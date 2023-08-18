12 бьюти-продуктов, способных неслабо упростить жизнь многим женщинам

В последнее время появилось много инновационных штучек, которые переворачивают представление о бьюти-рутине с ног на голову. Ведь хорошее косметическое средство — это только полдела, а вот с помощью специальных девайсов для макияжа можно сэкономить время и добиться лучших результатов в два счета.

1. Разделитель для ресниц

Этот гребешок для ресниц убирает все комочки туши на своем пути! © dialMforM***et / Reddit

Даже идеальный макияж глаз могут испортить склеенные ресницы с комочками туши. Чтобы этого не произошло, на завершающем этапе можно использовать разделитель для ресниц. Он уже полюбился многим. Благодаря тонким зубчикам этого девайса ресницы будут выглядеть более объемно и естественно.



2. Спонж для очистки кистей

Такой спонж — крутое решение для мгновенной очистки кистей. Он помогает избавиться от остатков косметики, которые не может удалить салфетка. Для этого достаточно провести кистью по черной губке. Спонж можно помыть с мылом без отдушек и использовать многократно.

3. Силиконовый стемпер для маникюра

Процесс создания маникюра с силиконовым стемпером стал вирусным в сети. Не удивительно, ведь эта многофункциональная вещица позволяет делать рисунки на ногтях за секунды. Причем не только полоски, как в случае с французским маникюром, но и многие другие.

4. «Волшебная» кисть для макияжа

Плотная «волшебная» кисть для тональной основы произвела фурор в интернете и завоевала доверие многих людей. Блогеры проводят эксперименты, чтобы убедиться в ее эффективности, а визажисты считают, что она справляется с макияжем лучше, чем бьюти-блендер, и, к тому же, экономит время.

5. Охлаждающий роллер

Почему мне раньше никто не говорил про этот роллер? © looweez / Reddit

Охлаждающий роллер для лица не тает, и с него не капает жидкость. При этом он хорошо справляется с отеками и освежает. Возможно, благодаря такому комбо роллер покорил интернет. Направления движения роллера такие же, как и для нефритового валика или гуа-ша. Перед использованием его просто оставляют на ночь в морозильнике.

6. Защитные патчи для макияжа глаз

Защитные патчи — полезный инструмент как для визажистов-профессионалов, так и для обычных женщин. Они не только обеспечивают более точный контур при макияже глаз, но и защищают кожу от осыпавшихся теней. А для того, чтобы к ним не приклеилась часть тональной основы, некоторые женщины рекомендуют сначала приклеить патчи на руку, а уже потом переклеить на лицо.

7. Подводка для глаз со штампом

Мне действительно нравится эта подводка! © linsage / Reddit



Подводка со штампом — инновационный продукт для макияжа глаз, который помогает быстро создать ровные и симметричные стрелки. Обычно состоит из двух частей: одна часть — стик с аппликатором, а другая — жидкая подводка для завершения макияжа. Формы штампов бывают разнообразными — остается выбрать по вкусу.

8. Печать для макияжа

Еще один инструмент, который упростит жизнь любительницам «кошачьего глаза», — маленькие печати для макияжа. Для использования нужно всего лишь нанести на силиконовую форму любимую подводку.

9. Матирующий роллер из вулканического камня

Подобные роллеры стали так популярны в сети, что может показаться, будто в них есть какой-то секрет. На самом деле все очень просто: внутри шарик из пористого вулканического камня, впитывающий масло. Этого достаточно, чтобы роллер справлялся со своей задачей на отлично и спасал от излишнего блеска кожи в два счета.

10. Кварцевая палочка для кутикулы

С помощью такой палочки можно не только отодвигать кутикулу, но и аккуратно шлифовать ее. Некоторые люди отмечают, что ее особенно удобно использовать при необрезном педикюре.

11. Ледяной роллер

Альтернатива охлаждающему роллеру — ледяной. Этот девайс также отлично освежает кожу, при этом очень компактен. Для использования его силиконовую форму нужно наполнить водой и заморозить. Можно даже добавить дополнительные ингредиенты: зеленый чай, лимон или огурец.

12. Криосферы для лица

Эти криосферы того стоят! © crazed57 / Reddit

А вот криосферы уже заполнены сверкающей жидкостью. Их нужно положить в морозилку не больше, чем на 10 минут, — и готово. Легкий массаж такими стеклянными шарами спасает от отеков.