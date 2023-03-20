20+ фотографий из далекой Мексики, от которых у нас голова пойдет кругом, а местные только плечами пожмут
Неподготовленного туриста мексиканский колорит может озадачить. Ведь в этой стране полно необычных вещей, которые иностранец едва ли объяснит. Например, что за блюдо такое — лед с сыром. Или как обустроены «парковки» для собак. Некоторые приезжие даже рассказали в сети о подобных загадках.
«Купила мексиканские тени для век. Гляньте, что на них пишут: «Не использовать в зоне вокруг глаз»
- Вы уверены, что это не глиттер? Его используют для всего тела, кроме глаз и губ. © OceanSupernova / Reddit
«Нашел скорпиона в ящике с фруктами из Мексики»
На конфетах какие-то предупредительные знаки
«Содержит большое количество калорий, сахара и солей».
- Это нормально для мексиканских продуктов, содержащих много сахара. © LeafChange / Reddit
- Это предостережения для борьбы с ожирением в Мексике. © Hungry_Appointment69 / Reddit
В торговых центрах есть «парковки» для собак
Чрезвычайно высокий писсуар
Мужчина делает медные ручки и украшения прямо на улице
Уличный торговец продает сыр как приправу к фруктовому льду
«В ванной отеля были такие дозаторы для разных средств»
Надписи на дозаторах: «Гель для душа», «Кондиционер», «Шампунь».
«Увидел такую машину в Мексике»
Мультяшных персонажей на упаковках заклеивают из-за борьбы с нездоровым питанием
Новые мексиканские банкноты 50 песо 2017 года печатаются вертикально
В этом заведении дают биоразлагаемые трубочки из агавы
В ресторане не было свечей для торта, поэтому они зажгли кукурузные чипсы
А в этом ресторане есть даже ополаскиватель для рта
«Моя бабушка употребляет эти камни в пищу, как и многие пожилые мексиканцы»
- Текескиты — это природные минеральные соли. Мексиканцы давным-давно используют их в качестве приправы. © Randylayhee57 / Reddit
«Детеныш геккона, которого я поймала в Мексике, настолько мал, что умещается на пальце»
В этом ресторане фастфуда есть дозатор с халапеньо
Дерево растет прямо в магазине
Кончас — типичный мексиканский хлеб
Жидкое мыло продается в таком виде
Пакет чипсов из Мехико сжимается, потому что находится на уровне моря
Воду в унитазе смывают с помощью педали внизу
- Да, это популярно. © RRSKillerz / Reddit
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Фото на превью aprilcotz / Reddit
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