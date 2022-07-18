Как живут люди в Гренландии, где почти ничего не растет, а львиная доля территории непригодна для проживания

Гренландия — самый большой остров на Земле. 80 % его территории покрыто льдом, а потому население не так велико — всего 55–60 тыс. Из-за всех этих диковинных особенностей гренландцы ведут отличный от нашего образ жизни.

ADME испытывает непреодолимую тягу к неизвестному. Мы выяснили, как живут, чем питаются и как развлекаются жители «зеленой страны». От некоторых традиций по спине холод бежит.

Транспорт

Пусть этот дорожный знак вас не смущает. В Гренландии сани, запряженные собаками, можно встретить повсеместно.

За последние 20 лет популяция ездовых собак в Гренландии сократилась более чем вдвое. На смену саням пришли снегоходы, но традиция катания на собачьих упряжках сохранилась. Только теперь это стало развлечением для местных жителей и туристов. В некоторых регионах даже проводятся гонки на запряженных санях.

Собаки здесь не домашние питомцы, их содержат на улице в специально отведенном месте, сызмальства приучают к суровым условиям природы и откармливают сырой рыбой. Туристам таких барбосов гладить не советуют — животное может и укусить.

А так выглядит гренландское такси. Семейная компания в Нууке покрасила свои туристические лодки в желтый цвет с характерными шашечками. На таком кораблике можно добраться до айсбергов и полюбоваться волшебной красоты панорамой с воды.

Автомобильные дороги в городах Гренландии, конечно, есть, но для того, чтобы попасть из одного населенного пункта в другой, все же придется воспользоваться снегоходом, лодкой, самолетом или вертолетом.

Местная кухня

Суровый арктический климат Гренландии накладывает отпечаток на рацион местных жителей. Так, например, в традиционный суп суаасат добавляют мясо тюленя. Этот ингредиент иногда заменяют на филе кита или морской птицы.

В суаасат идут лук и картофель, их приправляют привычными нам солью, черным перцем и лавровым листом. Для густоты используют рис или замоченный на ночь ячмень.

Эти непримечательные на первый взгляд котлетки сделаны из фарша овцебыка. Эти животные обитают в Арктике уже многие тысячи лет, потому подобным ужином гренландцев не удивить. Такой вот эквивалент привычным нам курице и говядине.

Еще одно популярное блюдо инуитской кухни — мактак. Так называют китовую кожу с жиром. Мактак обычно едят в сыром виде, но его также можно замораживать и мариновать.

Витамина С в нем хоть отбавляй — до 38 мг на 100 г. Британские исследователи Арктики использовали его для профилактики цинги. Мактак ценится и за ароматические свойства. Говорят, что это блюдо по вкусу напоминает фундук.

Дары моря используют в Гренландии по полной. Вот так выглядит аналог утреннего бутерброда — поджаристый рогалик со щекой палтуса.

А отведать мороженого с добавлением айсберга не хотите ли? Оно называется «акутак». Талую воду используют для производства местного десерта. Около 80 % гренландцев не переносят лактозу, поэтому мороженое здесь не содержит коровьего молока. В некоторых рецептах его заменяют соевым напитком.

Есть в Гренландии и своя особая кофейная традиция. Каффемик — это праздничное собрание, где за чашкой кофе и пирогом с водяникой люди общаются и веселятся.

Поводом для каффемика может послужить что угодно — рождение детей, день рождения, первые дни учебы или конфирмация. Гренландцы любят собираться в теплых домах и проводить время в приятной компании.

Национальный костюм

В прежние времена гренландцы носили одежду из шкур животных, но с приходом европейцев на острове появились ткани и бусины. Из этих материалов стали делать нарядную праздничную одежду.

Согласно традиции, ребенок получает такой костюм в подарок на свой 13-й день рождения и надевает его в течение всей жизни по особым случаям, например в первый день учебы или на свадьбу.

