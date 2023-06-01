100+ скороговорок, которые прокачают вашу дикцию до уровня профессионального диктора

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Далеко не каждый человек может похвастаться тем, что он четко выговаривает все звуки. Если вы такого же мнения о себе, то рекомендуем обратить внимание на скороговорки, которые помогут сделать вашу речь яснее и привлекательнее. Также мы добавили в статью несколько смешных историй на тему логопедов и курьезных случаев, связанных с дефектами дикции.

1. Расскажите про покупки! — Про какие про покупки?

Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 2. Рыла свинья белорыла, тупорыла; полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. 3. И прыгают скороговорки, как караси на сковородке. 4. Карл у Клары украл рекламу, а Клара у Карла украла бюджет. 5. Мерчендайзеры соврали — сорван сэмплинг самоваров! 6. Ядро потребителей пиастров — пираты, а пиратов — пираньи. 7. Полосу про паласы заменили двумя полуполосами про пылесосы. 8. Невелик на ситиборде бодибилдера бицепс. 9. Скреативлен креатив не по-креативному, нужно перекреативить! 10. Брейншторм: гам, гром, ор ртов, пир рифм, вдруг — бум! Блеск! 11. Пакет под попкорн. 12. Банкиров ребрендили-ребрендили-ребрендили, да не выребрендировали. 13. Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок. 14. Сиреневенькая зубовыковыривательница. 15. Флюорографист флюорографировал флюорографистку. 16. Я — вертикультяп. Могу вертикультяпнуться, могу вывертикультяпнуться. 17. Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв. 18. Волховал волхв в хлеву с волхвами. 19. Мы ели-ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. 20. Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил. 21. Павел Павлушку пеленовал-пеленовал и распелёновывал. 22. Рапортовал, да не дорапортовал; дорапортовал, да зарапортовался. 23. У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась. 24. У Сени и Сани в сенях сом с усами. 25. У осы не усы, не усища, а усики. 26. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все — в сугроб. 27. Осип охрип, Архип осип. 28. Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса. 29. Сачок зацепился за сучок. 30. По семеро в сани уселись сами. 31. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов. 32. Свиристель свиристит свирелью. 33. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 34. По шоссе Саша шел, саше на шоссе Саша нашел. 35. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 36. Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 37. Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши. 38. Четверть четверика гороха без червоточинки. 39. Прецедент с претендентом. 40. Константин констатировал. 41. Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувствовавшегося Николку. 42. Ценит цеп косец по косовице. 43. Скороговорун скороговорил скоровыговаривал,

Что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь,

Но, заскороговорившись, выскороговорил,

Что все скороговорки перескороговоришь, да не перескоровыговариваешь.

— Леночка: скажи: февочка.

— Девочка.

— Так, скажи: фуфочка.

— Дудочка.

— Так, скажи: ямашка.

— Ямашка!

— Так. Скажи: ыба.

— Селедка! Диалог логопеда и Леночки из фильма «По семейным обстоятельствам»

44. Косарь Касьян косой косит косо. Не скосит косарь Касьян покоса. 45. У ежа — ежата, у ужа — ужата. 46. Жутко жуку жить на суку 47. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. 48. Течет речка, печет печка. 49. Щипцы да клещи — вот наши вещи. 50. Тщетно тщится щука ущемить леща. 51. Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ. 52. Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп. 53. Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши.

Становись скорей под душ.

Смой с ушей под душем тушь.

Смой и с шеи тушь под душем.

После душа вытрись суше.

Шею суше, суше уши — и не пачкай больше уши. 54. Около колодца кольцо не найдется. 55. Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. 56. Яшма в замше замшела. 57. Жал Зямка замшу, жевал Зямка жамку в замке. 58. Самшит, самшит, как ты крепко сшит. 59. Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход. 60. Брит Клим-брат, брит Игнат-брат, а брат Панкрат бородат. 61. Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла.

Мила мыла не любила, мыло Мила уронила. 62. У елки иголки колки. 63. В один клин, Клим, колоти. 64. Водовоз вез воду из-под водопровода. 65. Подал грабли крабу краб. 66. От топота копыт пыль по полю летит. 67. Ткёт ткач ткани на платки Тане. 68. Тридцать три корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали. 69. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 70. Забыл Панкрат Кондратьевич домкрат,

А без домкрату ну не поднять на тракте трактор. 71. Рододендроны из дендрария. 72. Сорока со скоросоковыжималкой. 73. На горе Арарат рвала Варвара виноград. 74. Баркас приехал в порт Мадрас.

