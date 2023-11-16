20+ оплошностей в разных странах, из-за которых местные сразу поймут, что вы турист
В каждой стране существуют свои традиции, правила поведения и бытовые привычки. Порой в путешествиях мы случайно нарушаем этикет чужой страны, даже не догадываясь об этом. Эта статья поможет вам избежать нелепых ситуаций в будущих поездках.
Чили
- Есть руками. В этой стране к манерам за столом относятся серьезнее, чем в остальной части Южной Америки, и предпочитают придерживаться общеевропейских правил этикета. И даже картофель фри и гамбургеры здесь принято есть при помощи столовых приборов.
Австралия
- Заказывать кофе с заменителем сливок. К употреблению кофе здесь подходят серьезно и редко разбавляют его чем-то кроме молока. Поэтому нежелательно просить добавить в напиток что-то еще. Чаще всего в кофейнях заказывают черный кофе, капучино, флэт уайт или латте.
- Ходить по правой стороне тротуара. Движение машин в этой стране левостороннее. Так же рекомендуется перемещаться и пешеходам.
Таиланд
- Сидеть на лестнице. В прошлом существовало поверье, что, сидя на ступеньках, человек загораживает путь добрым духам, которые, как считается, охраняют жилище. И эти духи не могут проникнуть в здание, чтобы выполнять свои «обязанности». Поэтому тайцы даже сейчас считают подобное действие дурным тоном.
- Хвалить детей. Делать комплименты маленьким детям считается дурным тоном. В Таиланде очень беспокоятся о благополучии малышей. Существует поверье: если перехвалить ребенка, с ним может случиться что-то плохое. Поэтому тайцы сдержанно выражают свои поздравления и восторги.
- Носить откровенные купальники. Как и во многих азиатских странах, местные жители не любят загорать. Они избегают солнечных лучей и купаются прямо в одежде. Увидеть на пляже тайку в бикини — что-то из разряда фантастики. И дело не только в нелюбви к загару. Как отмечают люди, знакомые с культурой страны, многие местные девушки стесняются ходить в купальниках и считают это неприемлемым.
Франция
- Переносить напитки со стойки на столик. В Париже есть кафе, где заказ, сделанный за стойкой, обойдется вам дешевле, чем оформленный за столиком. Поэтому если вы купите напиток на стойке и понесете его к столу, то на вас, скорее всего, накричат.
- Начинать есть до того, как всем подали еду. Обычно момент начала трапезы объявляется отдельно. Хозяин или хозяйка вечера берет в руки приборы, говорит: «Приятного аппетита», — и жестом показывает, что можно приступить к еде. Кроме того, вам не стоит самому себе наливать напиток, не предложив его остальным.
Мексика
- Приходить вовремя на встречи. Мексиканцы обижаются на пунктуальность. Будь то деловая или дружеская встреча, мексиканец обязательно на нее опоздает. Да и вообще, там считается некультурным приходить куда-либо в назначенное время. Национальная традиция объясняется достаточно просто: на протяжении долгого времени в этой стране были проблемы с общественным транспортом, и постоянные опоздания вошли у граждан в привычку.
Гренландия
- Носить шорты. Гренландия — холодная северная страна. Лето здесь короткое и не очень теплое. Местные вообще не видят смысла в этот период надевать шорты. И на туристов, которые решат оголить ноги, они будут смотреть искоса.
- Гладить ездовых собак. Этих животных не воспитывают как домашних. Если хозяин не дал вам разрешения, не трогайте собак ради своей же безопасности.
Турция
- Носить шорты. Мужчины в Турции почти не носят шорты. В восточных странах из-за традиций и консервативных взглядов мужчины не носят шорты, какой бы жаркой ни была погода на улице. В целом мужчины одеваются довольно однообразно.
- У моего мужа есть друзья-турки, и они сказали нам, что настоящий турок не будет носить шорты, он всегда носит длинные штаны, даже если жарко. © patara01 / Tripadvisor
- Сидеть со скрещенными ногами. В Турции не принято сидеть со скрещенными ногами. Делать это считается невежливым, особенно на виду у старших.
