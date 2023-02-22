13 вещей для ванной комнаты, которые избавят от мелких проблем

У всех в ванных комнатах похожие шторы, смесители, зеркала, корзины для белья и многое другое. Но эти вещи можно улучшить или заменить на более удобные. И тогда шторка надежнее будет защищать от брызг, умываться и принимать ванну станет еще приятнее, а придать приятный аромат помещению получится без аэрозольных освежителей.

Приспособления от брызг

Как ни крути, но во время принятия душа занавеска не защищает от брызг полностью. Для того чтобы их избежать, можно использовать разные приспособления, например специальные зажимы или вкладыш-уголок. С их помощью штора фиксируется в таком положении, которое не дает воде расплескиваться по ванной комнате.

Незапотевающее зеркало

Один из пользователей Reddit поделился фото зеркала, которое не запотевает, когда принимаешь душ. И это очень удобно, например для девушек, которые после мытья делают маски, и для тех мужчин, которые предпочитают бриться, пока кожа еще распарена. Есть и более практичные варианты, которые можно взять с собой прямо в душ и прикрепить с помощью присосок или крючка к стене или душевой стойке.

Подушки для удобного купания детей

Когда моя жена купила эти штуки для купания ребенка, я подумал: «Ну ты серьезно?» Но спустя 1,5 года я благодарен: это невероятно удобно. © whowannadoit / Reddit

Во время купания малышей от твердых полов и ванн страдают миллионы родительских рук и коленей. Особенно когда дети любят плескаться подолгу, а одних их не оставишь. Как раз для таких случаев существуют специальные подушки.

Органайзер для ватных дисков и палочек

Удобная и красивая вещь — органайзеры для ватных дисков и палочек. В отличие от пакетиков и упаковок, в которых продаются эти принадлежности, одинаковые баночки для их хранения украсят пространство. И они будут прекрасно смотреться на любой открытой поверхности, а не внутри шкафа или ящика.

Шелковая рукавица

Еще одна вещь, достойная внимания, — шелковая рукавица для душа. Она совмещает в себе функции мочалки и скраба, очищая и отшелушивая кожу. При этом не нужно использовать никакие дополнительные средства в виде геля для душа или мыла — достаточно лишь распарить кожу.

Большая подушка в ванну

Многие любители полежать в ванне наверняка давно оценили удобство специальной подушки под голову. Но есть еще более удобные варианты — размером во весь рост. С такими уж точно будет мягко.

Складная корзина

Не в любой ванной найдется место для большой корзины под грязное белье. А вот для подобной складной хватит места у многих. В нее, конечно, нельзя сложить слишком много вещей, но для небольших она подойдет точно. А когда она не будет нужна, ее легко можно сложить и спрятать.

Аромакамни

Ароматические диффузоры и освежители воздуха не самая безопасная вещь для нашего здоровья. А многие любят, чтобы в ванной комнате всегда приятно пахло. Есть альтернатива — ароматические камни. Они рассеивают в воздухе запах эфирных масел, наполняя помещение натуральными ароматами. Бывают разные варианты, например из керамики. И, если хочется, можно поставить их не только в ванной.

Умное мусорное ведро

Еще одно новшество, удобное для ванной комнаты, — мусорное ведро с датчиком, который, распознав руку, открывает крышку. Его не нужно трогать из раза в раз, правда, менять мешок все же пока приходится своими руками.

Насадка на смеситель

Иногда не очень удобно пользоваться смесителем в ванной из-за его длины, особенно детям. Тут может помочь вращающаяся в разные стороны насадка. С ее помощью удобно и умываться, и отводить струю воды на нужное расстояние, и полоскать рот от зубной пасты, и ополаскивать раковину.

Осушитель воздуха

Если в ванной есть проблема с излишней влажность, то такой гаджет, как осушитель, будет очень кстати. Он заберет лишнюю влагу, и тогда обзаводиться такой неприятностью, как плесень, или какими-нибудь насекомыми, которые любят влагу, не доведется.

Подставка для щеток

Основная неприятность, которая может настигнуть зубные щетки, хранящиеся в ванной, — это брызги воды из унитаза или капли, появляющиеся при мытье грязных рук. Всего этого можно избежать, прикрыв щетки, к примеру, стаканом, как у подставки на фотографии справа. Важно, чтобы закрывающий их колпак не мешал циркуляции воздуха, а щетки находились в вертикальном положении.

Мини-шкафчик для косметики