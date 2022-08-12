12 на первый взгляд нужных покупок, которые только высасывают деньги из нашего бюджета

Некоторые товары мы покупаем вовсе не потому, что они нам нужны, а под влиянием советов окружающих или рекламы. Шелковая блузка или очередной гаджет для кухни поначалу кажутся удачным приобретением, но со временем эти покупки могут оказаться бесполезными или даже доставить неудобства.

Мы в ADME составили список вещей, которые считаются модными и нужными, но на деле без них вполне можно обойтись.

Одежда, которая требует особого ухода

Уход за одеждой из некоторых материалов (например, шерсти и шелка) требует немало усилий. Эти вещи не получится просто забросить в машинку: деликатным тканям нужна или ручная стирка, или сухая чистка. Разочарование из-за потраченных на это времени и сил может перевесить радость от покупки.

Продукты, которые экономят время

В магазинах есть немало ингредиентов, которые могут сократить время готовки. Например , вместо того чтобы долго варить бульон для супа, достаточно просто бросить в воду бульонный кубик. Но на самом деле эти продукты не так уж хороши. В тех же бульонных кубиках содержится глутамат натрия (он повышает аппетит) и красители (они могут вызвать проблемы с концентрацией у детей). Чтобы сэкономить время, можно один раз приготовить большую порцию бульона и заморозить его. А уже затем использовать по мере необходимости.

Кухонные гаджеты узкого назначения

Еще один популярный тип товаров, призванных облегчить готовку, — небольшие гаджеты, способные справиться лишь с одной задачей. Например, помочь ровно нарезать лук или бананы. Но в них нет нужды. Для нарезки подойдет и обычный нож. А чтобы научиться резать ровно, нужно лишь немного потренироваться.

Самоучители, гарантирующие быстрый результат

Авторы курсов и издатели самоучителей часто обещают быстрый результат. Если верить обложкам книг, любой язык получится выучить всего за несколько недель. Но не стоит расстраиваться, когда вам это сделать не удастся. Проблема не в вас, а в том, что такие обещания изначально нереалистичны. Скорость изучения зависит от того, какой именно язык вы осваиваете и какого уровня хотите достичь. К тому же один и тот же метод может просто не подходить разным людям.

Некоторые товары для ухода за одеждой

Даже когда мы отправляем одежду на хранение в шкаф, ей требуется уход. Например, защита от моли. Для этого мы привыкли покупать специальные шарики с нафталином. Но они опасны и для людей. Если ребенок проглотит такой шарик, это навредит его здоровью. Опасной может быть и носка одежды, с которой хранили шарики, так что ее стоит сначала постирать. Либо перейти на натуральные средства. Моль отпугнут лаванда, гвоздика, розмарин и тимьян.

Бытовая химия «все в одном»

Зачем покупать несколько средств бытовой химии, если можно купить одно, которое выполняет несколько функций? Например, таблетки для посудомойки с солью и ополаскивателем в составе. Такое предложение только кажется выгодным. Сами производители этих таблеток признают, что в домах с жесткой водой их будет недостаточно. Потребуется добавлять соль и ополаскиватель отдельно, чтобы не испортить посудомойку.

Некоторые современные замены привычным вещам

Сейчас многие обыденные вещи заменяют обновленными версиями. Например, в продаже есть ершики для унитаза со сменными насадками. Их нужно выбрасывать после одного использования. Но такие ершики чистят куда хуже привычных всем. А еще эти насадки в процессе использования могут случайно упасть в унитаз. Если их смыть, это приведет к засору.

«Полезные» товары для дома

В продаже можно найти немало вроде бы полезных мелочей. Например, ароматизированные мешки для мусора. Кто же откажется избавиться от неприятного запаха из ведра? Но на деле такие мелочи, решающие знакомые всем проблемы, часто оказываются не так хороши. Некоторые покупатели жалуются, что ароматизаторы в мешках не маскируют запах, а смешиваются с ним, что еще хуже. Так что иногда лучше не тратиться на такие «полезные» товары. В случае с мусором есть более простое решение: нужно лишь чаще его выносить.

Дополнительные средства гигиены

Реклама убеждает нас, что нам просто необходимы некоторые средства гигиены. Например, ополаскиватели для рта. Но это не так. Они все равно не заменят качественную чистку зубов дважды в день и использование нити. Если делать это правильно, то ополаскиватель не принесет заметных улучшений. В дополнение к чистке ополаскиватель может, например, осветлить зубы. Но вот серьезные проблемы вроде постоянного плохого запаха изо рта он не решит. С такими жалобами стоит обратиться к стоматологу.

Лишние средства по уходу за собой

Кажется, что нежиться в ванне будет приятнее, если добавить в воду бомбочку с маслами и ароматизаторами. Но содержащиеся в этом средстве ингредиенты могут навредить людям с чувствительной кожей. Да и всем остальным не советуют проводить в воде с такой бомбочкой больше 15 минут. Не стоит использовать их регулярно. Специалисты предлагают вместо этого просто зажигать в ванной ароматические свечи или делать бомбочки самим.

Косметика, которая обещает избавить от морщин

Производители многих кремов для лица, которые продаются в обычных супермаркетах, обещают, что их средства избавят кожу от сухости и морщин. Но они не обязаны доказывать эффективность своих средств, поэтому все их утверждения могут оказаться лишь маркетинговой уловкой. Вместо того чтобы полагаться на громкие обещания из рекламы, лучше посетить дерматолога. Он предложит проверенные средства и процедуры.

Декор-пылесборник

В каталогах магазинов мебели и в социальных сетях нередко можно встретить фотографии диванов, заваленных подушками и пледами. И хотя такие декоративные элементы делают комнату уютнее, они же служат и рассадником пыли. Дизайнеры советуют класть на диван не больше 3–5 подушек в зависимости от его размера.