Индонезия
- Говорить, что хотите купить банан. На местном рынке просто не поймут, что именно вы хотите, и попросят уточнить. Ведь в продаже есть много видов бананов, и готовятся они по-разному. А вот если вы пойдете в супермаркет, то найдете только известный нам вид банана — кавендишский.
- Прикасаться к головам людей. Для многих индонезийцев голова считается священной частью тела. Поэтому прикосновение к ней без уважительной причины в Индонезии запрещено. Особенно если вы не близки с человеком.
Италия
- Ходить в рестораны, когда захочется. На севере Италии рестораны открыты строго на обед (с 12:00–12.30 до 14:30) и на ужин (с 19:00 до 23:00), в остальное время получится лишь перекусить сэндвичем или салатиком в баре. Если итальянец не успел пообедать до 14:30, то в 15:00 он уже есть не станет, будет ждать ужина.
- Круглосуточных супермаркетов здесь тоже нет (по крайней мере мне не встречались). Жизнь важнее работы, в том числе для продавцов и кассиров. Им так же, как и всем остальным, важно вовремя поужинать с семьей и как следует отдохнуть в воскресенье. По той же причине если заведение открыто в воскресенье, то, как правило, оно закрыто в понедельник.
Швеция
- Брать свою еду в гости. Если вас пригласили в чужой дом на обед, то не стоит брать с собой дополнительную еду. Скорее всего, хозяева воспримут такой жест не как помощь, а как издевательство. И решат, что, по вашему мнению, они не умеют готовить. Лучше принести цветы или напиток.
Португалия
- Показывать пальцем. Указывать на предметы и людей считается грубым во многих странах, в том числе в Португалии. Поэтому старайтесь избегать этого жеста. Он приемлем, только если вы показываете кому-то то, что хотите купить в магазине.
AndreaA. / Depositphotos
- Разгуливать по улице в белых носках и сандалиях. Многим португальцам просто неприятно смотреть на такой наряд. Кроме того, женщины любят посмеяться, глядя на мужчин в таком виде. Поэтому надевать носки со шлепками нежелательно.
Япония
- Есть на улице. В Японии не принято есть в общественных местах, хотя есть ряд исключений из этого правила. Например, можно есть мороженое. Также позволительно есть в поезде, вот только делать это нужно чуть ли не скрытно, спрятавшись в углу и не демонстрируя всем свою еду. Можно есть маленькими кусочками, медленно шурша обертками и стыдливо опуская голову.
Хорватия
- Купаться без обуви для плавания. Пляжи в Хорватии в основном каменистые и скалистые. Чтобы не поранить ноги и чувствовать себя комфортно, лучше купить специальную обувь.
- Не оставлять на чай. По местным обычаям, после трапезы в ресторане вам обязательно нужно оставить чаевые — 10–15 % от суммы заказа.
Греция
- Отклонять приглашение в гости. Не удивляйтесь, если случайный разговор с местным жителем в Греции приведет к приглашению посетить его дом. Отказ примут за грубость. Кроме того, не забудьте взять подарок, чтобы выразить свою признательность.
- Просить разделить сумму в чеке. После трапезы в ресторане в компании не стоит просить официанта разделить сумму в чеке на всех присутствующих. Чек привязывается ко всему столику, и группа людей должна найти способ его оплатить. Иначе оплата займет много времени, и обслуживающему персоналу это не понравится. Кроме того, ваши знакомые могут посчитать вас эгоистом, если вы попросите посчитать свои траты отдельно.
- Не интересоваться, что заказывают себе остальные. В Греции принято обсуждать, какое блюдо каждый член группы планирует заказать. Это важно, потому что обычно еду берут на всех и делят между собой.
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Фото на превью Jennifer Marquez / Unsplash, Oleg Elkov / Shutterstock.com
AdMe/Путешествия/20+ оплошностей в разных странах, из-за которых местные сразу поймут, что вы турист
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