«Я готовлю, стараюсь, а они — выпендриваются», — жалуется подруга. А я считаю, что ее домочадцы правы

Если бы совсем недавно меня спросили, из-за чего могут в пух и прах разругаться три хорошие приятельницы, я бы вряд ли додумалась сказать, что из-за готовки. И ладно бы столкнулись на одной кухне или погорячились по поводу сложного рецепта. Нет, оказалось, что их мнения о том, как стоит готовить домашним, настолько разные, что ни о каком взаимопонимания речь больше не идет.

Сидели как-то в кофейне с подругами, болтали, и вот одна из них, Света, начала жаловаться: «Сил нет, устала готовить. И, главное, вечная проблема — на всех не угодишь. Сын всегда хочет исключительно сосиски с макаронами, дочь ноет, что суп будет только как в кафе — тыквенный. Приготовила — так ей цвет не нравится. В кафе, говорит, был красивый оранжевый, а у меня какой-то дурацкий. А я всего-навсего ей туда капусты цветной добавила, чтобы полезнее было. И муж тоже взял моду нос воротить и критиковать. Вчера котлет нажарила сковороду — так он даже пробовать не стал. Сказал, что от них чесноком несет, и дети, конечно, сразу за ним давай повторять. А он вместо того, чтобы заставить их есть, — заказал на всех пиццу. А то, что я у плиты полвечера корячилась, — так кого это волнует?»

Я сижу, жую свой салат и стараюсь своего мнения не высказывать, так как считаю, что раз ни сын-подросток, метущий все что ни приколочено, ни пришедший с работы голодный муж не хотят есть твои котлеты, то проблемы не с домочадцами, а с котлетами. Тем более, у нас уже со Светой был на эту тему диспут. Даже я знаю, что ее Славик чеснок не переваривает. Спрашивала, мол, ну зачем ты его суешь что в мясо, что в курицу, что в борщ? Она говорит, мол, у меня такие рецепты, с чесноком, так мама всегда делала, там этого чеснока всего-то пара зубчиков. Получается, человеку мамин рецепт важнее желаний мужа. А потом она жалуется: «Я готовлю, стараюсь, а они постоянно выпендриваются и фастфудом закидываются». Можно подумать, ты бы не выпендривалась и не старалась поесть вне дома, если бы кто-то раз за разом готовил то, что ты терпеть не можешь.

С другой стороны, Славка тоже хорош — при детях фыркать на еду не самое умное поведение. У меня как-то свекровь так свинью подложила. Мало того, что сунула свою слюнявую ложку внуку в суп — «Ой, да я только попробовать, зачем лишнюю посуду пачкать?», так еще потом мордочку скривила и прокомментировала, мол, какая гадость все же ваша брокколи, фу-фу-фу, как ее только в рот брать можно. И все, сын брокколи больше не ест, хотя до этого спокойно к ней относился. Я ее спрашиваю: «Промолчать нельзя было?» А она мне: «Если мне не вкусно, я врать должна, что ли?» И, главное, эта правдорубка гордится тем, что свекру и сыну постоянно в сезон подсовывает в еду кабачки. Они оба их терпеть не могут, так она в котлеты или в тефтельки подмешивает натертые и ходит довольная, что всех обхитрила. «Не пропадать же добру!» — говорит.

И вот пока я эти мысли вместе с салатом пережевывала, вступила в разговор другая наша подружка, Ира. «А с чего это у тебя дети решают, что они будут есть? — наехала она на Светку. — Не хотят то, что ты приготовила — значит, не голодны. Адье, вышли с кухни. Захотят — сметут все, жизнь заставит. У меня с сыном так. Один раз он мне начал гонор показывать по поводу гречневой каши, так не получил ничего до следующего утра. Ни печеньки, ни яблочка, как ни ныл. На завтрак разогрела — рубал так, что за ушами трещало». Тут я не выдержала. Не выношу адептов принудительной кулинарии. Говорю: «Ира, да ты чего? Сама же рассказывала, как в детстве в тебя бабушка печенку запихивала, а тебя от нее тошнило. Почему бы не спросить у ребенка, не говоря уже о муже, чего они хотят на ужин. Вряд ли дефлопе с крутонами. Это как на днях мне соседка пожаловалась, что внук ничего не ест — не хочет. Я удивилась, мол, да не может быть, ведь наверняка какую-то еду он любит. Оказалось, что и запеканку, и омлет, и макароны. Говорю: „Ну вот это и готовьте ему“. А она мне с обидой: „Да? А суп кто есть будет? А перчики я для кого фарширую?“ То есть она тратит кучу сил, заранее зная, что внуку это не по вкусу, а потом расстраивается и страдает».

«Я не прислуга. Пусть едят, что даю, — отвечает она мне. — Может, тебе заняться нечем, вот ты и готова плясать у плиты часами, а я устаю как собака, еще чего не хватало — голову ломать. Еда должна быть съедобной и полезной. А всем угождать — так вон они и будут, как у Светки, выкаблучиваться, а потом одной пиццей с сосисками питаться». «Да тебе лень просто, — это наша третья подруга, Маша, стремится высказать Ирине свое „фи“, — и планировать ты не умеешь. Вот я в пятницу сяду, меню на неделю придумаю, затем мы с Вовиком в магазин сгоняем, и с утра в субботу я на неделю заготовки делаю. У меня целый список блюд, которые мои мне заказывают. Я и фрикаделечек налеплю, и соус мясной сделаю, и свининку отобью, и овощи заранее почищу, нашинкую. В будни остается только в кастрюлю или на сковородку закинуть, кто чего хочет, и гарнир приготовить».