12 бьюти-продуктов, способных неслабо упростить жизнь многим женщинам
В последнее время появилось много инновационных штучек, которые переворачивают представление о бьюти-рутине с ног на голову. Ведь хорошее косметическое средство — это только полдела, а вот с помощью специальных девайсов для макияжа можно сэкономить время и добиться лучших результатов в два счета.
1. Разделитель для ресниц
- Этот гребешок для ресниц убирает все комочки туши на своем пути! © dialMforM***et / Reddit
Даже идеальный макияж глаз могут испортить склеенные ресницы с комочками туши. Чтобы этого не произошло, на завершающем этапе можно использовать разделитель для ресниц. Он уже полюбился многим. Благодаря тонким зубчикам этого девайса ресницы будут выглядеть более объемно и естественно.
2. Спонж для очистки кистей
Такой спонж — крутое решение для мгновенной очистки кистей. Он помогает избавиться от остатков косметики, которые не может удалить салфетка. Для этого достаточно провести кистью по черной губке. Спонж можно помыть с мылом без отдушек и использовать многократно.
3. Силиконовый стемпер для маникюра
Процесс создания маникюра с силиконовым стемпером стал вирусным в сети. Не удивительно, ведь эта многофункциональная вещица позволяет делать рисунки на ногтях за секунды. Причем не только полоски, как в случае с французским маникюром, но и многие другие.
4. «Волшебная» кисть для макияжа
Плотная «волшебная» кисть для тональной основы произвела фурор в интернете и завоевала доверие многих людей. Блогеры проводят эксперименты, чтобы убедиться в ее эффективности, а визажисты считают, что она справляется с макияжем лучше, чем бьюти-блендер, и, к тому же, экономит время.
5. Охлаждающий роллер
- Почему мне раньше никто не говорил про этот роллер? © looweez / Reddit
Охлаждающий роллер для лица не тает, и с него не капает жидкость. При этом он хорошо справляется с отеками и освежает. Возможно, благодаря такому комбо роллер покорил интернет. Направления движения роллера такие же, как и для нефритового валика или гуа-ша. Перед использованием его просто оставляют на ночь в морозильнике.
6. Защитные патчи для макияжа глаз
Защитные патчи — полезный инструмент как для визажистов-профессионалов, так и для обычных женщин. Они не только обеспечивают более точный контур при макияже глаз, но и защищают кожу от осыпавшихся теней. А для того, чтобы к ним не приклеилась часть тональной основы, некоторые женщины рекомендуют сначала приклеить патчи на руку, а уже потом переклеить на лицо.
7. Подводка для глаз со штампом
- Мне действительно нравится эта подводка! © linsage / Reddit
Подводка со штампом — инновационный продукт для макияжа глаз, который помогает быстро создать ровные и симметричные стрелки. Обычно состоит из двух частей: одна часть — стик с аппликатором, а другая — жидкая подводка для завершения макияжа. Формы штампов бывают разнообразными — остается выбрать по вкусу.
8. Печать для макияжа
Еще один инструмент, который упростит жизнь любительницам «кошачьего глаза», — маленькие печати для макияжа. Для использования нужно всего лишь нанести на силиконовую форму любимую подводку.
9. Матирующий роллер из вулканического камня
Подобные роллеры стали так популярны в сети, что может показаться, будто в них есть какой-то секрет. На самом деле все очень просто: внутри шарик из пористого вулканического камня, впитывающий масло. Этого достаточно, чтобы роллер справлялся со своей задачей на отлично и спасал от излишнего блеска кожи в два счета.
10. Кварцевая палочка для кутикулы
С помощью такой палочки можно не только отодвигать кутикулу, но и аккуратно шлифовать ее. Некоторые люди отмечают, что ее особенно удобно использовать при необрезном педикюре.
11. Ледяной роллер
Альтернатива охлаждающему роллеру — ледяной. Этот девайс также отлично освежает кожу, при этом очень компактен. Для использования его силиконовую форму нужно наполнить водой и заморозить. Можно даже добавить дополнительные ингредиенты: зеленый чай, лимон или огурец.
12. Криосферы для лица
- Эти криосферы того стоят! © crazed57 / Reddit
А вот криосферы уже заполнены сверкающей жидкостью. Их нужно положить в морозилку не больше, чем на 10 минут, — и готово. Легкий массаж такими стеклянными шарами спасает от отеков.
Среди многообразия гаджетов для ухода можно найти и более диковинные варианты. Например, расческа с микрофиброй для сушки волос привлекает внимание с первого взгляда.