12 вещей, которые все несут на свалку, а мудрые, наоборот, берегут, как сокровища

Еще несколько лет назад многие люди без сожаления выбрасывали старые вещи, доставшиеся от бабушек. По некоторым меркам, они устарели. Однако время шло, и винтаж вновь вернулся в моду. К тому же выяснилось, что многие предметы из нашего детства гораздо практичнее новинок.

Механическая мясорубка

Механические мясорубки выглядят надежно. Эксперты утверждают, что для домашнего использования оптимальна ручная модель — она гарантированно не подведет. В то же время электрические варианты идеально подходят для тех, кто столкнулся с необходимостью переработать большие объемы мяса. Например, она точно придется к месту в ресторане.

Пресс для чеснока

Железные прессы для чеснока считаются самыми надежными, поэтому пора достать из глубин шкафа старую бабушкину чеснокодавку, способную прослужить еще лет сто. Маленький совет: чтобы сохранить ее в отличном состоянии, промойте пресс сразу после использования или хотя бы замочите в воде. Тогда не придется муторно отковыривать от поверхности засохший чеснок.

Пленочный фотоаппарат

Аналоговая фотография снова в моде. Фото, сделанные на пленку, отличаются неповторимой теплотой, а сам процесс проявления и печати — интересное хобби. Так что старые дедушкины «Зениты» по-прежнему актуальны.

Виниловые проигрыватели

Виниловые пластинки и проигрыватели переживают вторую молодость. Согласно статистике, продажи аналоговых проигрывателей с 2022 года стремительно растут, впервые за 30 лет обгоняя продажи компакт-дисков.

Чугунные сковороды

Чугунные сковородки функциональны и долговечны. Они легко чистятся, равномерно нагреваются и удерживают тепло. Пользователи интернета наперебой восхищаются сковородами, доставшимися еще от бабушек.

Обои «в цветочек»

Сейчас все больше людей выбирают для своих квартир и домов обои. В моду вернулись полотна с орнаментами и цветами. Дизайнеры напоминают, что при выборе обоев важно учитывать размер комнаты. В небольших помещениях лучше использовать покрытия с мелким узором и орнаментом, а в просторных наоборот.

Подушки с вышивкой

Вышивка когда-то считалась уделом старших поколений. В бабушкиных домах многие поверхности и сейчас покрыты такими салфетками. Однако сейчас вышивка вернулась в моду, и дизайнеры предлагают множество способов интегрировать ее в современный декор.

Сервант

Массивные серванты, наполненные посудой, казались нам пережитком прошлого. Но дизайнеры утверждают: мебель из цельного дерева, а не ДСП, снова возвращается в моду. Сейчас все больше людей уходят от какого-то определенного типа дизайна и учатся миксовать разные стили. Поэтому винтажный комод впишется даже в хай-тек.

Необычные рамы

В последние десятилетия на пике моды оставались тонкие деревянные рамы. Они не отвлекали взгляд от фотографий или картин. Сейчас же популярность набирают витиеватые рамы для зеркал и фото. Такие, скорее всего, точно завалялись у вас на даче или в гараже.

Декоративные тарелки

Когда-то сувенирные тарелки из путешествий были неотъемлемой частью домашнего декора, затем этот тренд постепенно затих. Но теперь он вновь обретает силу: красивые, аутентичные тарелки могут стать оригинальным украшением стен. Возможно, именно цветочный сервиз бабушки отлично впишется в интерьер.

Винтажная мебель

Многие гордятся антикварной мебелью, хранящейся в семье на протяжении лет. Поэтому прежде чем избавляться от бабушкиных комодов или колыбелей, подумайте: возможно они станут вашим семейным сокровищем. Старинная деревянная мебель служит многим поколениям. Эта колыбель была у моего дедушки и его пяти братьев и сестер. Потом ее использовал мой папа и все его братья и сестры. Потом в ней спал я и мои кузены. Потом наши дети, и, наконец, мой третий ребенок вот спит в ней.© isaksvorten / Reddit

Старые вафельницы

Электрические вафельницы вытеснили из употребления модели из чугуна и железа. Однако есть те, кто по-прежнему ценит старые вафельницы, утверждая, что они не уступают новым. Их удобно мыть, они отличаются прочностью и не требуют особого ухода.