжестей - это ерунда?
- Во время ссор мы используем разные части нашего дома, чтобы описать, как злимся друг на друга. «Веранда» означает, что ты слегка зол, «задний двор» — просто зол, двор — очень зол. Это отлично работает и с другими людьми, потому что мы можем завуалированно говорить при них об их поведении. Мы вместе уже 10 лет и до сих пор любим свою привычку! © B92JOHNSON / Reddit
- На работе у нас была одна мадам, вечно при параде: каблуки, макияж, ресницы, губы. Со всеми мужиками флиртовала, ну и они не против были. Мне она не очень нравилась, но я молчала. А потом на работу устроился мой муж. Я ей сразу без намеков, прямым текстом: «К моему даже близко не подходи». Проходит пару дней, и она зовет моего на кофе. Мол, ну вы же новенький, надо же познакомиться. Он, не растерявшись, выдал: «Ну что ж, давайте знакомиться. У меня трое детей, ипотека на 25 лет, два кредита и мама больная, каждый вечер к ней езжу, ухаживаю. У меня гастрит, радикулит и заикание. Ну что, к тебе или ко мне поедем знакомиться?» Она с тех пор ходит мимо него, как будто он заразный. А я смотрю и думаю — вот с кем я живу. Надо же было так красиво послать. © Карамель / VK
- На нашем третьем свидании мы отправились в поход в горы. Мы познакомились онлайн, и ее подруга и мама выразили обеспокоенность насчет похода в лес с незнакомцем наедине. Мы начали шутить по этому поводу. Когда вернулись к моей машине, я прикольнулся, что убаюкал ее ложным чувством безопасности, а капкан захлопну позже. Теперь каждый раз, когда мы едем по проселочной дороге или куда-нибудь в глушь, она в шутку спрашивает, не настала ли пора. © hobo_clown / Reddit
Будет забавно, если девушка при параде просто проявляла вежливость и доброту к новенькому. А все остальное придумала avtor, просто потому что она при параде всегда и это не нравится.
Ох как часто дружелюбие принимают за флирт, если девушка симпатичная и ухоженная
- Съехались с парнем, и он вдруг начал угадывать все мои желания. Серьезно, стоит только подумать о мороженом, встрече с подругой, цветах — так это у меня. Думала уже, что точно моя вторая половинка и что он там чуть ли не телепат, пока не рассказала ему. Ржал парень долго. Оказывается, когда я делаю какое-то привычное механическое действие, думаю вслух. И так и получалось, что стою, мою посуду и причитаю: «Блин, мороженого хочу, ванильного, с вафелькой, так охота». Так стыдно давно не было. © Палата №6 / VK
- Укладывала спать дочку. Поцеловала в щечку. А она вдруг говорит: «Мам, я уже взрослая, меня можно не целовать». На душе стало пусто. Села на кухне, грущу. Пришел муж, спросил, что случилось. Рассказала. Ну муж и дал мне совет: «Давай теперь ты меня будешь целовать перед сном, я точно не против». Вот и получается, что дочка взрослеет, а муж — наоборот. © Мамдаринка / VK
- Разбила телефон — весь экран покрылся «паутиной». Коллега такая: «Ох, а как же муж? Не ругал?» А муж мой, увидев разбитый экран, спросил, не изменяю ли я ему с Человеком-пауком. А то паутинка какая-то подозрительная! © Палата №6 / VK
К сожалению, не всем парам так везет в любви. У некоторых большие чувства, увы, разбиваются о банальную измену. Наши герои рассказали, как узнали о неверности партнеров.
Комментарии
Ахахахаха Извините, если что. Перечитала превьюху, теперь просто ржу))) Так хорошо всё начиналось, прям в рифму. "Спать укладывала дочку. И поцеловала в щёчку. А она вдруг говорит: ("Не целуй!" - Едрит-Мадрид)🤦🏼♀️🤦🏼♀️