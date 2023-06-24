10 ошибок, которые мы совершаем в обувном, а потом страдаем то от боли, то от мозолей

Сейчас на витринах магазинов такое разнообразие обуви, что глаза разбегаются. При покупке в первую очередь многие обращают внимание на ее внешний вид, а потом уже на удобство. Но есть масса нюансов, которые стоит учитывать, чтобы к концу дня возвращаться домой не на полусогнутых и гудящих ногах. Мы подготовили список ошибок при выборе обуви и разобрали способы их избежать.

Не смотрим на расположение каблука

Каблук имеет не только декоративную функцию, но еще должен поддерживать стопу. Когда мы шагаем, то нагрузка сначала идет на пятку, а потом на носок, поэтому поддержка должна быть именно в этой части. Самое удобное и правильное место расположения каблука — строго под пяткой, на одной линии с голеностопным суставом. Это нужно для того, чтобы нагрузка распределялась равномерно, и мы не уставали слишком быстро.

Выбираем обувь на высоком каблуке и с острым носком

Остроносая обувь на высоком каблуке может не на шутку навредить ногам. Все из-за того, что при ношении такого комбо на пальцы ног оказывается слишком сильное давление. Поэтому лучше выбрать что-то одно. Например, если любите шпильки, то ищите более широкий носок и наоборот. Помните, обувь не должна сидеть слишком плотно, места должно хватать каждому пальцу. Особенно если туфли предстоит носить на протяжении всего дня.

Не учитываем повод, для которого подбираем обувь

East News

Не все кроссовки одинаково хороши для занятий спортом. Для каждого вида активности нужна определенная обувь. Например, для баскетбола подходят высокие кроссовки, для бега — с амортизацией и поддержкой свода стопы. Кеды и обувь на плоской подошве вовсе не подходят для спорта, так как они не обеспечивают достаточной поддержки стопы при беге и прыжках. Однако такая обувь может быть вполне уместной для тяжелоатлетов, так как плоская подошва обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью при выполнении определенных упражнений, таких как приседания, жим лежа и становая тяга.

Обращаем внимание лишь на размер

Конечно, размер является одним из самых важных аспектов при выборе обуви. Однако не торопитесь покупать пару только потому, что она подходит по длине и ширине стопы. Внимательно изучите все детали: работу пряжек, шнурки, декор, молнию. Простой пример: если вы выбираете сандалии, убедитесь, что они не только хорошо сидят, но и не слетают при ходьбе, а ремешки регулируются.

Примеряем обувь только на коврике

Многие обувные магазины кладут коврик возле зеркала, по которому мы обычно ходим, когда примеряем обувь. Однако зачастую он может быть обманчивым. Из-за него кажется, что подошва обуви мягкая или в ней есть подкладка, которой на самом деле и в помине нет. Чтобы проверить удобство и толщину подошвы, стоит сойти с коврика и пройтись по торговому залу, по жесткой поверхности. Только так можно оценить ее комфортность.

Недостаточно долго ходим в обуви при примерке

Чтобы испытать обувь, сделать несколько шагов недостаточно. Это не позволит по-настоящему прочувствовать, комфортна ли посадка. Слишком быстрая примерка лишь повысит вероятность выбора той обуви, от которой будут уставать ноги. Рекомендуется примерять каждую пару около 15 минут, но понятно, что не каждый готов тратить столько времени. Поэтому попробуйте погулять по магазину в туфлях хотя бы немного дольше, чем обычно.

Покупаем слишком открытую обувь

Здесь речь не о строгих нравственных принципах. Некоторые сандалии держатся на ноге с помощью нескольких ремешков, и получается, что они сидят ноге недостаточно крепко. При долгой носке такой обуви усталость приходит очень быстро, потому что ноги находятся в постоянном напряжении из-за неустойчивости.

Не берем в расчет форму стопы

Немногие обращают внимание на форму своих стоп при выборе обуви. Но это очень важный момент, если хочется купить удобные туфли. Стоит определиться, к какому же виду относится ваша нога: египетская, римская или греческая. Так, для «египетской» стопы подойдет обувь с вытянутым или круглым носком, а вот очень узкой или остроносых следует избегать, чтобы избежать деформации пальцев. У «римской» стопы первый, второй и третий пальцы имеют одинаковую длину. В этом случае удобнее всего обувь с круглым или квадратным носком. У «греческой» стопы самым длинным является второй палец. Для такой идеально подойдет обувь с острым носком, в ней достаточно пространства для всех пальцев.

Примеряем обувь в неподходящих носках

При выборе новой пары обуви всегда стоит надевать те носки или колготки, с которыми вы собираетесь ее носить в дальнейшем. Бессмысленно примерять зимнюю обувь на тонкие колготки и без носков, если зимой вы носите 100 ден. Только так получится подобрать ту пару, которая ничего не передавит и не будет нарушать кровоснабжение в ваших ногах.

Выбираем плоскую и тонкую подошву

Между каблуком, платформой и плоской подошвой многие женщины выберут на каждый день третий вариант. Но и такой безобидный вид обуви стоит приобретать с осторожностью. В противном случае неправильный выбор чреват тем, что заболят пятки или свод стопы. Все из-за того, что такая обувь плохо поддерживает нужные мышцы. Поэтому подошва у балеток, кед, сандалий или босоножек должна быть не слишком тонкой, а по своему виду сбоку должна напоминать «арку».

При выборе обуви, как не крути, для многих людей красота тоже имеет большое значение. И очень хорошо, когда новая пара туфель, босоножек или кроссовок будет добавлять образу красоты, а не портить его.