Матрос принес на борт матрас.

В порту Мадрас матрас матроса

Порвали в драке альбатросы. 75. Еду я по выбоине, из выбоины не выеду я. 76. Королева кавалеру подарила каравеллу. 77. На мели мы налима лениво ловили,

Меняли налима вы мне на линя.

О любви не меня ли вы мило молили

И в туманы лимана манили меня. 78. На холме кули, поднимусь на холм и куль поставлю. 79. Саша шапкой шишку сшиб. 80. Футляр для дрели. 81. Столы белодубовые гладкотесовыструганные. 82. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, матросы две недели карамель на мели ели. 83. Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу: «Грабь граблями гравий, краб». 84. Сшит колпак, да не по-колпаковски,

вылит колокол, да не по-колоколовски.

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать.

Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. 85. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне он смешон.

86. Иван-болван молоко болтал, да не выболтал. 87. Кубра на кубру щи варила, пришедши букара, да выхлебала. 88. У перепелa и перепелки пять перепелят. 89. Стоит копна с подприкопеночком, а под копной перепелка с перепеленочком. 90. Грабли — грести, метла — мести, весла — везти, полозья — ползти. 91. Лезут козы в гpозу в лозу — лозу козы в гpозу гpызут. 92. Жужжит нaд жимолостью жук. Тяжелый нa жуке кожух. 93. Милости прошу к нашему шалашу: я пирогов покрошу и откушать попрошу. 94. Добыл бобыль бобов, допил бобыль бутыль, забыл бобыль костыль. 95. Около кола колокола, около ворот коловорот. 96. Маленькая болтунья

Молоко болтала-болтала,

Да не выболтала. 97. Петя был мал и мяту мял.

Увидала мать — не велела мять. 98. Клала Клава лук на полку,

Кликнула к себе Николку. 99. Козел-мукомол,

Кому муку молол,

Кому не молол? 100. Милая Мила

Мылилась мылом,

Намылилась, смыла —

Так мылилась Мила. 101. Стоит поп на копне,

Колпак на попе,

Копна под попом,

Поп под колпаком. 102. Женя с Жанной подружилась.

Дружба с Жанной не сложилась.

Чтобы жить с друзьями дружно,

Обижать друзей не нужно. 103. Ходит квочка около дворочка,

Водит деток около клеток. 104. Встретил в чаще еж ежа,

— Как погода, еж?

— Свежа.

И пошли домой, дрожа,

Сгорбясь, съежась, два ежа. 105. Лошадь с седоком,

Да без седла и узды, без подпруги и удил. 106. Лежит ежик у елки, у ежа иголки,

А внизу похожие на маленьких ежат

Шишки прошлогодние на траве лежат. 107. На дуб не дуй губ,

Не дуй губ на дуб. 108. С мышами во ржи подружились ежи.

Ушли в камыши — и во ржи не души. 109. Уж пожаловал ежам

Новых дюжину пижам.

Прежние пижамы

Исколоты ежами. 110. Дятел лечит древний дуб,

Добрый дятел дубу люб. 111. Баран-буян залез в бурьян. 112. Огурцы-молодцы зеленобелогубы. 113. Был баран белокрыл,

Всех баранов перебелокрылил. 114. Бублик, баранку, батон и буханку

Пекарь из теста испек спозаранку. 115. Варвара караулила цыплят, а ворона воровала. 116. Отвори, Увар, ворота, у двора на траве дрова. 117. Бобры храбры, идут в боры,

Бобры для бобрят добры. 118. Купили Валерику и Вареньке варежки и валенки. 119. А мне не до недомогания.

120. Георгий Георгиевич говорит Григорию Григорьевичу о Григории Георгиевиче, а Григорий Григорьевич говорит Георгию Георгиевичу

o Георгии Григорьевиче. 121. Съел Валерик вареник,

А Валюшка — ватрушку. 122. Проворонила ворона вороненка. 123. Верзила Вавила весело ворочал вилы. 124. Соломы воз возница вез. 125. Весьма воздействует на нас словес изысканная вязь. 126. Валя на проталинке промочила валенки. 127. Валин валенок провалился в проталинок. 128. Забавной обезьяне бросили бананы,

Бросили бананы забавной обезьяне. 129. Король — орел.