11 мастеров по ногтям шепнули по секрету о маникюрных лайфхаках, которые пригодятся каждой

Поход на маникюр раз в месяц для многих из нас уже стал приятной повседневностью. О здоровье наших рук заботятся, а мы проводим досуг с пользой для себя. Сегодня мы решили разыскать полезные хитрости, которые сделают ваш уход за ногтями еще более легким и эффективным. В первый бонус мы включили оригинальные лайфхаки о том, как дамы нестандартно упрощают себе жизнь с длинными ногтями. А второй бонус придет вам на помощь, если вы разбили дома лак и не знаете, как теперь его отмыть.

1. Не используйте крем и другие косметические средства с маслянистой основой за сутки до маникюра

Не наносите крем или масло на руки за сутки до маникюра. Дело в том, что два этих средства глубоко впитываются в кожу, из-за чего она становится более мягкой и трудной в обработке. На процедуру уйдет больше времени, а инструмент (фреза) для аппаратного маникюра начнет забиваться от соприкосновения с жирной субстанцией. К тому же крем ухудшает сцепление между материалом и ногтем, а это значительно уменьшает срок носки гелевого покрытия.

2. Не делайте депиляцию за день до педикюра

Воск и другие средства для депиляции оставляют микротравмы на коже, что может повлечь за собой инфекцию или раздражение в будущем. Делать педикюр после этой процедуры не самое безопасное решение.

3. Ухаживайте за кутикулой дома

Про домашний уход тоже не стоит забывать. Мастера советуют делать теплые ванночки для рук с морской солью. А после этой процедуры отодвигать кутикулу апельсиновой палочкой для того, чтобы в будущем она хорошо отходила от ногтя. Также ежедневно увлажняйте кожу маслом для кутикулы.

Пару-тройку лет назад перестала срезать кутикулу, удаляю ремувером раз в неделю, питаю маслом раз в день, если не ленюсь. Кутикула стала выглядеть куда лучше, тоньше и здоровее. Чем больше ее срезаешь, тем сильнее она растет, это не миф. © Ольга / Дзен

4. Будьте внимательны к расположению рук в лампе

Положение руки в лампе во время маникюра также играет важную роль. Рука в лампе должна лежать параллельно столу. Не напрягайте руку и не прижимайте пальцы слишком сильно друг к другу, тогда лак просушится равномерно. Из-за неправильного положения рук в лампе покрытие может не просушиться полностью, что значительно уменьшит срок его носки.

5. Будьте аккуратны в повседневных действиях, если у вас длинные ногти

Длинные ногти требуют к себе более бережного отношения, чем обычный маникюр. Используйте подушечки пальцев для набора текста на телефоне и нажатия кнопок на других устройствах. Не забывайте про открывалку или ложку для обуви, когда заняты своими повседневными делами, так нагрузка на ваши ногти будет минимальной.

6. Правильно выбранные носки и обувь спасут ваш педикюр

Тесная закрытая обувь и тонкие узкие носки могут испортить ваш педикюр. Они оказывают лишнее давление на ногти и пальцы, из-за чего ногти могут деформироваться и начать врастать в кожу. Поэтому, если в холодное время года вы ходите с покрытием, то вам лучше не носить тесную обувь и слишком короткие носки.

7. Не снимайте покрытие самостоятельно

Отрывая покрытие или спиливая его в домашних условиях, вы можете повредить ногтевую пластину. Просто срывая гель, вы вместе с ним снимаете часть ногтя. Экспериментируя с пилкой, вы можете просто перепилить себе ногти. На травмированные ногти нельзя наносить покрытие, поэтому вам придется ждать, когда отрастет новая ногтевая пластина. Лучше просто доверить эту работу профессионалу и не рисковать красотой и здоровьем своих рук.

Испытала на себе, вот уже 2 года не могу восстановить ногтевую пластину. Крашу просто лаком. © Алла зорина / Дзен

Отодрала лак вместе с верхним слоем ногтя. Ощущала ногтевой пластиной все прикосновения, которых раньше не замечала, настолько тонкой она стала. © Irena Irina / Дзен

8. Не забывайте про перчатки в холодный сезон

Когда на улице наступают холода, нужно еще более бережно относиться к своим рукам. Теплые перчатки спасут вас от обветривания рук и трещин на коже. Еще осенью и зимой очень важно мыть руки именно теплой водой, это поможет избежать покраснений и шелушений.

9. Не мойте руки горячей водой

Первые двое суток после похода на маникюр не рекомендуется мыть руки горячей водой. Дело в том, что гелю нужно время, чтобы правильно осесть на ногтях, а резкие перепады температуры в данном случае помешают этому процессу.

10. Оберегайте свои ногти во время уборки

Гелевое покрытие и агрессивные химические вещества несовместимы. Моющие средства истончают гель. Если вы хотите, чтобы ваш маникюр продержался как можно дольше, то обязательно используйте перчатки, когда занимаетесь уборкой. Особенно если вы решили помыть посуду или ванну. Мы все немного Золушки дома, но мы не должны забывать о красоте и здоровье своих ногтей и рук.

11. Выбирая мастера, обратите внимание на портфолио и отзывы

Найти своего мастера маникюра — настоящая удача. Только сделать это не так легко, как кажется. В первую очередь стоит обратить внимание на социальные сети и портфолио специалиста. Если фото подвергались сильной обработке в редакторах, то это плохой знак и, скорее всего, человек что-то пытается скрыть от своих потенциальных клиентов. Обязательно читайте отзывы других людей и внимательно изучайте фотографии их маникюра. Клиенты не будут фотошопить снимки своих ногтей, а значит, и оценить качество оказанной услуги будет легче.

Я нашла своего мастера в интернете сама. При выборе первым моим критерием была красота и аккуратность исполнения. Форма ногтей, а вернее, симметрия подпила. Например, от природы у меня не все ногти одной формы. Поэтому нужно, чтобы мастер визуально максимально устранил данную проблему. Следующее — обработка кутикулы. Все это вы можете увидеть на фото работ мастера. © ЦвЕта_ОблепИхи / irecommend



Бонус № 1: Забавный лайфхак для длинных ногтей

Иногда дамы придумывают безумные, но работающие лайфхаки. Длинные ногти — красиво, но не всегда удобно, поэтому их обладательницам приходится включать силу воображения.

Постоянно теряю зарплатную карту. Сначала просто исчезла из кармана пальто, а на днях произошло полное фиаско. Нужно было снять деньги. Я подошла, все сделала, банкомат выплюнул карту, а достать из этой щели не могу. Слишком длинные ногти. Не подцепить никак. Началась паника, по работе знаю, что если 30 секунд карту не достаешь, банкомат еe съедает. На мои манипуляции стали коситься полицейские, но в итоге карту так и не достала. Теперь ношу бельевую прищепку на такой случай и жду новую карту. © Ideer / Подслушано

Бонус № 2: Попробуйте очистить поверхность от лака с помощью сахара

Если вы уронили пузырек с лаком, то не спешите расстраиваться. На помощь придет самый обычный белый сахар. Нужно высыпать его на пятно и немного подождать. Из-за сахара лак слипается, и поэтому его будет легко убрать с любой поверхности.