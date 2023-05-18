13 моделей выпускных платьев, которые оправдают каждую потраченную копейку

Подобрать подходящее платье на выпускной — непростая задача. Слишком часто подобные наряды проедают солидную дыру в семейном бюджете, а потом отправляются на самую дальнюю полку в шкафу. Чтобы наряд не превратился исключительно в бесценное напоминание о торжестве, стоит выбрать вариант, который подойдет не только для мероприятия, но и долго не выйдет из моды.

Кружевные платья

PacificCoastNews/EAST NEWS

Платья, украшенные кружевом, снова завоевывают подиумы, и, кажется, никогда не выйдут из моды. Для выпускного наряда лучше всего подойдут модели с кружевным чехлом в белых и пастельных тонах. А вот от вариантов, где кружево используется в качестве элемента декора, которые были популярны в конце прошлого века, лучше отказаться. Хотя будуарный стиль одежды вновь возвращается в моду, для выпускного это может быть слишком смелый вариант.

Ассиметричное платье

Платья с ассиметричным кроем уже несколько сезонов не сдают модные позиции. Обычно с помощью косого подола модельеры украшают короткие, облегающие наряды. Но подобный дизайн отлично смотрится и на более свободных, летящих силуэтах. Необычный подол придает живости и уникальности даже простому платью и превращает его в настоящий шик.

Шелковые легкие платья

Шелковые свободные платья все еще остаются в тренде. Такие наряды выглядят женственно и элегантно даже без дополнительных аксессуаров. А вот платья, украшенные различными декоративными элементами, могут показаться излишне вычурными и кричащими.

Платье с запахом

Платья с запахом выглядят одновременно просто и элегантно, поэтому их можно надеть и на выпускной и использовать как повседневный наряд. Но в последние годы большей популярностью пользуются модели, скроенные из легких тканей, а не наряды из тяжелых материалов.

Платье с вырезами

Модели с небольшими фигурными вырезами смотрятся свежо и интересно. Эти детали призваны не столько привлечь внимание окружающих к стратегически важным местам на фигуре, сколько придать образу яркость и необычность. Подобный прием хорошо выглядит даже на платьях свободного силуэта.

Комбинезоны

Свободный комбинезон — это отличный выбор для выхода в свет летом. Причем в таком наряде можно появиться и на торжественном мероприятии и просто отправиться на прогулку. Стоит обратить внимание на модели с ярким принтом или необычным кроем, например, джинсовый наряд с открытыми плечами. А вот от обтягивающих вариантов лучше отказаться.

Не только поиск нарядного платья, но и выбор подходящих джинсов может превратиться в настоящую проблему. К счастью, есть несколько хитростей, которые помогают найти идеальную модель.

Платье на одно плечо

Моду на наряды, которые оставляют одно плечо полностью открытым, ввели еще Элизабет Тейлор и Бьянка Джаггер, и с тех пор они не теряют актуальности. Подобный крой придает платью уникальности. Верх может выглядеть по-разному, но более интересный вариант получается, когда материя не прикрывает одну руку.

Платье с объемными рукавами

Пышные рукава фонарики вновь появились на подиумах в 2018 году и не торопятся уходить в прошлое. Такие элементы могут оживить самый обычный наряд. Поэтому если на выпускном хочется показаться в легком, летнем платье, то лучше выбрать модель с необычными объемными рукавами.

Платье с открытыми плечами

Платье без бретелек — это неувядающая классика. Правда, стандартный вариант, состоящий из облегающего корсета и пышной, многослойной юбки, может показаться слишком помпезным для выпускного. Да и передвигаться в нем будет не очень удобно. Зато облегающее платье, пышные рукава которого только подчеркивают обнаженные плечи, будет в меру необычным и элегантным.

Платье с облегающим лифом и короткой, развевающейся юбкой

Brett Kaffee/Thibault Monnier, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Такой наряд выглядит просто, но при этом очаровательно и игриво. Отсутствие ярких деталей на туалете позволяет хозяйке украшать свой образ различными аксессуарами. Желательно, чтобы это платье было снабжено подкладкой, иначе на снимках с обязательной фотосессии наряд будет предательски просвечивать.

Платье с оборками

Платья, отороченные легкими воланами, выглядят очень женственно. Такой наряд подойдет и для торжественного мероприятия, и для чего-то не столь официального. Модели с облегающим силуэтом, где оборками оформлена только одна деталь, например, боковой разрез, выглядят более выигрышно, чем туалеты, на которых воланов слишком много.

Облегающее плиссированное платье

Облегающие платья, которые еще называют бандажными, никогда по-настоящему не выходят из моды. А чтобы наряд смотрелся еще интереснее, лучше остановиться на каком-то ярком и насыщенном цвете, например, сочном оттенке молодой травы.

Яркие платья

На модные подиумы в этом сезоне врываются блестки и яркие цвета. Поэтому можно смело выбирать платье с простым силуэтом и без изысканных деталей, но при этом украшенное крупными или необычными цветочными принтами. Другой вариант — надеть на выпускной туалет, сшитый из блестящей ткани.