На языке коренного населения Гренландии мужчину в национальной одежде называют qaqortumaartoq, что переводится как «одетый в белое». Слово arnatoortoq используют для обозначения женщины в праздничной одежде.

Мужской костюм довольно функционален. Гренландцы носят белый анорак из шелка, атласа, парусины или шерсти. Иногда у анорака есть капюшон и боковые карманы, которые, как правило, не украшаются.

Любопытен и женский национальный костюм. Гренландская праздничная одежда, по-видимому, единственная в своем роде, ведь предпочтение здесь отдается брюкам, а не юбкам. Штанины доходят только до верхней части бедра, где начинается сапог.

Старшие члены семьи мастерят одежду из шкур местных животных — тюленей и белых медведей, которых добывают на охоте.

Кстати, охотниками запросто могут быть и девушки. Среди гренландских женщин довольно популярно выбираться на охоту компанией подруг.

Священные татуировки

Женщины в Гренландии часто украшают свои лица ритуальными татуировками какиниит. Эта практика почти забылась в колониальные времена, но в последнее время переживает второе рождение.

Местные женщины делают татуировки на лице и выкладывают фото в соцсетях. Каждый узор индивидуален, и узнать, что он означает, чужаку невозможно. Это закрытая практика, инуиты не посвящают иностранцев в тонкости этого процесса.

Прочие особенности жизни в Гренландии

Не знаете, что привезти из Гренландии? Обратите внимание на тупилаки. Эти ритуальные фигурки делают из костей животных, которых инуиты использовали для пропитания и пошива теплой одежды.

Тупилаки изображают фигуры во время охоты или выполнения древних ритуалов. Внешний вид таких сувениров никого не оставляет равнодушным. Фигурки могут пригодиться в быту: мастера превращают их в украшения и вязальные спицы.

Отдельное достояние Гренландии — это местный язык. На нем говорят 56 тыс. человек. Освоить гренландский не так-то просто. Слова могут быть очень длинными из-за многочисленных приставок и суффиксов и означать то, что соответствует целому предложению в других языках.

Есть у «зеленой страны» и несколько заслуживающих внимания рекордов. Несмотря на природные условия, в Гренландии работают 2 поля для гольфа. Эти корты претендуют на звание самых отдаленных в мире.

На этом рекорды не заканчиваются. Нуук — самая северная столица, но даже в этот город иногда приходит лето. Максимальная температура в самое жаркое время года достигает 21 °С.

Путешественники обращают внимание на разноцветные домики в гренландских населенных пунктах. Это делается не только для того, чтобы добавить яркие краски в унылые арктические пейзажи. Здесь существует цветовой код жилищ.

Например, в зданиях красного цвета находятся церкви и магазины, а также могут проживать священники или владельцы магазинов. В желтых располагаются больницы и живет медперсонал. Зеленые ассоциируются с пунктами связи, черные — с полицией, а синие — с производством и рыбной ловлей.

Главный международный аэропорт Гренландии расположен не в столице, а в другом городе — Кангерлуссуаке. Этот населенный пункт находится на огромной широкой равнине и имеет самую стабильную погоду на острове.

Несколько раз в неделю сюда летают самолеты компании Air Greenland. Кстати, один из них снялся в фильме «Невероятные приключения Уолтера Митти».

Задержаться в этом месте стоит еще и потому, что здесь небо остается чистым больше 300 дней в году. А это значит, что приезжие и жители города могут любоваться северным сиянием.

В период с 25 мая по 25 июля солнце в Гренландии не заходит. Вечный день, длящийся 2 месяца, стал поводом для национального праздника. Его традиционно отмечают 21 июня — в самый долгий день в году.

Есть в Гренландии и места для купания — горячие источники. Самые теплые из них расположены на острове Уунарток. Температура воды здесь достигает рекордных 37 °С.

Туристов, которые доберутся до Уунартока, ждет впечатляющий вид: с одной стороны — плавающие в море айсберги, с другой — древние инуитские руины.