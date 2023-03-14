10 неряшливых деталей внешности, которые не все видят в своем образе, но тут же замечают у других

Несвежий макияж, неаккуратно завязанные шнурки, торчащие бирки — все это может на раз-два испортить даже самый красивый и элегантный образ. Хотя каждая из нас наверняка иногда допускает эти ошибки.

Укладка, оставшаяся со вчерашнего дня

Неухоженные, растрепанные или грязные волосы могут буквально выдать неряшливого человека с головой. Но не меньшим злом является залакированная с вечера прическа. Ходить со вчерашней укладкой не только вредно для состояния волос, но зачастую и не очень красиво. Укладка, вероятнее всего, не будет лежать так, как надо, и испортит весь образ.

Тональный крем, лежащий пятнами



Скрыть несовершенства кожи, выровнять тон и придать лицу более свежий вид — тональный крем с легкостью справляется с этими задачами. Но иногда девушки перебарщивают с этим средством и оно ложится на кожу как слоеный пирог. Это бросается в глаза при близком общении и в целом придает неаккуратный вид. То же самое касается дешевых некачественных тональников, которые не ложатся на кожу ровно. И еще один момент: если тональный крем отличается от оттенка на открытом участке кожи, например на шее или руках, то это будет выглядеть не просто неопрятно, а даже комично.

Налет на зубах

Далеко не все могут похвастаться идеальной голливудской улыбкой. Но чтобы выглядеть опрятно, достаточно следить за чистотой зубов и не допускать образования налета. Конечно, такую деталь видят только единицы, но она способна быстро испортить общее впечатление. Кстати, в этом с нами согласятся и стоматологи: помимо того, что налет на зубах выглядит, мягко скажем, неэстетично, он является причиной неприятного запаха изо рта, а еще под ним может скрываться кариес. Поэтому лучше не забывать тщательно следить за состоянием ротовой полости и при необходимости проводить гигиеническую чистку у стоматологов.

Выпавшие стразы в украшениях

Стразы могут отваливаться по нескольким причинам: из-за неправильной фиксации, некачественного клея, небрежной эксплуатации и несоблюдения рекомендаций. Как бы то ни было, не стоит носить украшения с утерянными стразами или камнями — это будет бросаться в глаза и портить весь вид бижутерии. Исправить ситуацию легко: можно самостоятельно приклеить выпавшие стразы или отнести украшение на ремонт в ювелирную мастерскую.

Ношение холщовых сумок не только в магазин

Холщовые авоськи — удобный и экологичный аксессуар. Но все же их предназначение — использоваться для походов в магазин вместо полиэтиленовых пакетов. Стилисты не советуют носить эту сумку каждый день, чтобы не выглядеть несобранной и неаккуратной.

Перекрученные и неровно лежащие шнурки

Такая мелочь, как шнурки, редко удостаивается нашего внимания. Существует великое множество способов их завязывать. А еще нелишним будет обратить внимание на то, не перекручены ли шнурки, чтобы точно выглядеть идеально.

Растянутый ворот у трикотажной кофты

Трикотажные кофты из-за своей эластичности быстро теряют первоначальный вид. Особенно частая проблема — растянутый ворот у свитеров или пуловеров, что придает этой одежде потрепанный вид, и это может заметить каждый. Разумеется, не стоит из-за этого отправлять вещь в утиль. Можно самостоятельно подтянуть воротник с помощью нитки-резинки или просто отнести свитер в ателье.

Одежда, не подогнанная по фигуре

Тратить деньги на дорогую качественную одежду, но экономить небольшую сумму на визит к портному — это одна из частых ошибок, из-за которой мы можем выглядеть неряшливо. Портной с легкостью исправит мелкие огрехи в виде чересчур длинных штанин, неудачных вырезов или слишком широких в талии нарядов. И превратит просто хороший наряд в идеальный.

Потрескавшиеся губы

Потрескавшаяся кожа на губах — частая проблема в холодные месяцы и в сезон аллергии. Она сразу бросается в глаза и придает нам неухоженный вид. Яркая помада на сухих губах делает ситуацию только хуже. Возьмите себе за правило пользоваться декоративными средствами для губ только после того, как они станут гладкими и увлажненными. Для этого стоит пить достаточное количество воды, пользоваться лечебными бальзамами или проходить процедуры по уходу за кожей губ в салоне.

Торчащие бирки