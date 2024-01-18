10 устаревших причесок и окрашиваний, которые способны перечеркнуть даже безукоризненный образ

Тренды на прически и окрашивания меняются так стремительно, что люди порой просто не успевают уследить за всеми новыми веяниями. Мы же решили изучить антитренды для того, чтобы наши читатели не попали впросак при выборе новой прически.

Медные волосы

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Этот цвет волос был популярен последние несколько лет, но стал постепенно терять свою актуальность. На смену медному пришел более смелый цвет с забавным названием «вишневая кола». Это теплый коричнево-красный оттенок, который сделает ваш образ более ярким и экстравагантным. Не бойтесь экспериментировать с оттенками красного.

Ультрадлинные наращенные волосы

LOIC VENANCE / AFP/ East News , Chris Pizzello / Invision / East News

Хотя длинные волосы и делают образ более женственным, знатоки моды все же советуют отказаться от идеи наращивания слишком длинных прядей. Тренд на натуральную длину и многослойные стрижки сейчас на пике популярности. Кажется, люди устали от искусственности в женских образах. «Тенденция к чрезмерно длинным наращиваниям волос идет на убыль. Люди переходят к более естественной длине и текстуре», — пояснил бьюти-эксперт Эдвард Джеймс.

Кукольные локоны

Allstar / Cinetext / Mark Liley / Mary Evans Picture Library / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Кажется, еще недавно все модницы старательно накручивали кукольные локоны у зеркала, стараясь сделать их идеальными. Но сейчас такую прическу уже можно назвать вчерашним днем. Теперь стильными считаются неопрятные вертикальные волны, мягкие и эластичные, которые выглядят максимально натурально. На примере Николь Кидман мы можем увидеть, насколько круто выглядят слегка волнистые волосы.

«Пластиковая» укладка

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Сильно залаченная укладка уже давно стала антитрендом. Теперь принятие естественной структуры своих волос стоит на первом месте. Главная идея 2024 года — минимизировать манипуляции с прическами, уделив больше внимания здоровью волос. Волосы должны казаться легкими и объемными, так, будто вы просто пару раз прошлись утюжком.

Стрижка-чашка

Invision / Invision / East News , Courtesy Everett Collection / East News

Подобная стрижка пойдет далеко не каждой, помимо того, что она визуально прибавляет возраст, она еще и делает лицо более громоздким. Жаждущим модных экспериментов стилисты советуют попробовать стрижку «итальянский боб». Эта прическа придаст вашему образу больше чувственности и гламура, а волосы будут казаться более объемными.

Прическа с крабиком для волос

Стилисты считают, что хотя крабик и является удобным аксессуаром для волос, но совершенно непригоден для выходов в свет. По их мнению, его лучше использовать для того, чтобы закреплять волосы, когда выполняешь домашние дела, но не более. А вот стильные и необычные резинки снова приобрели популярность. Многие звезды сейчас украшают свою голову бантами, маленькими заколками и даже специальными булавками.

Короткая челка

, © Apostolos Vamvouras / Unsplash Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Короткая челка хоть и была какое-то время популярным трендом, но все же мало кому идет. Она перетягивает на себя все внимание, визуально увеличивает лоб и существенно прибавляет возраста своей обладательнице. Другое дело — небрежная «челка-шторка», которая станет стильным дополнением любого образа.

Холодный блонд

Несмотря на то, что холодный блонд выглядит очень стильно и экстравагантно, бьюти-мастера советуют отказаться от этого оттенка в 2024 году. В первую очередь потому, что такое окрашивание наносит сильный вред волосам и ухаживать за подобным цветом сложнее, чем за другими. Отличной альтернативой для любительниц блонда станут теплые и медовые тона или окрашивание со смешанными бликами.

Два хвоста

Ringo, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , MICHAEL TRAN / AFP / East News

Два хвостика выглядят мило, только когда ты подросток, а во взрослом возрасте подобная прическа воспринимается слегка нелепо. Если же вы хотите добавить в свой образ больше нежности и легкости, то вам на помощь придет другой тренд. Повязки в стиле 60-х годов в совокупности с объемными прическами набирают все большую актуальностью. И не удивительно, ведь с этой прической любая девушка станет похожей на красивую куколку. Просто огонь, а не тренд!

Эффект «мокрых волос»

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Тренд на «мокрые волосы» был на пике популярности несколько лет подряд. Но сейчас многие девушки пересмотрели свое отношение к этой прическе. Подобный образ подойдет далеко не каждой, а также существует большой риск переборщить со средствами для укладки, и вместо роскошной прически вы можете получить просто эффект грязной непросушенной головы. Создать роскошный образ для выхода в свет можно, выбрав прическу в стиле «old money». Стилисты предлагают присмотреться к высокому пучку с сияющей естественной структурой и завитками.