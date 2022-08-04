Как часто нужно обновлять вещи, которые иногда годами лежат у нас на полках

Наверняка у многих из нас есть такие вещи, которые годами складируются в шкафах, лежат на полочках в ванной и кухне или просто долго используются. Но мы не задумываемся об их сроке годности, ведь это не продукты, которые портятся довольно быстро и заметно. Однако даже у вещей, бытовых предметов и косметических средств есть свой предел.

Мы в ADME пользуемся некоторыми предметами из списка ниже практически регулярно, но даже не подозревали, что многие из них следует менять на новые чаще, чем мы привыкли.

Купальник

Если вы посещаете бассейн и сауну или загораете довольно редко, то вряд ли задумывались о том, сколько может прослужить купальник. Ведь и одного на несколько лет, казалось бы, достаточно. Однако при частом использовании срок службы купальника, по мнению некоторых экспертов, составляет от 3 месяцев до года. Все дело в том числе в воздействии хлорки, соли и солнца на ткань: со временем ее волокна могут разрушиться. Поэтому, чтобы продлить купальнику жизнь, рекомендуется полоскать его сразу же после выхода из бассейна или соленого водоема. Стоит также заменить свой купальный костюм или плавки обновкой при следующих признаках: его цвет потускнел или изменился, эластичные элементы чрезмерно растянулись или, наоборот, стали очень жесткими, лямки перестали удерживать, низ стал слишком свободным или начал провисать, подкладка деформировалась.

Мыло ручной работы

Мыло ручной работы, как правило, содержит большое количество натуральных ингредиентов, таких как эфирные масла и ароматизаторы, которые могут прогоркнуть или заплесневеть. Поэтому такое мыло следует использовать в течение года. Но эксперты говорят, что оно должно быть эффективным, если все еще пенится, когда вы моете руки.

Менструальная чаша

Изделия из качественных медицинских материалов при правильной эксплуатации и надлежащем хранении достаточно долговечны: они служат от 5 до 10 лет. Причем на этом лучше не экономить и купить чашу проверенного бренда, изготовленную из хороших материалов. В силиконе дешевых изделий могут находиться примеси, которые сокращают срок службы. Чашу следует заменить на новую при следующих признаках: неприятный запах присутствует даже после обработки, цвет заметно изменился, появились трещины или надрывы на ободе или ножке, частицы моющего средства въелись в материал, структура стала шероховатой, появилась протечка, перестали подходить форма или размер.

Тени для век

Тени для век — предмет с неочевидным сроком годности. Эксперты считают, что во избежание раздражения и покраснения глаз рассыпчатые тени следует хранить не дольше 6–9 месяцев. Непродолжительный срок связан с тем, что продукт постоянно контактирует со слизистой оболочкой глаза, поэтому есть риск переноса бактерий на тени, а затем обратно в глаза. Особенно сильно этому подвержены кремовые тени: скорость размножения бактерий в них выше. Поэтому, если вы используете пальцы для нанесения, вымойте руки перед этим и следите за любыми изменениями цвета и появлением неприятного запаха.

Ополаскиватель для рта

Хотя это средство может довольно долго застаиваться на полке, обычно его срок годности составляет максимум 2–3 года. Большинство жидкостей для полоскания рта содержит вяжущее вещество, которое начинает растворяться спустя пару лет. Это в том числе способствует росту бактерий. Другие ингредиенты в составе (например, фторид, перекись водорода и эфирные масла) также со временем портятся, что делает ополаскиватель менее эффективным.

Деревянная лопатка

Дерево — материал, который легко впитывает влагу, а это может способствовать размножению бактерий. Поэтому обязательно хорошенько просушивайте деревянные кухонные лопатки, щипцы и другую утварь. И не забывайте заменять их каждые 5 лет или тогда, когда на них появляются трещины, обесцвечивание или пятна.

Помада и блеск для губ

Наверняка у многих из нас есть завалявшаяся помада, которая была куплена так давно, что даже и не вспомнить. Лучше от такой находки избавиться, особенно если на ней образовались капельки влаги и она странно пахнет. Срок годности помады или блеска для губ составляет от 12 до 18 месяцев. И хотя эти средства содержат консерванты (например, парабены), эфирные масла и другие компоненты для защиты от бактерий, через год они естественным образом теряют свою эффективность.

Носки

Срок службы носков, если надевать их раз в неделю, составляет полгода-год, а при активном образе жизни, если вы находитесь весь день на ногах, и того меньше. Чтобы поддерживать носки в хорошем состоянии, их следует стирать с изнаночной стороны и не хранить в виде комочка — лучше просто сложенными: так ткань будет меньше растягиваться и терять форму.

Антисептик для рук

Кажется, что антисептик для рук — средство, которое может храниться вечно, ведь его основным ингредиентом является спирт. Но это не так, его срок годности обычно составляет от 2 до 3 лет. И хотя некоторые говорят, что в безвыходной ситуации санитайзер можно использовать даже с истекшим сроком годности, подтверждения эффективности такому применению нет.

Многоразовая прокладка

Срок службы тканевых прокладок сильно зависит от того, как за ними ухаживать и как интенсивно они используются. Если вы пользуетесь многоразовыми прокладками ежедневного применения, то срок службы таких — от 18 месяцев до 2 лет. Если используете прокладки, предназначенные для месячных, то их срок службы — от 3 до 7 лет.

Лосьон для тела

Лосьон — то самое средство, которое часто достается вместе с косметическим подарочным набором на праздники, а потом стоит месяцами на полочке. Но и у него есть свой предел: 2 года, если бутылочка была открыта, и 3 года, если нет. Конечно, если средство стало пахнуть плохо или у него изменилась текстура, то лучше выбросить его до истечения срока годности.

Кожаный ремень

Срок службы кожаного ремня довольно сильно отличается в зависимости от того, из какого типа кожи он изготовлен, и может составлять от 5 до 10 лет, а то и больше. То, что ремни из натуральной кожи вечны, немного неверное утверждение, ведь кожа бывает разных типов. Если ремень изготовлен из верхнего слоя кожи (самого качественного), он прослужит минимум 5 лет, а с соблюдением ухода и не одно десятилетие. Ремень из кожи с измененной поверхностью — от 5 до 10 лет, а из кожи типа спилок (нижний слой кожи) — только около 5 лет. Самым некачественным типом кожи считается прессованный (изготовленный из отходов сырья), срок службы ремня из такой кожи в лучшем случае всего пара лет.