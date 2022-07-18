Как живут люди в Гренландии, где почти ничего не растет, а львиная доля территории непригодна для проживания
Гренландия — самый большой остров на Земле. 80 % его территории покрыто льдом, а потому население не так велико — всего 55–60 тыс. Из-за всех этих диковинных особенностей гренландцы ведут отличный от нашего образ жизни.
ADME испытывает непреодолимую тягу к неизвестному. Мы выяснили, как живут, чем питаются и как развлекаются жители «зеленой страны». От некоторых традиций по спине холод бежит.
Транспорт
- Пусть этот дорожный знак вас не смущает. В Гренландии сани, запряженные собаками, можно встретить повсеместно.
- За последние 20 лет популяция ездовых собак в Гренландии сократилась более чем вдвое. На смену саням пришли снегоходы, но традиция катания на собачьих упряжках сохранилась. Только теперь это стало развлечением для местных жителей и туристов. В некоторых регионах даже проводятся гонки на запряженных санях.
- Собаки здесь не домашние питомцы, их содержат на улице в специально отведенном месте, сызмальства приучают к суровым условиям природы и откармливают сырой рыбой. Туристам таких барбосов гладить не советуют — животное может и укусить.
- Автомобильные дороги в городах Гренландии, конечно, есть, но для того, чтобы попасть из одного населенного пункта в другой, все же придется воспользоваться снегоходом, лодкой, самолетом или вертолетом.
Местная кухня
- Суровый арктический климат Гренландии накладывает отпечаток на рацион местных жителей. Так, например, в традиционный суп суаасат добавляют мясо тюленя. Этот ингредиент иногда заменяют на филе кита или морской птицы.
- В суаасат идут лук и картофель, их приправляют привычными нам солью, черным перцем и лавровым листом. Для густоты используют рис или замоченный на ночь ячмень.
- Эти непримечательные на первый взгляд котлетки сделаны из фарша овцебыка. Эти животные обитают в Арктике уже многие тысячи лет, потому подобным ужином гренландцев не удивить. Такой вот эквивалент привычным нам курице и говядине.
- Еще одно популярное блюдо инуитской кухни — мактак. Так называют китовую кожу с жиром. Мактак обычно едят в сыром виде, но его также можно замораживать и мариновать.
- Витамина С в нем хоть отбавляй — до 38 мг на 100 г. Британские исследователи Арктики использовали его для профилактики цинги. Мактак ценится и за ароматические свойства. Говорят, что это блюдо по вкусу напоминает фундук.
- Дары моря используют в Гренландии по полной. Вот так выглядит аналог утреннего бутерброда — поджаристый рогалик со щекой палтуса.
- Есть в Гренландии и своя особая кофейная традиция. Каффемик — это праздничное собрание, где за чашкой кофе и пирогом с водяникой люди общаются и веселятся.
- Поводом для каффемика может послужить что угодно — рождение детей, день рождения, первые дни учебы или конфирмация. Гренландцы любят собираться в теплых домах и проводить время в приятной компании.
Национальный костюм
- В прежние времена гренландцы носили одежду из шкур животных, но с приходом европейцев на острове появились ткани и бусины. Из этих материалов стали делать нарядную праздничную одежду.
- Согласно традиции, ребенок получает такой костюм в подарок на свой 13-й день рождения и надевает его в течение всей жизни по особым случаям, например в первый день учебы или на свадьбу.
- На языке коренного населения Гренландии мужчину в национальной одежде называют qaqortumaartoq, что переводится как «одетый в белое». Слово arnatoortoq используют для обозначения женщины в праздничной одежде.
- Мужской костюм довольно функционален. Гренландцы носят белый анорак из шелка, атласа, парусины или шерсти. Иногда у анорака есть капюшон и боковые карманы, которые, как правило, не украшаются.
- Любопытен и женский национальный костюм. Гренландская праздничная одежда, по-видимому, единственная в своем роде, ведь предпочтение здесь отдается брюкам, а не юбкам. Штанины доходят только до верхней части бедра, где начинается сапог.
- Старшие члены семьи мастерят одежду из шкур местных животных — тюленей и белых медведей, которых добывают на охоте.
Священные татуировки
- Женщины в Гренландии часто украшают свои лица ритуальными татуировками какиниит. Эта практика почти забылась в колониальные времена, но в последнее время переживает второе рождение.
- Местные женщины делают татуировки на лице и выкладывают фото в соцсетях. Каждый узор индивидуален, и узнать, что он означает, чужаку невозможно. Это закрытая практика, инуиты не посвящают иностранцев в тонкости этого процесса.
Прочие особенности жизни в Гренландии
- Не знаете, что привезти из Гренландии? Обратите внимание на тупилаки. Эти ритуальные фигурки делают из костей животных, которых инуиты использовали для пропитания и пошива теплой одежды.
- Тупилаки изображают фигуры во время охоты или выполнения древних ритуалов. Внешний вид таких сувениров никого не оставляет равнодушным. Фигурки могут пригодиться в быту: мастера превращают их в украшения и вязальные спицы.
- Отдельное достояние Гренландии — это местный язык. На нем говорят 56 тыс. человек. Освоить гренландский не так-то просто. Слова могут быть очень длинными из-за многочисленных приставок и суффиксов и означать то, что соответствует целому предложению в других языках.
- Есть у «зеленой страны» и несколько заслуживающих внимания рекордов. Несмотря на природные условия, в Гренландии работают 2 поля для гольфа. Эти корты претендуют на звание самых отдаленных в мире.
- На этом рекорды не заканчиваются. Нуук — самая северная столица, но даже в этот город иногда приходит лето. Максимальная температура в самое жаркое время года достигает 21 °С.
- Путешественники обращают внимание на разноцветные домики в гренландских населенных пунктах. Это делается не только для того, чтобы добавить яркие краски в унылые арктические пейзажи. Здесь существует цветовой код жилищ.
- Например, в зданиях красного цвета находятся церкви и магазины, а также могут проживать священники или владельцы магазинов. В желтых располагаются больницы и живет медперсонал. Зеленые ассоциируются с пунктами связи, черные — с полицией, а синие — с производством и рыбной ловлей.
- Главный международный аэропорт Гренландии расположен не в столице, а в другом городе — Кангерлуссуаке. Этот населенный пункт находится на огромной широкой равнине и имеет самую стабильную погоду на острове.
- Несколько раз в неделю сюда летают самолеты компании Air Greenland. Кстати, один из них снялся в фильме «Невероятные приключения Уолтера Митти».
- Задержаться в этом месте стоит еще и потому, что здесь небо остается чистым больше 300 дней в году. А это значит, что приезжие и жители города могут любоваться северным сиянием.
- В период с 25 мая по 25 июля солнце в Гренландии не заходит. Вечный день, длящийся 2 месяца, стал поводом для национального праздника. Его традиционно отмечают 21 июня — в самый долгий день в году.
- Есть в Гренландии и места для купания — горячие источники. Самые теплые из них расположены на острове Уунарток. Температура воды здесь достигает рекордных 37 °С.
- Туристов, которые доберутся до Уунартока, ждет впечатляющий вид: с одной стороны — плавающие в море айсберги, с другой — древние инуитские руины.
А вы бы хотели посетить Гренландию? Какие местные деликатесы вы бы согласились попробовать?
Фото на превью Aarnaquq / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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